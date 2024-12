El valor neto de Freddie Flintoff, accidente en Top Gear y más

El hombre de 47 años solo ha vuelto a la vista pública en los últimos 18 meses después de un accidente en Top Gear de la BBC en 2022 que casi lo mató.

Flintoff ha asumido diversos roles de entrenador de críquet desde su regreso después del accidente de Top Gear, mientras también hizo su regreso a la televisión en Freddie Flintoff’s Field of Dreams on Tour (BBC) en agosto.

Él estará de vuelta en la televisión este domingo (22 de diciembre) mientras presenta el especial de Navidad de Bullseye en ITV1 y ITVX junto con el invitado especial Luke Littler y el anotador Richard Ashdown.

Carrera de críquet y televisión de Andrew Flintoff



Flintoff jugó al críquet a nivel de condado para Lancashire antes de hacer su debut en Tests para Inglaterra en 1998 (contra Sudáfrica en Trent Bridge, Nottingham).

Luego representó a su país en 79 partidos de Test, 141 partidos de un día (ODIs) y siete partidos de T20.

Flintoff anotó 7.315 carreras y tomó 360 wickets en los tres formatos para Inglaterra durante su carrera internacional de críquet que abarcó desde 1998 hasta 2009.

También fue capitán de Inglaterra por un breve período de 2006 a 2007.

Después de que terminara su carrera internacional, siguió jugando críquet T20 para distintos equipos en todo el mundo, incluidos los Chennai Super Kings (IPL) y Brisbane Heat (BBL).

La carrera internacional de Andrew Flintoff con Inglaterra abarcó más de 10 años, de 1998 a 2009. (Imagen: Rui Vieira/PA Wire) Después de su carrera en el críquet, hizo la transición a la televisión.

Durante su carrera televisiva, Flintoff ha sido anfitrión de programas como Total Wipeout, Ninja Warrior y Top Gear, además de aparecer en programas como A League of Their Own.

Incluso participó en la primera serie de la versión australiana de ¡Soy una celebridad…sáquenme de aquí! en 2015, que terminó ganando.

Más recientemente ha aparecido en la docuserie de la BBC Freddie Flintoff’s Field of Dreams y será el anfitrión del especial de Navidad de Bullseye en ITV el domingo (22 de diciembre).

También ha asumido varios roles nuevos en el críquet en los últimos 18 meses, ayudando al equipo de críquet de Inglaterra como entrenador asistente, y también siendo nombrado entrenador principal del Equipo de Leones de Inglaterra y de los Northern Superchargers en The Hundred.

¿Qué le pasó a Freddie Flintoff en el accidente de Top Gear?



Flintoff solía ser coanfitrión del popular programa de autos de la BBC Top Gear junto a Paddy McGuinness y Chris Harris, un papel que comenzó en 2019.

Pero el tiempo del ex capitán del equipo de críquet de Inglaterra en el programa se vio truncado después de que resultara gravemente herido en un accidente en la pista de pruebas de Top Gear, el Aeródromo de Dunsfold en Surrey, en diciembre de 2022.

Se informó que ‘Freddie’ Flintoff volcó un vehículo Morgan Super 3 en la primera curva en la pista de pruebas de Top Gear durante la filmación del programa, sin usar casco.

El vehículo apenas iba a 22 mph, pero era descapotable, lo que significó que cuando volcó, la cara de Flintoff se rasgó contra el asfalto, informó el Mail on Sunday.

El presentador sufrió costillas rotas y lesiones faciales graves en el accidente, con el hijo de Flintoff, Corey, revelando en su momento que su padre tenía “suerte de estar vivo”, describiéndolo como un “choque bastante desagradable”.

Hubo informes de que el accidente de Flintoff fue tan grave que el personal de Top Gear que lo presenció tuvo que ser dado de baja indefinidamente, ya que les costaba asimilar el incidente, descrito como “algo que realmente desearías no haber visto”.

Después de meses de especulación, la BBC finalmente tomó la decisión, en noviembre pasado, de suspender Top Gear por un “futuro previsible”.

El ex capitán del equipo de críquet de Inglaterra habló sobre el accidente de Top Gear por primera vez al regresar a la televisión en agosto en Freddie Flintoff’s Field of Dreams on Tour (BBC).

Andrew Flintoff está casado con Rachel Wools Flintoff (izquierda) y la pareja tiene cuatro hijos, incluidos Rocky (derecha). (Imagen: Joe Giddens/PA Wire)

Patrimonio neto de Andrew Flintoff



Se estima que el patrimonio neto de Flintoff ronda los £15,9 millones (USD$20 millones), según Celebrity Net Worth.

Esta riqueza se ha acumulado gracias a su carrera como jugador y entrenador de críquet, sus roles en la televisión y varios acuerdos de patrocinio.

Esposa e hijos de Andrew Flintoff



Flintoff está casado con la exmodelo, ahora empresaria, Rachael Wools Flintoff.

La pareja se conoció por primera vez en 2002 y se casaron tres años después, en 2005.

Tienen cuatro hijos juntos: Holly, Corey, Rocky y Preston.