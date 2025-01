El valor de mercado de Nvidia aumenta $2 billones para más que duplicarse en 2024 en medio de un auge de la inteligencia artificial.

Nvidia (NVDA) se ha convertido en el mayor ganador global en capitalización de mercado para 2024, impulsado por el creciente interés en inteligencia artificial y la robusta demanda de sus chips centrados en AI en diversas industrias.

La valoración de mercado del fabricante de chips aumentó en más de $2 billones el año pasado, alcanzando los $3.28 billones al cierre de 2024, convirtiéndose en la segunda empresa más valiosa del mundo. Su valor de mercado era de $1.2 billones al final de 2023.

Mientras tanto, Apple (AAPL) siguió liderando las empresas globales en valor de mercado, acercándose a una histórica valoración de $4 billones. Este aumento fue impulsado por el entusiasmo de los inversores por las mejoras anticipadas en AI de la compañía, destinadas a revitalizar las lentas ventas de iPhone.

Al final de 2024, Microsoft (MSFT) ocupó el tercer lugar con un valor de mercado de $3.1 billones, seguido por Alphabet Inc (GOOG, GOOGL) y Amazon (AMZN), valoradas aproximadamente en $2.3 billones cada una.

Estas empresas tecnológicas impulsaron significativamente sus respectivos índices globales en 2024, con el índice S&P 500 (^GSPC) subiendo un 23.3% y el Nasdaq (^IXIC) escalando un 28.6%.

El Primer Ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (R), y el CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang (C), toman cervezas en un restaurante en el casco antiguo de Hanoi el 5 de diciembre de 2024. (Hoang Tuan / AFP via Getty Images) · HOANG TUAN via Getty Images

A pesar de las valoraciones más altas de las acciones, las tensiones impositivas entre Estados Unidos y China que se ciernen y los potencialmente más lentos recortes de tasas de interés en Estados Unidos, los analistas siguen siendo optimistas sobre el sólido desempeño sostenido de las empresas tecnológicas en 2025.

Daniel Ives de Wedbush predice un aumento del 25% en las acciones tecnológicas en 2025, atribuyendo el crecimiento potencial a un entorno regulatorio menos restrictivo bajo Donald Trump, iniciativas fuertes de AI por venir y una base estable para Big Tech y Tesla en 2025 y más allá.

“Creemos que las acciones tecnológicas serán sólidas en 2025 sobre los hombros de la Revolución AI y más de $2 billones de inversión adicional en AI en los próximos 3 años,” dijo.

