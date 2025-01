El Washington Post, propiedad de Bezos, recorta más empleos.

En 2023, el Washington Post informó pérdidas de $77m (£45m) y una disminución de la audiencia en su sitio web. Ese mismo año, el periódico anunció que ofrecía a los trabajadores compras voluntarias para reducir la plantilla en un 10%.

El señor Bezos escribió un artículo de opinión explicando que bloquear el respaldo era necesario debido a la creciente percepción pública de que los “medios de comunicación están sesgados”.

Sin embargo, el periódico informó que 250,000 de sus lectores cancelaron sus suscripciones en protesta.

Desde entonces, varios periodistas de alto perfil, incluido el reportero de investigación Josh Dawsey, quien confirmó en X que estaba aceptando un trabajo en The Wall Street Journal, también dejaron el periódico. La editora en jefe Matea Gold se está uniendo al competidor del Post, The New York Times, confirmó el Times.

El aparente conflicto entre Bezos y el talento superior del periódico tomó un giro para peor el pasado sábado cuando la caricaturista ganadora del Premio Pulitzer, Ann Telnaes, dijo que renunciaba al Washington Post.

Esto ocurrió después de que el periódico se negara a publicar una caricatura satírica que mostraba al Sr. Bezos y a otros magnates arrodillándose ante una estatua del presidente electo Donald Trump.

El mes pasado, el Sr. Bezos anunció que Amazon donaría $1m al fondo de inauguración de Trump y haría una contribución en especie de $1m. El Sr. Bezos también describió la victoria en la reelección de Trump como “un extraordinario regreso político” y cenó con él en la residencia de invierno del presidente electo, Mar-a-Lago, en Florida.