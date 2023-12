El verano pretencioso ha muerto. ¡Viva el misterioso invierno!

Una de las decisiones más deliciosas que tomé este año fue declarar un “verano de snob”. Durante unos meses gloriosamente calurosos y soleados, mi lectura (a veces de ficción y a veces de no ficción) estuvo organizada de forma flexible en torno al tema de la esnobismo. Herederas excéntricas, asesinatos de la alta sociedad y ansiedad de clase poblaron mi lista de lecturas, brindando suficiente coherencia temática para realizar comparaciones interesantes sin volverse repetitiva o aburrida.

Así que voy a hacer algo similar este invierno, y tomaré un tema de misterio y asesinatos durante el próximo mes o dos. Es un género que encuentro reconfortante a nivel psicológico, porque los misterios de asesinatos existen en universos ordenados, aunque violentos: la gente mala hace cosas malas en ellos, pero no se salen con la suya. Eso supone una agradable escapada de nuestra realidad mucho menos ordenada.

Supongo que realmente comencé con este tema hace unas semanas. He estado viendo “A Murder At the End of the World”, una miniserie de Brit Marling y Zal Batmanglij que parece ser una mezcla entre “Glass Onion” y “The Girl With the Dragon Tattoo”. Es esencialmente un misterio de asesinato en una casa de campo actualizado para la era de la inteligencia artificial, pero hasta ahora no es lo suficientemente acogedor para mí. (Demasiados multimillonarios sofisticados y muy pocos excéntricos tontos). Aun así, veré los dos últimos episodios para ver a dónde va todo: el presagio de que no todo es lo que parece ha sido tan evidente que me divertirá si el gran giro resulta ser que fue una mezquina y poco tecnológica envidia humana todo el tiempo.

Por otro lado, “The Appeal”, de Janice Hallett, que está ambientado en un grupo de teatro amateur de un pueblo inglés, es lo más acogedor que se puede encontrar. Y su secuela temática navideña, descrita como un “misterio de asesinatos festivo”, parece que lleva ese factor acogedor al máximo. Está en mi lista.

Por supuesto, es posible llevar la comodidad, el misterio o de otro tipo, un poco demasiado lejos. Dorothy Parker, famosa por su crítica a la prosa melosa de A.A. Milne en “The House At Pooh Corner”, escribió en su reseña que “Tonstant Weader Fwowed up”. Pero “The Red House Mystery”, la versión de Milne del género del misterio de asesinatos en una finca de campo, es mucho más ligera en cuanto a osos antropomorfos torpes, y también es muy divertida. Debería decirte algo que Raymond Chandler, quien supuestamente rechazaba la ternura en todas sus formas, era fan del libro.

Respuestas de lectores: Libros que recomiendas

George Fleming, un lector en Mount Vernon, Ohio, recomienda “The Earl of Louisiana” de A.J. Liebling:

Un libro tremendamente entretenido y una explicación completa de la naturaleza humana. Uno de los libros del siglo.

Jill Berke, una lectora en Miami Beach, Florida, recomienda “Do No Harm” de Henry Marsh:

El autor, un neurocirujano británico, nos lleva a su mente y manos, explicando capítulo por capítulo condiciones específicas que afectan el cerebro. Cómo decide operar y qué ocurre cada vez que abre un cráneo para ver el cerebro es una lección compasiva y honesta para encontrar el equilibrio entre la realidad y la esperanza para sus pacientes. Es un lugar que todos habitamos cuando somos médicamente responsables de un ser querido o nos preparamos para nuestra propia muerte. Leer este libro, bellamente escrito, me hizo menos temerosa de explorar ese equilibrio y más consciente de la atracción de la negación.

¿Qué estás leyendo?

Gracias a todos los que escribieron para contarme lo que están leyendo. ¡Por favor, sigan enviando sus recomendaciones!

Quiero escuchar acerca de las cosas que has leído (o visto u escuchado) y que recomiendas a los lectores de Interpreter. Puede ser un favorito en particular de este año, un libro que cambió tu forma de ver algo, o un misterio favorito que creas que debería estar en mi lista.