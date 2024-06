Elecciones del Consejo de Karnataka | El rebelde del BJP pierde en el colegio de graduados del sudoeste

El ex diputado de Udupi K. Raghupathi Bhat, quien compitió en las elecciones al Consejo Legislativo de la circunscripción de Graduados del Suroeste como candidato independiente, quedó en tercer lugar. El Sr. Bhat, diputado por tres períodos, obtuvo 7,039 votos de los 61,382 votos válidos emitidos en la circunscripción.

El candidato del BJP, el Dr. Dhananjaya Sarji, un médico de Shivamogga, ganó las elecciones al derrotar al candidato del Congreso Ayanur Manjunath por un margen de 24,111 votos. El Dr. Sarji obtuvo 37,627 votos mientras que el Sr. Manjunath aseguró 13,516 votos.

De los 66,497 votos totales emitidos en la circunscripción, se rechazaron 5,115 votos.

El rebelde del Congreso también pierde en las elecciones.

S. P. Dinesh, quien fue candidato rebelde del Congreso en la misma circunscripción, también perdió. Obtuvo 2,518 votos y quedó en cuarto lugar.

El Sr. Manjunath, quien había ganado el escaño hace seis años con el partido BJP, renunció hace un año, dejó el BJP y se unió al Congreso.

Los resultados se declararon tarde el 6 de junio en Mysuru, donde se llevó a cabo el recuento. El Comisionado Regional de Mysuru G. C. Prakash, quien fue el Oficial Electoral, anunció los resultados.

El Sr. Bhat, quien fue expulsado del BJP, acusó al partido de presentar a un trabajador junior. Señaló que el Dr. Sarji se unió al partido azafrán hace un año, justo antes de las elecciones a la Asamblea en mayo de 2023. No habría participado en las elecciones si el BJP hubiera presentado a un trabajador senior del partido.

Entró en la contienda ya que el BJP no presentó ningún candidato de la franja costera en la circunscripción de Graduados del Suroeste, así como en la circunscripción de Maestros del Suroeste. El BJP había ignorado por completo la franja costera, su bastión, en la selección de candidatos, dijo el Sr. Bhat.

El Sr. Bhat prometió seguir sirviendo a la gente de la circunscripción de la Asamblea de Udupi y también a la de Graduados del Suroeste.

El 7 de junio, K. Udaya Kumar Shetty, responsable de la división de Mangaluru del BJP, dijo que la victoria del Dr. Sarji y de S. L. Bhoje Gowda, candidato de la Janata Dal (Secular) y del BJP en la circunscripción de Maestros del Suroeste, ha demostrado una vez más que la división es el bastión del partido azafrán. “La división, que comprende los distritos de Kodagu, Dakshina Kannada y Udupi, es la fortaleza del Hindutva y del BJP”, dijo.