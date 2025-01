El uso de ‘activista ESG’ BlackRock de American Airlines falló a los trabajadores, dice un juez estadounidense.

“

Un tribunal federal de EE. UU. ha dictaminado que American Airlines ha fallado a los trabajadores al elegir a BlackRock para administrar parte de su esquema de pensiones, con un juez afirmando que el mayor gestor de activos del mundo estaba contaminado por “activismo ESG”.

La sentencia del juez del distrito del norte de Texas Reed O’Connor subraya cómo las empresas estadounidenses enfrentan crecientes riesgos legales relacionados con políticas ambientales, sociales y de gobernanza, así como con la diversidad y la inclusión.

Las decisiones de O’Connor se producen en medio de una guerra cultural en los EE. UU. sobre programas que promueven desde la diversidad racial hasta la protección del medio ambiente. El presidente electo Donald Trump y aliados como Elon Musk se han opuesto vigorosamente a estos programas y algunas empresas han comenzado a revertirlos antes de la toma de posesión más adelante este mes.

“Esto [caso] no tiene nada que ver con los fondos ESG en absoluto”, dijo Josh Lichtenstein, socio de la firma de abogados Ropes & Gray. Dijo que era uno de los casos más importantes en toda la litigación de fondos de jubilación en EE. UU. para observar porque “esto, para mí, parece que la misma demanda podría presentarse contra literalmente cualquier plan 401k en América”.

Grupos conservadores han llevado a cabo este tipo de casos en los últimos años y han tratado de elegir a jueces que creen que estarán de su lado. O’Connor, nombrado por George W. Bush, anuló el mes pasado el acuerdo de declaración de culpabilidad del Boeing 737 Max con el Departamento de Justicia de EE. UU. por disposiciones vinculadas a la diversidad, equidad e inclusión.

La demanda colectiva de American Airlines, presentada por un piloto en 2023, alegaba que la aerolínea había violado sus deberes fiduciarios hacia los empleados en su plan 401k al contratar a gestores de inversiones “que persiguen agendas políticas izquierdistas a través de estrategias ESG”. La denuncia no mencionaba a BlackRock, y el gestor de activos no es parte en la demanda.

Sin embargo, O’Connor se centró en la relación de BlackRock con American Airlines como el mayor gestor de inversiones de su plan 401k. El esquema de ahorro comprendía fondos de índice pasivos y fondos activos, pero no incluía estrategias específicas de ESG.

Pero dijo que el voto de BlackRock en 2021 a favor del fondo de cobertura Engine No. 1 en su lucha por procuración con la gigante energética ExxonMobil – entre otros votos – se tradujo en “activismo ESG”. American Airlines “permitió a BlackRock seguir gestionando miles de millones de dólares de activos del plan [401k] en busca de intereses ESG no económicos”, dijo O’Connor.

O’Connor dictaminó que American Airlines había violado su deber fiduciario de lealtad hacia los participantes del plan al no separar “los intereses ESG de BlackRock”, así como sus propios objetivos corporativos, “lo que resultó en una polinización cruzada no permitida”. Sin embargo, dijo que American no había violado su deber de prudencia “en relación con el diseño e implementación de sus procesos de monitoreo del plan”.

El juez pospuso la decisión sobre si los participantes del plan sufrieron pérdidas.

American y BlackRock no respondieron a las solicitudes de comentario.

Reportaje adicional de Claire Bushey

