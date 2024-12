El Twang celebra 15 años del Jewellery Quarter con espectáculo en el Ritz

Seguramente es un buen trabajo ya que la banda independiente de Birmingham tocará en su totalidad, con motivo del 15º aniversario de su lanzamiento, en un show en el Manchester O2 Ritz el sábado por la noche.

The Twang celebra 20 años como banda y 15 años desde el lanzamiento del álbum Jewellery Quarter con Phil Etheridge (front)El cantante principal Phil dijo: “Creo que hay seis pistas que nunca hemos tocado en vivo antes y un par de otras canciones – Answer My Call y Another Bus – que no hemos tocado en 10 años”.

La gira fue anunciada a principios de este año, coincidiendo con el lanzamiento de Jewellery Quarter por primera vez en vinilo.

“Estaba un poco nervioso porque no había escuchado el álbum completo en años”, dijo Phil. “Pero en el momento en que lo volví a reproducir, me transportó a un hermoso momento.

“Hemos tenido que reaprender algunas de las canciones, para ser honesto, y cuando la gira se acercaba rápidamente pensé que mejor me aprendiera las letras. Puse el álbum en el coche en un viaje largo y descubrí que todavía estaban allí. Eso es lo que pasa con las letras, una vez que las escuchas, vuelven a ti.”

Jewellery Quarter – nombrado así por una parte de Birmingham – fue el álbum de seguimiento de The Twang a su álbum debut Love It When I Feel Like This que había alcanzado el tercer lugar en las listas de álbumes y los estableció firmemente como una de las principales bandas independientes en ese momento.

Quizás fue debido al ‘síndrome del segundo álbum’, pero aunque era un favorito real de los fans, Jewellery Quarter fue menos bien recibido y la prensa musical comenzó a volverse contra la banda que anteriormente habían aclamado.

“El álbum salió en un momento extraño para nosotros, justo cuando la prensa – y la NME en particular – se volvieron en nuestra contra”, dijo Phil. “No estoy amargado porque mirando hacia atrás puedo ver lo sobrevalorados que estábamos. A nadie le gusta que le digan ‘esta es la mejor nueva banda de Gran Bretaña’ porque la banda favorita de cada uno es diferente y tiene que haber una reacción a ese tipo de hype.

“Definitivamente no cumplimos las expectativas de la prensa. Creo que la NME quería que acabara saliendo con una supermodelo, adicto a la heroína y encarcelado. Querían un poco más de locura de la que obtuvieron de nosotros.

“No nos gustaba mucho hacer entrevistas, todos nos quedábamos en Birmingham en lugar de ir a Londres y salir a los bares adecuados. Creo que ese fue el comienzo del cambio realmente.

“No les di lo que querían. Estaba en una relación con una chica que ahora es mi esposa. Creo que pensaban que iba a ser un desastre completo. En cada entrevista que hacía me preguntaban qué bandas odiaba tratando de empezar algo. Aunque no me gustaba muchas bandas, nunca lo diría.

“Pero ahora lo hemos superado y la prueba de ello está en las entradas que vendemos. Es un momento extraño ahora, puedes ver bandas con medio millón de reproducciones en Spotify en un mes y aún así solo venden 200 entradas cuando salen de gira.

“Creo que la verdadera medida de una banda es cuántas entradas venden y quién viene a verlos. Todavía tocamos en lugares de buen tamaño y ofrecemos un buen espectáculo. Me siento afortunado de haberlo logrado “.

Las giras de diciembre de The Twang se han convertido en una especie de tradición y Phil dijo que la adición de un set de álbum completo añadirá algo especial a la noche.

“Es el álbum favorito de muchas personas de nosotros”, dijo. “No es como sacar un nuevo álbum, los fanáticos lo conocen ahora. Y siento que algunas de estas canciones que no hemos tocado antes se convertirán en hits en el futuro, suenan como canciones nuevas”.

La fecha en Manchester es una que la banda ha estado esperando particularmente.

“Amamos el Ritz”, dijo Phil. “Sé que las bandas siempre dirán cosas así pero Manchester es como tocar en casa para nosotros. Desde el día que empezamos nos llevaron a sus corazones. El año pasado en el Ritz fue un concierto estupendo. Recuerdo que pensé que era una de las mejores atmósferas que he sentido. El amor estaba allí y estoy seguro de que estará de nuevo cuando volvamos.

The Twang “Caminar por esas tablas en las que todas esas bandas que amas han tocado – me siento tan afortunado de hacerlo. Es una posición privilegiada “.

Y Phil tuvo más buenas noticias para los fervientes seguidores de la banda – la posibilidad de nueva música. Han pasado cinco años desde el último álbum de Twang, If Confronted Just go Mad, pero Phil reveló que se habían grabado 11 canciones con la intención de lanzar un álbum en 2025.

“Comenzamos a escribir a principios de año y pasamos octubre en el estudio haciendo demos”, dijo. “Pero con la gira todo se ha pospuesto pero volveremos a ello.

“Estamos en esa fase en la que no queremos arruinarlo. La parte más hermosa de escribir es cuando tienes esa semilla de una idea y la ves crecer en algo. Luego viene la fase en la que estamos ahora donde hay tantas formas de terminarlo y se trata de hacerlo bien.

“Pero no quiero alargarlo demasiado. Espero que tengamos algo nuevo el próximo año “.

The Twang toca en Manchester O2 Ritz el sábado 14 de diciembre. Detalles en www.bandsintown.com