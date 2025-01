El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de Trump para suspender la sentencia en el caso de dinero para callar.

Dos de los jueces conservadores de la Corte Suprema – John Roberts y Amy Coney Barrett – se unieron a los tres liberales en la mayoría. Tres cortes inferiores de Nueva York habían rechazado la tentativa de retraso de Trump antes de que la Corte Suprema tomara la decisión final el jueves por la tarde de permitir que la sentencia procediera según lo programado. Los jueces rechazaron la petición de Trump porque creían que sus preocupaciones podían ser abordadas durante una apelación. También escribieron que la carga de asistir a una sentencia era “insustancial”. Los abogados de Trump también le pidieron a la Corte Suprema que considerara si los presidentes electos tenían inmunidad frente a la persecución criminal. Los fiscales de Manhattan instaron a la Corte Suprema a rechazar la petición de Trump, argumentando que había un “interés público convincente” en llevar a cabo la sentencia y que “no había justificación para tal intervención”. Después del veredicto de culpabilidad del jurado en mayo de 2024, Trump inicialmente estaba programado para ser sentenciado en julio, pero sus abogados persuadieron con éxito a la jueza Merchan para retrasar la sentencia en tres ocasiones separadas. La semana pasada, la jueza Merchan declaró que la sentencia seguiría adelante el 10 de enero, justo días antes de que Trump jurara nuevamente como presidente. Los días siguientes han visto un bombardeo de apelaciones y presentaciones judiciales de los abogados de Trump, tratando de evitar la sentencia. Pero en rápida sucesión, los tribunales de apelación de Nueva York rechazaron las solicitudes. Finalmente, el miércoles, los abogados de Trump presentaron una petición a la Corte Suprema para intervenir. La corte debería detener los procedimientos “para prevenir una grave injusticia y daño a la institución de la Presidencia y las operaciones del gobierno federal”, escribieron. La mayoría conservadora de 6-3 de la Corte le había dado a Trump una importante victoria el año pasado, cuando decidieron que los presidentes de EE. UU. tenían inmunidad frente a la persecución criminal por “actos oficiales” realizados en el cargo. Esa decisión desmanteló una persecución federal contra Trump por cargos de interferencia ilegal en el resultado de las elecciones de 2020, a lo que él negó y se declaró no culpable. Pero desde su reelección, los abogados de Trump han intentado persuadir a una serie de jueces de que esas protecciones de inmunidad presidencial también deberían aplicarse a un presidente electo en este caso criminal de Manhattan. Los fiscales de Manhattan argumentaron en su propio escrito a la Corte Suprema que la “extraordinaria afirmación de inmunidad de Trump no cuenta con el respaldo de ninguna decisión de ningún tribunal”. “Es axiomático que solo hay un Presidente a la vez”, escribieron los fiscales. Separadamente, un grupo de ex funcionarios públicos y académicos legales presentaron un informe de amicus curiae -efectivamente una carta de apoyo- a la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que rechacen el “intento de Trump de evitar la responsabilidad”.