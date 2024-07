El viceprimer ministro de Bihar cumple su promesa con respecto a Nitish Kumar | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El vicepresidente de Bihar y líder del BJP, Samrat Choudhary, eliminó su turbante y lo dedicó al Señor Ram en Ayodhya cumpliendo la promesa que hizo sobre los cambios en el mandato del CM de Bihar, Nitish Kumar. Choudhary colocó su turbante en el Templo de Ram después de afeitarse la cabeza. Choudhary, haciendo referencia a sus comentarios anteriores, dijo que “Antes me había comprometido a no quitarme el turbante hasta que Nitish Kumar fuera destituido de su cargo… El 28 de enero, Nitish Kumar tras romper con la alianza INDIA se unió a nosotros. Ese día dije que dedicaría mi turbante al Señor Ram en Ayodhya.” Reflexionando sobre su compromiso, Choudhary explicó: “Es cierto que me había comprometido a usar el turbante hasta que hiciera que Nitish Kumar renunciara como primer ministro. Pero ahora que ha vuelto a la Alianza Democrática Nacional (NDA) después de renunciar como primer ministro de la Alianza INDIA, es hora de que dedique este turbante a los pies del Señor Ram.” En enero de este año, Nitish Kumar regresó al grupo NDA después de romper con la alianza Mahagathbandhan, marcando su quinto cambio de partido en la última década. Este movimiento provocó el colapso del gobierno de Mahagathbandhan y la formación de un gobierno de NDA en Bihar, con Choudhary y Vijay Sinha juramentados como viceprimeros ministros. Enlace de fuente