El venezolano González promete “seguir luchando” por la democracia.

El candidato de la oposición venezolana Edmundo González ha prometido “seguir luchando” por la democracia en su propio país, después de ser concedido asilo en España. El Sr. González abandonó Venezuela el sábado, después de pasar semanas escondido en la embajada española en Caracas, llegando a la base aérea militar de Torrejón de Ardoz en Madrid con su esposa a las aproximadamente 16:00 hora local (14:00 GMT). La salida del hombre de 75 años del país siguió al tumulto tras las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro afirmó la victoria, algo que fue disputado por el Sr. González y muchas secciones de la comunidad internacional. En un mensaje de audio distribuido por su equipo de prensa, dijo que estaba “confiado en que pronto continuaremos la lucha para lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela”. Antes de su partida, se emitió una orden de arresto en Venezuela, con el gobierno acusándolo de conspiración y de falsificación de documentos, entre otros “crímenes graves”. Agradeciendo a sus seguidores por las muestras de solidaridad y confirmando su llegada a España, el Sr. González dijo: “Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presión, coerción y amenazas de que no se me permitiría salir”. Anteriormente, la líder de la oposición del país, María Corina Machado, escribió en las redes sociales que había tomado la decisión de salir del país porque “su vida estaba en peligro”, citando una “brutal ola de represión” tras las elecciones. La Sra. Machado, una candidata popular en el país, se esperaba que se postulara como candidata contra el Sr. Maduro, pero fue impedida de hacerlo en el último minuto por instituciones leales al presidente. La oposición afirmaba tener evidencia de que el Sr. González había ganado por un amplio margen, y subió detalles de los recuentos de votos a internet que sugieren que el Sr. González venció al Sr. Maduro de manera convincente. Los Estados Unidos, la UE y la mayoría de los gobiernos extranjeros se han negado a aceptar al Sr. Maduro como el ganador sin que Caracas publique datos detallados de votación para probar el resultado. El domingo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, dijo: “Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela.” Añadió que “en una democracia, ningún líder político debería verse obligado a buscar asilo en otro país”. Dijo que Venezuela necesitaba poner fin a la opresión de los líderes de la oposición y liberar a todos los presos políticos. Hablando en una reunión del partido socialista el sábado, el primer ministro español Pedro Sánchez describió al Sr. González como “un héroe al que España no abandonará”. El ministro de Asuntos Exteriores del país, José Manuel Albares, dijo que Madrid le concedería asilo al Sr. González porque estaba “comprometido con los derechos políticos” de todos los venezolanos. La partida del Sr. González se produjo mientras las fuerzas de seguridad en Venezuela rodeaban la embajada argentina en la capital, Caracas, donde se encontraban refugiadas seis figuras de la oposición. El ministerio de Asuntos Exteriores del país alegaba que se estaban planeando actos terroristas en su interior.