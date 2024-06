Elecciones de la UE junio de 2024: Por qué es importante

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Hadja Lahbib, posa con una bandera europea en una casilla de votación simulada para animar a la gente a votar en las próximas elecciones europeas.

Laurie Dieffembacq | Afp | Getty Images

La composición política de la Unión Europea está a punto de cambiar con los votantes de los 27 estados miembros dirigiéndose a las urnas desde el jueves hasta el domingo.

Con un creciente apoyo a los partidos de extrema derecha, los analistas esperan políticas más proteccionistas por parte del bloque, con menos objetivos climáticos y más gasto en defensa.

CNBC analiza por qué estas elecciones son importantes para Europa y el resto del mundo.

Relaciones con Estados Unidos

Los legisladores y funcionarios de la Unión Europea celebraron ampliamente la victoria electoral del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 2020, viéndolo como un nuevo amanecer en la relación transatlántica. Hasta ese momento, los funcionarios europeos habían sido desafiados significativamente por la administración anterior, bajo Donald Trump, que impuso aranceles comerciales, discrepó sobre compromisos climáticos y sorprendió a los políticos convencionales con su estilo combativo.

El futuro de la relación transatlántica todavía es incierto, ya que los votantes estadounidenses acuden a las urnas en noviembre y aún está por verse si Biden permanecerá en la Casa Blanca o si regresará Trump.

Pero independientemente de lo que suceda, la UE ha aprendido una lección importante: es posible que no pueda confiar en Estados Unidos para su defensa en el futuro. Trump ha afirmado anteriormente que no protegerá a los países de la OTAN de los ataques rusos si no cumplen con sus pagos de membresía. Además, los legisladores estadounidenses tardaron varios meses en aprobar nueva ayuda financiera para Ucrania, lo que plantea dudas sobre su compromiso a largo plazo con la causa.

Por lo tanto, se espera que los próximos responsables políticos de la UE aumenten el gasto y trabajen más estrechamente entre ellos en asuntos de defensa.

Relaciones con China

Se espera que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anuncie nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos solo días después de las elecciones.

La UE ha estado caminando por una cuerda floja en lo que respecta a sus vínculos con China.

Por un lado, Bruselas reconoce a Pekín como un rival estratégico, pero al mismo tiempo, quiere mantener la cooperación en asuntos climáticos y geopolíticos.

Compromisos verdes

Tras las elecciones de la UE en 2019, el bloque afirmó ser el campeón mundial de una agenda respetuosa con el clima. Sin embargo, con más políticos escépticos sobre el clima que se espera que lleguen a Bruselas, las expectativas son que el bloque relaje algunas de estas ambiciones anteriores.

“El giro hacia la derecha en el Parlamento Europeo solo facilitaría una desaceleración de la legislación medioambiental adicional y potencialmente incluso la dilución de acuerdos existentes, como la eliminación gradual de los automóviles convencionales para 2035,” dijeron analistas de Citi en una nota de investigación a finales de mayo.

“Esto podría incluir un mayor apoyo a la energía nuclear o incluso el apoyo al fracking para obtener gas más barato y confiable,” agregaron.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, durante un mitin final de campaña electoral del partido Hermanos de Italia antes de las elecciones europeas en Roma, Italia, el sábado 1 de junio de 2024.

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

El futuro de Ucrania

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, Kyiv solicitó ser miembro de la Unión Europea y las negociaciones oficiales podrían comenzar ya este mes.

Aunque este proceso probablemente llevará muchos años hasta concluirse, ya está planteando la cuestión de cuánto tendrá que cambiar la UE para aceptar a Ucrania y a otros nuevos miembros.

Existe un sentido general de que la UE tendrá que adoptar una mayoría cualificada para lograr que las cosas se hagan sin necesitar unanimidad, ya que se vuelve más complicado con un mayor número de estados miembros.

Los analistas de Citi también señalaron que con Ucrania potencialmente uniéndose a la UE, podría haber un “gran cambio en las contribuciones netas,” que probablemente molestaría a los países que actualmente son receptores netos del presupuesto de la UE.

“Una representación aún mayor de euroescépticos también es probable que influya en contra de reformas audaces, lo que podría dificultar la ampliación,” dijeron los analistas.

‘Es la economía’

Una encuesta europea realizada en marzo mostró que los ciudadanos consideran que la economía, la justicia social y el empleo son las dimensiones más importantes para el futuro de Europa.

Esto es particularmente importante en un momento en que el bloque todavía se está recuperando de una crisis de inflación que dominó la mayor parte de 2023.

Goldman Sachs dijo en una nota de investigación en mayo que la UE enfrenta tres problemas estructurales: un panorama demográfico deteriorado, una débil inversión industrial en comparación con Estados Unidos y un bajo crecimiento de la productividad.