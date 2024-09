El último informe de empleo deja a las acciones en una posición complicada al entrar en la nueva semana.

“

Wall Street parece estar lidiando con lo que los datos mixtos de empleo de agosto significan exactamente para los mercados. Las acciones cayeron el viernes, con el S & P 500 encaminado a su peor semana en un año después de que el informe de nóminas no agrícolas llegara con noticias tanto buenas como malas. Por un lado, el número de desempleo disminuyó ligeramente. Por otro lado, el número de empleos principal no cumplió con las expectativas. Además, el crecimiento de empleos de los dos meses anteriores vio revisiones significativas a la baja. Sin embargo, este último informe de empleo dejó claro para algunos inversores una cosa: el mercado laboral, y por extensión la economía, se está enfriando. “El número de desempleo más bajo frente a las revisiones a la baja presenta un dilema dada la tendencia de las revisiones a la baja indicando condiciones económicas más serias que se están afianzando”, escribió Quincy Krosby, estratega global principal de LPL Financial. .SPX 5D mountain S & P 500 El viernes, el S & P 500 y el Nasdaq Composite se encaminaban hacia semanas perdedoras, con caídas de más del 4% y del 5%, respectivamente. El Dow Jones Industrial Average estaba en camino a una disminución de más del 2%. ‘Incómodamente cerca del suelo’ Rob Williams, estratega jefe de inversiones en Sage Advisory, piensa que la Fed evitará un aterrizaje duro, pero dijo que un enfriamiento en la economía lo tiene diversificando su asignación de acciones. En lugar del S & P 500 ponderado por capitalización de mercado, donde algunas acciones tecnológicas de alto vuelo dominan, él preferiría ampliar su exposición a cuidado de la salud y servicios financieros, manteniéndose en compañías de calidad que puedan resistir cualquier debilidad económica. “Creo que no tendremos un aterrizaje duro, pero tampoco tendremos un no aterrizaje —y eso es más o menos lo que piensa el mercado de acciones. Creo que vamos a estar incómodamente cerca del suelo, lo que significa que vamos a tener algunos trimestres de PIB por debajo del 1.5%, y eso va a preocupar a algunas personas”, dijo Williams. “Y dado dónde están los múltiplos de precio-ganancias, son un poco más vulnerables.” Aquí prefiere el mercado de bonos sobre acciones. Williams dijo que lo claro es que la Fed reducirá las tasas significativamente desde donde estaban en los próximos meses, una probabilidad que lo tiene optimista sobre los bonos del Tesoro en los próximos seis a 12 meses. “La gente olvida que no importa si bajan 50 o 25 puntos básicos, lo importante es hacia dónde nos dirigimos en los próximos año y medio en el mercado de bonos, y los fondos federales probablemente se dirigen hacia el 3%”, dijo Williams. “Así que ese es el número más importante porque eso significa que las tasas están bajando, y si tienes más bonos, estás bloqueando rendimientos más altos ahora y puedes participar en eso.” Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el viernes después del informe de empleo de agosto, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años un poco más bajo en 3.71%. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios. IPC, IPP La próxima semana, la Fed entrará en el período de silencio antes de su reunión de política del 17 al 18 de septiembre. Dicho esto, dos informes clave de inflación la próxima semana podrían informar cuál será el próximo movimiento de política del banco central. Se espera que los informes de precios al consumidor y al productor de agosto —que se esperan para el miércoles y jueves, respectivamente— muestren que la tendencia de la inflación a la baja sigue vigente. Sin embargo, cualquier indicación de un cambio en la narrativa tiene el potencial de agitar los mercados de acciones. “Solo necesitamos evitar sorpresas negativas”, dijo John Belton, gestor de cartera de Gabelli Funds. Se espera que el IPC haya disminuido al 2.6% en un base anual el mes pasado, según FactSet. Eso sería menos que el aumento del 2.9% en julio. El IPC básico, que excluye los precios de alimentos y energía, se espera que haya permanecido sin cambios en 3.2%. Se anticipa que el IPP también haya caído al 1.7% desde el 2.2%, según los economistas encuestados por FactSet. La próxima semana también traerá el primer debate presidencial entre la Vicepresidenta Kamala Harris y el ex Presidente Donald Trump, un evento que los comerciantes observarán de cerca mientras los candidatos delinean sus políticas económicas. Apple también tendrá su evento “It’s Glowtime” donde se espera que el gigante tecnológico lance su iPhone 16. Los inversores en la empresa pública más grande del mundo esperan obtener detalles frescos sobre el esfuerzo de inteligencia artificial de Apple, llamado “Inteligencia Apple.” Sin embargo, los analistas están fríos sobre la acción. Calendario de la semana próxima Todos los horarios son del este. Lunes 9 de septiembre 10 a.m. Inventario al por mayor final (julio) 3 p.m. Crédito al consumidor (julio) Ganancias: Oracle Evento de Apple “It’s Glowtime” Martes 10 de septiembre 6 a.m. Índice de Pequeñas Empresas NFIB (agosto) Conferencia Communicopia y de Tecnología de Goldman Sachs Debate presidencial de EE.UU. Miércoles 11 de septiembre 8:30 a.m. Índice de Precios al Consumidor (agosto) 8:30 a.m. Salarios por hora final (agosto) 8:30 a.m. Semana Laboral Promedio final (agosto) Jueves 12 de septiembre 8:30 a.m. Reclamos Continuos por Desempleo (31/08) 8:30 a.m. Reclamos Iniciales (07/09) 8:30 a.m. Índice de Precios al Productor (agosto) 2 p.m. Presupuesto del Tesoro (agosto) Ganancias: Adobe, Kroger Viernes 13 de septiembre 8:30 a.m. Índice de Precios de Exportación (agosto) 8:30 a.m. Índice de Precios de Importación (agosto) 10 a.m. Sentimiento de Michigan preliminar (septiembre)

