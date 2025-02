El valor de las acciones de Nvidia caerá después del 26 de febrero

Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo montañas de dinero en centros de datos de inteligencia artificial (IA). Microsoft planea gastar $80 mil millones este año para expandir su capacidad de IA. Amazon está aumentando su gasto de capital total, repartido entre sus negocios minoristas y en la nube, a $100 mil millones para acelerar sus esfuerzos de IA. Y Meta Platforms verterá $65 mil millones en sus centros de datos para impulsar sus ambiciones de IA.

A primera vista, todo esto suena genial para las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA). La compañía domina el mercado de aceleradores de IA potentes, y AMD, en segundo lugar, ya ha presentado un pronóstico decepcionante para las ventas de sus propios chips de IA este año. Nvidia va a captar la mayor parte del gasto que se destina a aceleradores de IA.

Los pronósticos para las ventas de aceleradores de IA pintan un panorama optimista para Nvidia. AMD, por ejemplo, una vez predijo que los aceleradores de IA generarían $500 mil millones en ingresos en toda la industria en 2028.

Sin embargo, los inversores deben hacer una pregunta importante de seguimiento: ¿Cómo se puede justificar ese gasto?

Si las empresas van a gastar medio billón de dólares al año en aceleradores de IA, sin mencionar muchos miles de millones más en otros equipos para centros de datos, esas inversiones tendrán que dar sus frutos en forma de nuevas fuentes de ingresos o ahorros de costos.

¿Es eso realista? ¿Qué generará esos nuevos ingresos?

La valoración de Nvidia se basa en el optimismo, específicamente, en el optimismo de que sus ingresos y beneficios pueden seguir creciendo a tasas vertiginosas durante años. Las acciones actualmente se cotizan a más de 40 veces las ganancias esperadas para el año fiscal 2025.

Esta es una empresa que ya vale más de $3 billones y generó $20 mil millones en ingresos netos ajustados el último trimestre. El mercado de aceleradores de IA debe seguir creciendo rápidamente para que el precio de las acciones de Nvidia tenga sentido.

No es que los inversores estén descartando la posibilidad de que la demanda de aceleradores de IA se estanque, es que están descartando la posibilidad de que la demanda colapse. ¿Qué pasará con las acciones de Nvidia si, después de que Microsoft, Amazon y Meta arrojen cientos de miles de millones de dólares en centros de datos de IA, esas empresas no logran generar un retorno razonable de la inversión?

El auge de la inversión en IA se siente como un caso masivo de FOMO (miedo a perderse algo). Las grandes empresas tecnológicas están aterrorizadas de quedarse atrás, por lo que están actuando sin precaución.

Realmente hay una enorme demanda de capacidad de cómputo de IA en este momento, pero ¿cuánto de eso es experimentación? En otras palabras, ¿cuánto de eso son empresas probando la IA para ver si tiene sentido financiero? Cuando algunas de esas pruebas no den resultado, ¿qué pasará con la demanda?

Luego está DeepSeek, la empresa china que entrenó un modelo de IA que puede competir con los mejores modelos de IA que las empresas estadounidenses tienen para ofrecer por una fracción del precio. Si entrenar modelos de IA de primer nivel ya no requiere megaclústeres de aceleradores de IA, ¿qué pasará con la demanda?

Lo estoy diciendo: Casi llega el pico de Nvidia, y está cerca del punto en el que las historias y predicciones que mantienen a flote el auge de la IA comienzan a desmoronarse. No es que la IA no sea una tecnología impresionante y útil. Al igual que internet, es revolucionaria.

Pero al igual que internet hace 25 años, está creando expectativas que parecen desligadas de la realidad. Internet cambió el mundo pero también arruinó a muchos inversores en el camino.

Podría estar muy equivocado acerca de esto. Es ciertamente posible que los cientos de miles de millones de dólares que se están gastando en infraestructura de IA tengan sentido financiero al final y que la demanda de aceleradores de IA siga creciendo hasta bien en el futuro. Tal vez Nvidia emita un pronóstico estelar que eleve las acciones a nuevos máximos. Todo es posible.

Aún así, no creo que querría ser accionista de Nvidia el 26 de febrero cuando la empresa presente sus últimos resultados. Las expectativas están por las nubes, y cualquier indicio de problemas podría hacer que las acciones se desplomen.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Timothy Green no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Las acciones de Nvidia van a caer después del 26 de febrero fue publicado originalmente por The Motley Fool