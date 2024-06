El triunfo de la “diplomacia del bambú” de Vietnam con las visitas de Biden, Xi y ahora Putin.

“

En los últimos nueve meses, Vietnam ha sido sede de Joe Biden, Xi Jinping y Vladimir Putin, equilibrando rivalidades geopolíticas con un talento que ha eludido a otros países.

La sucesión de visitas muestra cómo un país hábil para atraer inversiones manufactureras de empresas ansiosas por diversificar sus cadenas de suministro está gestionando con destreza su política exterior.

Al recibir a Putin esta semana para su primera visita desde 2017, Vietnam, que tiene una política exterior independiente y diversificada de larga data, se une a Corea del Norte, Irán y China en abrir sus puertas a un líder rechazado a nivel mundial después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La visita de Putin, que sigue a su viaje a Corea del Norte y se produce menos de un año después de que Washington y Hanoi mejoraran sus lazos, ha irritado a Estados Unidos pero es poco probable que interrumpa las relaciones. “Vietnam ha jugado este juego bastante bien”, dijo Nguyen Khac Giang, un investigador visitante en el Instituto Iseas-Yusof Ishak de Singapur.

Vietnam ha sido “activamente neutral” a diferencia de otros países que han sido más pasivos, dijo. “Hanói sabe que debe equilibrar activamente diferentes potencias… porque ese es el camino para que Vietnam obtenga beneficios de las tres potencias. De lo contrario, se vería arrastrado a juegos políticos sin capacidad para cambiar la dirección del juego”.

La política exterior independiente de Vietnam dirigida por el partido comunista se remonta al final de la Guerra Fría, cuando Hanói decidió ser amiga de todos los países. El líder del partido Nguyen Phu Truong, la figura política más importante de Vietnam, llama a esto “diplomacia de bambú”, citando las “raíces fuertes, tronco robusto y ramas flexibles” de la planta.

Workers in Hanoi manufacturing Russian flags ahead of this week’s visit by Vladimir Putin © Thinh Nguyen/Reuters

Bajo su liderazgo, Vietnam ha mejorado las relaciones con Estados Unidos y aliados como Australia, Japón y Corea del Sur a “asociaciones estratégicas integrales”, el más alto nivel de lazos diplomáticos otorgado por Hanói.

Cuando Biden visitó Hanói en septiembre pasado, el presidente de EE.UU. aplaudió el movimiento para mejorar la asociación como parte del “arco de progreso” de 50 años entre los dos antiguos enemigos.

En los últimos años, Vietnam se ha convertido en un destino preferido para empresas como Apple que buscan diversificar sus cadenas de suministro lejos de China. La inversión extranjera directa en Vietnam alcanzó los 36.600 millones de dólares el año pasado.

Sin embargo, Vietnam ha logrado lograr esto sin perturbar sus lazos con China, su mayor socio comercial, y Rusia, su principal proveedor de armas. Los dos han sido socios estratégicos de Vietnam desde 2008 y 2012, respectivamente.

Tres meses después de la visita de Biden, Xi siguió sus pasos y los dos vecinos comunistas acordaron construir un “futuro compartido” para fortalecer sus lazos, a pesar de desacuerdos y enfrentamientos regulares entre sus barcos en el Mar del Sur de China, donde Vietnam y Beijing tienen reclamaciones superpuestas.

Vietnam ha sido astuto al navegar la relación con China al encontrar el equilibrio adecuado “entre la desafiante deferencia”, dijo Susannah Patton, directora del programa del sudeste asiático del Instituto Lowy.

Vietnam ha utilizado sus relaciones con Estados Unidos y Rusia como un equilibrio contra China, dijo. “Vietnam se ha beneficiado de su postura de política exterior omnidireccional y se ha hecho relevante para muchos socios”.

Russia’s President Vladimir Putin is greeted at Noi Bai International Airport in Hanoi, Vietnam, on Thursday © Nhac Nguyen/AFP

La dirección de la política exterior de Vietnam ha resistido los recientes disturbios políticos internos, resultado de una larga campaña contra la corrupción, y es poco probable que cambie incluso a medida que aumentan las tensiones geopolíticas.

Los analistas dijeron que el partido comunista era pragmático sobre su política exterior y entendía la importancia de tener aliados occidentales, especialmente cuando buscaba afianzar su lugar como un importante centro de fabricación.

Al mismo tiempo, recibir a Putin es una “cuestión de principio” para Vietnam para mostrar el equilibrio y la diversidad en su política exterior, dijo Le Hong Hiep, investigador principal y coordinador del programa de estudios de Vietnam en Iseas.

Estados Unidos ha expresado su decepción por la visita, pero dijo que su relación con Vietnam seguiría fortaleciéndose.

“Reiteramos que ningún país debería darle a Putin una plataforma para promover su guerra de agresión y permitirle de otra manera normalizar sus atrocidades. No podemos volver a la normalidad o mirar para otro lado ante las claras violaciones del derecho internacional que Rusia ha cometido en Ucrania”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. al Financial Times.

Rusia, el mayor proveedor de equipos militares incluidos submarinos a Hanói, ha sido un estrecho socio de Vietnam desde la Guerra Fría. Los dos países han llevado a cabo proyectos conjuntos de exploración de petróleo y gas en el Mar del Sur de China.

Los medios vietnamitas han informado que Hanói busca una mayor cooperación con Rusia en recursos naturales, inteligencia artificial, ciencias biológicas y energía. Se espera que Putin se reúna con Nguyen y otros altos funcionarios, centrándose en perspectivas comerciales, económicas y tecnológicas, junto con asuntos internacionales y regionales. No está claro si se anunciarán acuerdos.

La visita de esta semana podría resultar más beneficiosa para Putin que para Vietnam, dijo Le de Iseas, ya que muestra que las puertas aún están abiertas para él. Vietnam podría ser cauteloso al anunciar cualquier acuerdo importante con Rusia, ya que busca mantener buenas relaciones con EE.UU. y sus aliados.

“Vietnam será lo suficientemente sabio como para asegurarse de que la visita no perjudique su relación con los Estados Unidos y los socios occidentales”, dijo Le. “Ha logrado mantener buenos lazos con todas las potencias principales, y eso juega un papel importante en ayudar a Vietnam a atraer inversiones de diferentes socios”.

