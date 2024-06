El YSRCP niega infracciones en Rushikonda y en la construcción de las oficinas del partido en toda Andhra Pradesh.

El exministro Botcha Satyanarayana afirmó el domingo que los edificios de oficinas de YSRCP en todo el estado se estaban construyendo según las normas, y no era necesario que los líderes del TDP los visitaran y levantaran un revuelo sobre su construcción.

Dirigiéndose a los medios en Vizianagaram, el Sr. Satyanarayana dijo que el gobierno de YSRCP había asignado terrenos para su construcción según las G.O.s emitidas cuando el TDP estaba en el poder. El TDP también había asignado terrenos para sus oficinas en régimen de arrendamiento, dijo.

“No hemos cambiado nada en las viejas G.O.s. No hemos violado ninguna norma incluso en la construcción de edificios en la colina de Rushikonda”, afirmó el Sr. Satyanarayana.

Refiriéndose a la dimisión de los vicecancilleres, aconsejó al gobierno que siguiera el procedimiento debido, ya que fueron nombrados por el comité de búsqueda.

“Los vicecancilleres seguirán las instrucciones del gobierno. Los nombrados durante nuestro mandato siguieron nuestras políticas. No hay necesidad de objetar sus actos. El gobierno no debería obligarlos a dimitir”, dijo.

El Sr. Satyanarayana dijo que YSRCP celebraría reuniones de revisión para preparar a los líderes y activistas para las elecciones locales.