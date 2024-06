El vicepresidente ‘magnético’ de Malawi que inspiró esperanza

El Vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, ha fallecido a los 51 años después de que un avión militar en el que volaba se estrellara en un bosque en el norte del país. Había sido vicepresidente durante un total de nueve años en dos mandatos, inicialmente bajo el ex Presidente Peter Mutharika. Era visto como un político con conexión especial con la gente, sobre todo los jóvenes. Era muy convincente en su actitud, a la moda en su vestimenta y a veces hablaba como un miembro de la generación más joven. Fue una figura “muy magnética entre los jóvenes” que se posicionó como un “líder joven, guapo y atlético” Bayana Chunga, un periodista en Blantyre, la ciudad comercial de Malawi, le dijo al podcast diario de África de la BBC. Ejercitaba en público, a veces haciendo flexiones en los podios de campaña y asistiendo a torneos de golf como jugador. En muchos aspectos era el símbolo de los jóvenes participando en la política y gobernanza de Malawi. En el gobierno fue descrito como un “trabajador” y “adicto al trabajo”. Pero de cierta manera también se le podría definir por estar en el centro de acusaciones de corrupción en el gobierno. Primero como acusador, y luego como acusado. Antes de convertirse en vicepresidente en 2014, fue el director general de la principal empresa de telecomunicaciones del país, Airtel Malawi, el primer malgache en dirigir la organización. Mutharika había dicho que estaba colaborando con una persona “confiable y productiva”. Pero cuatro años después, Chilima tuvo desavenencias con el presidente, acusando al gobierno de no hacer lo suficiente para combatir la corrupción y proteger a ciertas personas. Bajo la ley malgache el presidente no podía destituir al vicepresidente – Chilima desafió llamados a renunciar a pesar de desafiar públicamente al gobierno en el que estaba. Más adelante formó su propio partido político, la UTM, pidiendo un cambio y reforma radical en el país. Se postuló para presidente en 2019 como candidato del partido y quedó en tercer lugar. Mutharika ganó esa elección pero posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional de Malawi debido a irregularidades generalizadas. Fue la primera vez en África que un resultado electoral fue anulado por un tribunal y luego el presidente en funciones fue derrotado en una repetición. Chilima se unió como compañero de fórmula de Lazarus Chakwera en la histórica votación de 2020. Chakwera, que había quedado en segundo lugar en la corrupta elección de 2019, fue elegido presidente de manera contundente y Chilima se convirtió en su vicepresidente. Pero el vicepresidente pronto se enfrentaría él mismo a acusaciones de corrupción, a pesar de luchar tanto contra ello en la administración anterior. Fue arrestado en 2022 por alegaciones de que recibió dinero a cambio de influir en la adjudicación de contratos gubernamentales – lo cual negó. El presidente despidió a otro funcionario que fue nombrado junto a él. Como no podía destituir al vicepresidente, Chakwera prometió que ya no delegaría tareas oficiales a Chilima mientras enfrentaba un juicio. El periodista Chunga dijo que “fue una gran decepción para los jóvenes que lo seguían y la nación en general” cuando Chilima fue acusado de corrupción. Pero los cargos fueron retirados el mes pasado – en una acción que planteó dudas sobre el manejo de los casos de corrupción. Antes de su papel como una figura política importante en Malawi, Chilima había ocupado otros roles de alto nivel en el sector corporativo, incluyendo en la empresa embotelladora de Coca Cola en Malawi y Unilever. Era economista y tenía un Doctorado en gestión del conocimiento. Mientras servía en el gobierno, también era el ministro responsable de la planificación económica y las reformas del sector público. El sitio web del gobierno dijo que era un “trabajador”, “adicto al trabajo” y “un logrador”. Era considerado como un posible contendiente para la elección presidencial programada para el próximo año. Felix Njawala, el portavoz del partido UTM de Chilima, dijo que había inspirado a mucha gente debido a la esperanza que tenían en él por el país. Describió al vicepresidente como una persona “muy inteligente” y “muy fuerte” que también lo inspiró a él. “Él inspiró a muchos de nosotros – vivimos el sueño que él tenía”, le dijo a la BBC. Chilima nació el 12 de febrero de 1973 en Blantyre, aunque su familia es de distrito Ntcheu en el centro de Malawi. Deja atrás a su esposa Mary y dos hijos, Sean y Elizabeth. Más historias de la BBC sobre Malawi: [Getty Images/BBC] Visite BBCAfrica.com para más noticias del continente africano. Síganos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica Podcasts de BBC Africa.