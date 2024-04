Eleccion de Chad 2024: Lo que necesitas saber

¿Por qué esta elección es importante?

La elección en Chad el 6 de mayo parece ofrecer a los votantes una opción. Pero, según analistas, ha sido maquinada para producir un único resultado: validar el gobierno del actual presidente, Mahamat Idriss Déby, quien busca transformarse de líder militar a presidente civil.

El Sr. Déby llegó al poder hace tres años después de que su padre, Idriss Déby, quien gobernó Chad de manera autoritaria durante tres décadas, fuera asesinado, aparentemente en el campo de batalla, combatiendo contra rebeldes que intentaban derrocar su gobierno. La sucesión de su hijo a la presidencia fue una clara violación de la Constitución del país.

Chad es un país sin salida al mar, árido, con una población de 18 millones de habitantes en África Central. A pesar de su riqueza en recursos naturales, es una de las naciones más pobres del mundo.

Sin embargo, alberga a cientos de miles de refugiados de la guerra en el vecino Sudán.

Chad forma parte de un cinturón de países africanos que han experimentado golpes de estado en los últimos cuatro años, desde la costa hasta la costa.

Es el primero de los países dirigidos por juntas militares en celebrar una elección. El gobierno de Malí sigue posponiendo su prometida votación. El año pasado, el presidente militar de Burkina Faso, Ibrahim Traore, pospuso indefinidamente una elección planificada para julio de 2024, alegando que “no era una prioridad”. Guinea, supuestamente en transición, no ve un final a la vista.

Chad se ha ganado una reputación como un socio de seguridad confiable para los países occidentales en su lucha contra los militantes islamistas, en un momento en que otros países están expulsando a aliados occidentales. Alberga a cientos de soldados franceses después de ser expulsados ​​de Níger, así como algunos soldados estadounidenses.

Sin embargo, recientemente, algunos soldados estadounidenses están abandonando el país después de que el jefe de la Fuerza Aérea de Chad les ordenara detener sus actividades en una base aérea en la capital, Ndjamena, dijeron funcionarios de EE. UU. — al menos hasta después de la elección.

¿Quiénes son los candidatos?

El Sr. Déby — conocido por su apodo, Kaka — estaba destinado a ser un líder interino y prometió no postularse, pero lidera la boleta electoral. Es un general de cuatro estrellas que se formó en Chad y en Francia, y tiene tres esposas y muchos hijos.

Su primer ministro, Succès Masra, también es candidato. El Sr. Masra solía ser el líder opositor más conocido del país y vivía en el exilio hasta el año pasado. Pero entonces regresó, hizo un trato con el Sr. Déby y, desde enero, ha liderado su gobierno. El Sr. Masra solía tener un considerable apoyo, pero muchos chadianos ahora lo ven como un traidor.

Se aprobaron otros ocho candidatos para postularse, pero dos líderes opositores clave, Nassour Ibrahim Neguy Koursami y Rakhis Ahmat Saleh, fueron excluidos después de que el consejo constitucional del país dijera que había “irregularidades”, incluyendo acusaciones de falsificación por parte del Sr. Koursami. Pero la mayoría de los observadores consideraron que los hallazgos del consejo estaban políticamente motivados.

Otro nombre ausente de la boleta es el de Yaya Dillo, que había sido el principal líder de la oposición. En febrero, fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad en la sede de su partido — un asesinato, dijo su partido. Antes de eso, docenas de manifestantes murieron en marchas prodemocracia.

¿Cuándo sabremos los resultados?

Aproximadamente una semana después de la elección. Si se requiere una segunda vuelta, esta se llevará a cabo el 22 de junio.

¿Quién va a ganar?

Nunca ha habido una elección libre y justa en Chad, y esta parece seguir esa tradición. Los analistas dicen que la única forma de que el Sr. Déby pierda el poder es a través de un golpe de estado.

Pero incluso si gana la votación, no cometan el error de pensar que es popular, dijo Lynda Iroulo, académica de relaciones internacionales de la Universidad de Georgetown en Qatar. A pesar de la evidente ausencia de elecciones, dijo que las juntas en Malí, Burkina Faso y Níger gozan de mucho más apoyo que la de Chad.

“La mayoría de ellos tienen algún nivel de apoyo masivo”, dijo, en gran parte porque intentan “eliminar la influencia francesa en sus países.”

Miles de personas se han manifestado en apoyo a las juntas en cada país. No es así en Chad. Sin embargo, el Sr. Déby se ha asegurado de que ningún candidato con suficiente apoyo para derrotarlo participe.

“En toda mi vida, no he visto ningún cambio producirse,” dijo Julia Bealoum, estudiante en Ndjamena. “Creo que las cosas seguirán como antes.”

¿Cuáles son los factores geopolíticos?

Chad no ha enfrentado la misma ola de condena internacional que siguió a los golpes de estado y el retroceso democrático en otros países africanos. La Unión Africana no suspendió la membresía de Chad después del golpe, ni cuando el Sr. Déby retrocedió en su promesa de no postularse. Cuando mataron a Dillo — el líder de la oposición — Estados Unidos y Francia no dijeron nada.

Incluso el presidente Emmanuel Macron de Francia envió a su enviado especial a Ndjamena 10 días después de la muerte de Dillo, para ofrecer su “admiración” por el proceso electoral.

Fue un cambio notable respecto a la condena que recibieron los golpes de estado en Malí, Burkina Faso y Níger, así como al posterior fracaso de sus juntas en celebrar elecciones.

Muchos votantes en Chad sienten que los países occidentales son quienes toman las decisiones y critican fuertemente a Francia a pesar de la estrecha relación entre ambos gobiernos.

“No creo que sea posible que un país como Chad organice una elección transparente, porque estamos gobernados por potencias occidentales, especialmente Francia, que solo velan por sus propios intereses,” dijo Richard Djitaingar, dueño de una pequeña tienda de celulares en Ndjamena.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Mahamat Adamou contribuyó a la redacción desde Ndjamena, Chad.