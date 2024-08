El yuan chino está listo para ser la próxima operación carry trade en deshacerse

El yuan chino podría ser la próxima moneda a observar después del dramático desenlace del “carry trade” del yen japonés esta semana, según expertos del mercado. Una amplia brecha entre las tasas de interés en Estados Unidos y las de Japón y China ha ayudado a alimentar los carry trades. Es una práctica en la que los inversores toman prestado dinero en una moneda de un país con tasas de interés bajas, e invierten en monedas con rendimientos más altos. Los inversores obtienen ganancias de la diferencia en las tasas, pero pueden perder dinero si esto cambia repentinamente. En las últimas semanas, el alza de las tasas del Banco de Japón y las crecientes expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos llevaron a los inversores a comenzar a deshacer los carry trades en el yen. El yen alcanzó mínimos de 38 años frente al dólar estadounidense en julio, pero esta semana aceleró un rápido movimiento a su nivel más fuerte contra el billete verde este año. “Creo que el próximo carry trade potencial a deshacerse podría ser el yuan”, dijo Khoon Goh, jefe de investigación de Asia en ANZ Bank, a CNBC’s “Squawk Box Asia” el miércoles, agregando que el mercado “comienza a ver destellos” de esto. Goh era anteriormente estratega sénior de FX en el banco. El yuan offshore —que se negocia fuera de China— ha estado fortaleciéndose constantemente frente al dólar estadounidense en los últimos días, y el lunes se disparó a su nivel más fuerte en 2024, cayendo por debajo de 7.1. La última vez se negociaba cerca de 7.16. Exportadores en foco Goh hizo hincapié en que el gobierno chino mantiene un firme control sobre su moneda, pero argumentó que la dependencia de China de las exportaciones aún podría tener un impacto significativo en el mercado de divisas. Un yuan más débil frente al dólar impulsó las exportaciones chinas en la primera mitad del año. China reportó un superávit histórico de $99.05 mil millones en junio, según datos que se remontan a 1981 de LSEG Data and Analytics. Goh dijo que los mayores actores en los carry trades de Asia son los exportadores, especialmente en China. “Observa en Asia y China… han estado registrando grandes superávits comerciales. Y sin embargo… la moneda ha seguido debilitándose”, dijo. “Ya que estaban haciendo el carry trade, podían obtener mejores retornos en tasas de interés, poniendo su dinero en dólares estadounidenses”. Según Bruce Pang, economista jefe y jefe de investigación para Greater China en JLL, los datos oficiales muestran que las empresas chinas tenían la mayor cantidad de dólares estadounidenses a través de bancos locales en junio desde diciembre de 2016. Pero con la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas el próximo mes, los exportadores chinos podrían decidir comenzar a convertir su dinero de vuelta de dólares estadounidenses —potencialmente causando “grandes movimientos” en algunas monedas asiáticas, explicó Goh. Y no solo los exportadores chinos están involucrados en el carry trade del yuan. La inversión no china en bonos denominados en yuan aumentó en casi $80 mil millones en la primera mitad del año, el segundo mayor aumento en la historia, según datos oficiales citados por Pang. Dijo que la brecha de tasas de interés entre China y Estados Unidos y el crecimiento más débil contribuyeron a estas tendencias en la primera mitad del año, pero que tales expectativas estaban cambiando ya que Estados Unidos probablemente recortará las tasas y la economía de China mejora. ‘Preocupaciones de posicionamiento’ Citi también advirtió en una nota del 6 de agosto que el yuan chino es uno a tener en cuenta, señalando que hay “preocupaciones de posicionamiento” en torno al yuan offshore que se está utilizando para financiar el carry trade. De hecho, el “financiador más popular” de los carry trades recientemente probablemente ha sido el par dólar estadounidense-yuan offshore, dijo Citi. “La razón es que CNH también se vio envuelto en los populares trades de Trump, donde la amenaza de aranceles supuestamente llevaría a un USDCNH más alto”, dijo el banco. El dólar yen también “establece el escenario” para todas las monedas de Asia en cierta medida, por lo que el deshacerse del yen perjudicó a otros populares financiadores de carry trades, y eso incluye al yuan, agregó Citi. Yen vs. yuan Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre el yuan chino y otras importantes monedas globales. Vishnu Varathan, director gerente en Mizuho, señaló a CNBC Pro que la moneda china no es tan líquida ni global como el yen. El yuan se debilitó de manera constante frente al dólar estadounidense en la primera mitad del año, debido a preocupaciones sobre la economía del país, y eso “va mucho más allá de la historia de las tasas (diferenciales)”, dijo. “Entonces, un desencadenante de deshacer el carry trade del CNY requiere que los riesgos geo-económicos se desvanezcan también”, agregó Varathan. Y aunque el Banco de Japón podría estar subiendo tasas, el banco central de China sigue en modo de flexibilización ya que la demanda interna ha sido débil. Esa postura del Banco Popular de China podría realmente alentar más carry trades en yuan, dijo Yingrui Wang, economista emergente de China en AXA Investment Managers. Sin embargo, ella señaló la presión de fortalecimiento a corto plazo sobre el yuan, procedente de los exportadores chinos que han acumulado recibos en dólares en los últimos años debido a los mejores rendimientos de Estados Unidos. “Estos exportadores podrían comenzar a convertir sus recibos en dólares y proporcionar un impulso fuerte al CNY”, dijo a CNBC Pro. Y mientras el yen está saliendo de sus niveles más débiles en décadas frente al dólar, las expectativas para el yuan chino son más moderadas. Tao Wang, economista jefe de China en UBS Investment Bank, dijo en una nota el jueves que su pronóstico para el yuan onshore este año está entre 7.1 y 7.2 frente al billete verde, desde los niveles actuales alrededor de 7.17.