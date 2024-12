El Tribunal Supremo muestra simpatía hacia la FDA mientras la agencia busca bloquear algunos cigarrillos electrónicos con sabores que atraen a menores.

Un quinteto de jueces de la Corte Suprema parecieron simpatizar el lunes con las afirmaciones de que la Administración de Alimentos y Medicamentos se movió acertadamente las porterías en sus estándares para algunos vapes con sabores atractivos para menores de edad cuando bloqueó a dos compañías de vender los populares productos de nicotina.

Mientras la corte aún puede encontrar un defecto en el manejo de la FDA del asunto, los tres miembros liberales de la corte alta así como los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, aparentemente tomaron partido con la agencia.

“Quiero descifrar cuál es el error legal allí,” Kavanaugh le dijo al abogado Eric Heyer quien representó a las compañías de vapes Wages y White Lion Investments. “Está de acuerdo en que al final del día, la agencia tiene que tomar una decisión, y va a ser una decisión con incertidumbre.”

Heyer argumentó que la FDA había cambiado sus estándares en medio de su proceso de aprobación y no había comunicado adecuadamente eso a las compañías. La FDA concluyó que los sabores de vape parecían ser atractivos para los adolescentes.

En 2016, bajo la administración de Obama, la FDA aprobó una regla que sujetaba los cigarrillos electrónicos a la Ley de Control del Tabaco, la cual requería que las compañías obtuvieran autorización para vender sus productos.

Los solicitantes tenían que demostrar que sus productos eran “apropiados para la protección de la salud pública” bajo esa ley. En 2020, Triton Distribution y Vapetasia solicitaron la aprobación de varios productos con sabores pero fueron rechazados por la FDA, que concluyó que tenían un fuerte atractivo para los menores de edad.

Los sabores incluían “Suicide Bunny Mother’s Milk and Cookies” y “Jimmy The Juice Man Peachy Strawberry.” La FDA también descubrió que casi el 20% de los estudiantes de secundaria y 1 de cada 20 estudiantes de secundaria usaron cigarrillos electrónicos ese año. La agencia ha aprobado otros productos con sabores en el pasado.

Los desafiantes en el caso ganaron en la 5ta Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, una corte muy conservadora con sede en Nueva Orleans que a veces ha ido demasiado lejos para la Corte Suprema en algunos casos.