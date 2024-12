El viernes negro no ha terminado: 8 ofertas que aún puedes aprovechar esta semana

¿Te perdiste la venta más grande del año? Tal vez tu bonificación acaba de llegar, o quizás el Día de Acción de Gracias te mantuvo demasiado ocupado para enfrentar el frenesí de compras. Bueno, ¡gracias a los cielos porque todavía no has perdido tu oportunidad al 100%! Seguro, los descuentos más grandes ya se agotaron, pero ¡el Viernes Negro no ha terminado y todavía hay un montón de ofertas de Apple por aprovechar!

Pero ¡el tiempo se está agotando! ¡No dejes pasar otra oportunidad! Aquí tienes algunas ofertas fantásticas que aún están disponibles esta semana.

Precio: Ahorra un 32% – $169.00 en lugar de $249

El Apple Watch SE (2da Gen) es una potencia en el día a día que incluye el mismo chip S8 que el Series 8. Haz un seguimiento de tus entrenamientos, monitorea tu ritmo cardíaco y mantente al tanto de las notificaciones, ¡todo con un diseño ligero y duradero! Su función Family Setup también facilita estar conectado con tus seres queridos, ¡incluso si no tienen un iPhone!

Es cierto que el Apple Watch es conocido por su etiqueta de precio innecesariamente elevada, pero con un descuento del 32%, puedes tener un modelo SE de nivel de entrada por menos de $169. Es uno de los precios más bajos para este modelo.

Precio: Ahorra un 38% – $154.00 en lugar de $249

Los AirPods Pro 2 son los auriculares más avanzados de Apple. El chip H2 diseñado específicamente funciona con la cancelación de ruido y la transparencia adaptativa para ofrecer una calidad de audio superior. Están alimentados por el chip H2 para una cancelación de ruido superior y transparencia adaptativa. Ya sea en una cafetería abarrotada o en un ruidoso viaje, ¡puedes sumergirte en tu propia burbuja de sonido!

Además, estos auriculares duran todo el día. Un par completamente cargado puede reproducir música durante seis horas seguidas, ¡además el estuche compatible con MagSafe los mantiene cargados mientras estás en movimiento!

Si has estado esperando una buena oferta en los Pro 2, ¡esta es tu oportunidad! Por $154, es uno de los mejores descuentos que hemos visto para este modelo.

Precio: Ahorra un 27% – $399.00 en lugar de $549.00

Los AirPods Max ofrecen un sonido de alta fidelidad en un diseño lujoso. Sus controladores personalizados y audio computacional producen tonos claros y equilibrados, mientras que la cancelación activa de ruido y el audio espacial crean una experiencia auditiva completamente inmersiva. Con una resistente construcción de aluminio y almohadillas de espuma con memoria, puedes escuchar durante horas sin sentirte incómodo.

Ahora puedes obtener este modelo premium en azul cielo o rosa por menos de $400. Sí, sigue siendo una inversión, pero este descuento hace que los AirPods Max sean más accesibles para los audiófilos.

Precio: Ahorra un 10% – $719.00 en lugar de $799.00

¿Qué estás llevando a tu próxima aventura al aire libre? Garmin y Coros son opciones populares, pero el Apple Watch Ultra 2 también se destaca como un serio contendiente. Con carcasa de titanio, GPS de doble frecuencia y una vida útil de batería de 36 horas, el Ultra 2 demuestra que Apple no es solo para habitantes de la ciudad.

Y tan funcional como elegante. La pantalla de 3.000 nits mantiene las estadísticas vitales visibles incluso a plena luz del sol, mientras que el botón de acción ofrece accesos directos personalizables para un acceso rápido sobre la marcha.

Un descuento del 10% es raro para el reloj inteligente robusto insignia de Apple. Si necesitas un nuevo compañero de entrenamiento para tus caminatas, carreras en senderos o maratones, este modelo vale la pena considerar.

Precio: Ahorra un 13% – $1,299 en lugar de $1,499

El MacBook Air M2 de 2024 equilibra la portabilidad y la potencia. Con una CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos y pantalla Liquid Retina, ofrece imágenes nítidas y un rendimiento fluido. Su diseño sin ventilador lo mantiene silencioso, mientras que la vida útil de la batería durante todo el día te permite mantener la productividad no importa a dónde te lleve el día.

Ahora puedes obtener $200 de descuento en su precio de venta. Es una excelente opción tanto para estudiantes como para jóvenes profesionales. Esta es tu oportunidad si has estado esperando un portátil más ligero y rápido dentro de un presupuesto.

Precio: Ahorra un 10% – $899 en lugar de $999

El iPad Pro de 11 pulgadas (M4) es una potencia creativa. Su chip M4 ofrece un rendimiento a nivel de escritorio, mientras que la pantalla Liquid Retina admite ProMotion para imágenes suaves y vívidas. Está diseñado para profesionales que destacan en la edición de video, el diseño gráfico, la programación, los juegos y el análisis de datos.

A simple vista, un descuento del 10% puede no parecer enorme, pero obtener $100 de descuento en la tableta insignia de Apple es una ganga. Vale la pena la inversión si eres un profesional creativo o de TI en busca de una alternativa portátil a un portátil.

Precio: Ahorra un 20% – $279 en lugar de $349

El iPad de 10ª generación ofrece funcionalidad y asequibilidad. Su pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas y el chip A14 Bionic pueden manejar streaming, juegos y proyectos creativos con facilidad. También puedes usarlo con un Magic Keyboard Folio y un Apple Pencil (1ra Gen) para tareas más precisas.

Puedes ahorrar un 20% más en este dispositivo de Apple que ya es económico. Si necesitas un dispositivo secundario o una tableta para tareas ligeras, ¡échale un vistazo!

Precio: Ahorra un 25% – $224.99 en lugar de $299

El Magic Keyboard transforma tu iPad en una potencia de productividad. Sus teclas retroiluminadas, trackpad multitáctil y diseño cantilever flotante lo hacen adecuado para escribir y navegar. Ya sea que estés redactando documentos o editando fotos, este accesorio hace que el iPad Pro o Air se sienta como un portátil de pleno derecho.

Por $224.99, te ahorrarás $75. Sinceramente, los descuentos en periféricos como este no suelen ser frecuentes, por lo que vale la pena aprovecharlo mientras puedas.

¿Sigues buscando la actualización perfecta de Apple? El Cyber Monday acaba de comenzar, ¡hay un montón de ofertas de Apple con hasta un 50% de descuento! ¡Échales un vistazo!