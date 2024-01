El viaje de la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Baerbock, a Djibouti se desvió debido a la falta de permiso.

Germany grants permission for Foreign Minister Baerbock’s jet to fly 1,000 hours over Eritrea. The plane will spend the night in Saudi Arabia before continuing its journey to Djibouti on Thursday.

El viaje de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, a Djibouti en el este de África se ha retrasado porque su avión gubernamental no recibió permiso para volar sobre Eritrea. En cambio, el avión de Baerbock fue desviado a Jeddah, en Arabia Saudita, donde la delegación pasará la noche antes de intentar continuar el viaje a Djibouti el jueves.

El avión Airbus A321LR de Baerbock aterrizó en la ciudad portuaria saudita a las 2:15 p.m. (1315 GMT) después de dar vueltas sobre el Mar Rojo durante más de una hora.

Fuentes informaron a la agencia de noticias dpa que el retraso se debió a que la Ala Aérea de las Fuerzas Armadas Alemanas no aseguró el permiso de Eritrea para un permiso de sobrevuelo. Las fuentes dijeron que un corte de energía en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eritrea complicó el problema.

Dada la oleada de ataques lanzados por los rebeldes huthíes respaldados por Irán en Yemen, tampoco fue posible volar alrededor de Eritrea de inmediato, según la delegación.

Baerbock originalmente tenía previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, el miércoles por la tarde.

Baerbock salió de Alemania con planes de visitar Djibouti, Kenia y Sudán del Sur en los próximos días para conversaciones de diplomacia de crisis centradas en la sangrienta lucha de poder librada entre facciones rivales en Sudán.

Además del conflicto en Sudán, se espera que los ataques a los barcos en el Mar Rojo también sean un tema importante en el viaje de Baerbock.

El estrecho de Bab el-Mandeb, una de las arterias centrales del sistema de comercio internacional, discurre entre Djibouti y Yemen y tiene solo 27 kilómetros de ancho, dijo Baerbock antes de su partida.

“Es de nuestro interés común garantizar la seguridad del envío marítimo en este cuello de botella de la economía global”, dijo.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, desciende del A321LR de la Ala Aérea de las Fuerzas Armadas en el aeródromo de Jeddah. O Michael Kappeler/dpa