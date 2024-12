El viceprimer ministro de Italia, Salvini, se enfrenta al veredicto en el juicio por secuestro de barco de rescate de migrantes.

En los últimos meses ha hecho referencia frecuentemente al juicio y al próximo veredicto en publicaciones en redes sociales y durante discursos públicos y entrevistas. “Quiero creer que Italia es un país normal, y en un país normal alguien que defiende las fronteras no es encontrado culpable”, dijo a los medios italianos a principios de esta semana. Si ese fuera el caso, afirmó, “sería una terrible noticia para el país y motivo de celebración para los traficantes de personas y enemigos de Italia”. También ha alegado que la judicatura italiana estaba “politizada” y que algunos magistrados seguían “claramente la política de izquierda”. Members of Salvini’s Lega party have rallied around him and are preparing demonstrations in his support. El miércoles, los eurodiputados de la Lega se presentaron en una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo con camisetas que decían “Culpable de defender a Italia” – un lema que Salvini ha usado en el pasado. “Una condena sería un asunto increíblemente serio”, dijo el secretario adjunto de la Lega, Andrea Crippa: “Sería como condenar a todo el pueblo italiano, al parlamento italiano y al gobierno electo”. El presidente del partido Lega de Lombardía, Attilio Fontana, dijo que un veredicto de culpabilidad sería “tan aberrante, incluso desde un punto de vista judicial, que ni siquiera quiero pensarlo”. Otros fuera de Italia también han entrado en el debate. “Esa fiscal loca debería ser la que va a la cárcel por seis años”, tuiteó Elon Musk, mientras que el primer ministro húngaro Viktor Orban, un aliado cercano de Salvini, calificó el juicio de “vergonzoso”. Si es condenado, Salvini ha dicho que apelará contra el veredicto “hasta llegar a la Corte Suprema de Casación” -el tribunal más alto de Italia. Ese proceso podría tardar meses y la posición de Salvini en el gobierno y en el parlamento no se vería afectada.