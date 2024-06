El último plan de Elon Musk para añadir pagos similares a Venmo a X excluye la criptografía

El último plan de Elon Musk para acceder a tu cartera implica, literalmente, convertirse en una. Nuevos detalles han surgido de los planes de Musk para lanzar la red de pagos “X Payments” a finales de este año, según 350 páginas de documentos y correos electrónicos relacionados con licencias de transmisión de dinero, presentados a reguladores en 11 estados, obtenidos por Bloomberg.

Pero a pesar de la reputación de Musk como el aliado en criptomonedas más cercano de Big Tech, los entusiastas de Crypto Twitter no podrán almacenar sus activos digitales en una billetera X. La empresa informó a los reguladores en Maine este año que no tiene planes de permitir a los usuarios enviar y recibir monedas virtuales, según informó Bloomberg. Las plataformas de redes sociales han tenido históricamente dificultades para incorporar criptomonedas; en 2019, Facebook anunció planes para lanzar la stablecoin Diem, pero fue clausurado por reguladores dentro de un año de su piloto.

Musk tomó el control de la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter a finales de 2022, cuando las finanzas de la empresa estaban en declive. Desde entonces, el fundador de Tesla ha estado explorando nuevas vías de monetización, embarcándose en una cruzada para convertir X en “una aplicación todo en uno”.

Los documentos obtenidos por Bloomberg revelan planes para incluir una función que permita a los usuarios almacenar dinero en sus cuentas de X, pagar a otros usuarios o empresas y comprar bienes y servicios en tiendas físicas, evolucionando más allá incluso de servicios como Venmo. X Payments ha sido aprobado para licencias de transmisión de dinero en 28 estados, según el sitio web de la empresa, pero está buscando ser licenciado en los 50 estados. La empresa anticipa un proceso de varios años para obtener los permisos necesarios para operar a nivel nacional, según los documentos, que también señalaron que X también tiene planes de obtener permiso para transferencias internacionales de dinero.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) 4 de octubre de 2022

Musk quiere emular el éxito de WeChat, la “superapp” de China que fusiona redes sociales, mensajería y pagos en una sola plataforma, acumulando más de 1.3 mil millones de usuarios activos en diciembre de 2023. Vocalizando estas ambiciones durante una llamada con empleados en octubre pasado, Musk dijo: “Cuando digo pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien”, según el audio de la reunión obtenido por The Verge. “Si implica dinero. Estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Así que no es solo como enviar $20 a un amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria”.

Las plataformas de redes sociales occidentales han querido avanzar en los pagos durante mucho tiempo, dijo Boaz Sobrado, un analista de fintech, a Fortune en una nota. “Las plataformas de redes sociales son predominantemente plataformas publicitarias desde una perspectiva empresarial. Y los anunciantes necesitan desesperadamente datos de transacciones: quién compra qué, cuándo y por qué. Esto es lo que alimenta los modelos de aprendizaje automático en los que depende el marketing digital”, explicó Sobrado. Viceversa, las empresas de pagos han estado intentando entrar en el espacio publicitario, agregó. Por ejemplo, hace unas semanas, PayPal anunció la creación de una red publicitaria que permite a los comerciantes y marcas dirigirse a sus 400 millones de usuarios con promociones y anuncios personalizados basados en sus transacciones.

‘Tiene sentido’

“La regulación y la política de ‘privacidad’ de empresas como Apple han dificultado que los anunciantes obtengan los datos que necesitan”, explicó Sobrado. “Entonces, ahora los anunciantes recurren a las empresas financieras. En consecuencia, tiene sentido que X se convierta en una empresa de servicios financieros.”

Aunque X probablemente cobraría tarifas insignificantes por los servicios de pago, la empresa informó a los reguladores que quiere posicionar los pagos como una forma de aumentar los ingresos a través de la “participación y compromiso general” en la aplicación. Musk ha expresado anteriormente que X debe diversificar los ingresos más allá de la publicidad: Durante años, los anuncios representaron el 90% de los ingresos de Twitter, pero disminuyeron un 59% el año pasado, según informó The New York Times. Los nuevos documentos también destacan las dificultades de X desde que Musk se hizo cargo: La empresa generó $1.48 mil millones en ingresos en los primeros seis meses de 2023, casi un 40% menos con respecto al año anterior, y perdió $456 millones en el primer trimestre de 2023.

Sin embargo, Philip Benton, analista de fintech en Omdia, dijo a Fortune que es escéptico acerca de si habrá un interés en utilizar X para pagos. El concepto de superapp no ha despegado en los mercados desarrollados debido a la posibilidad que tienen los consumidores de utilizar servicios financieros de una variedad de actores del mercado, dijo. Será “difícil que los consumidores cambien sus hábitos de pagos” sin “incentivos serios” para alejarlos de Venmo o PayPal, agregó Benton.

Pero a medida que los servicios bancarios tradicionales disminuyen, la carrera de las carteras digitales “realmente es una oportunidad de ganador se lleva casi todo”, dijo Cathie Wood, CEO de la empresa de gestión de inversiones ARK Invest, en conversación con el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, en el State of Crypto Summit de la compañía la semana pasada. Quien monopolice el mercado de las carteras tendrá un poder significativo en el sector financiero, dijo. Los servicios ofrecidos por estas empresas de fintech están superando rápidamente a los servicios bancarios tradicionales. Según el informe Pagos Globales 2024 de Worldpay, las carteras digitales representaron la mitad de todo el valor de las transacciones de comercio electrónico el año pasado. Por ejemplo, Revolut, con sede en el Reino Unido, un “neobanco” (lo que significa una empresa de servicios financieros que ofrece banca en línea pero sin sucursales físicas), se ha posicionado como la superapp financiera, optando por la denominación: “la aplicación financiera todo en uno”.

