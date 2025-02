El Tribunal Supremo ha estado a la vanguardia de la libertad personal: el ex presidente del CIJ Chandrachud reflexiona sobre el legado, la independencia judicial | Noticias de la India

Ex CJI DY Chandrachud (Foto de archivo)

En una entrevista con el periodista de la BBC Stephen Sackur en Hard Talk, el ex presidente del Tribunal Supremo de la India DY Chandrachud compartió información sobre los desafíos y complejidades de su mandato al frente del poder judicial de la India. Habló sobre la responsabilidad de supervisar un sistema legal que afecta a 1.4 mil millones de personas, la relación entre la política y el poder judicial, y su compromiso con los principios constitucionales.

D.Y. Chandrachud sobre el veredicto de Ayodhya, el Artículo 370 y la transparencia judicial | Noticias de la BBC India

Chandrachud reflexionó sobre su legado como presidente del tribunal. Cuando Sackur le preguntó si había logrado todo lo que se propuso hacer, Chandrachud explicó que había trazado un plan para su tiempo en el cargo, siendo el objetivo principal las sentencias que dictaría. Él enfatizó: “Un presidente del tribunal es primero y ante todo un juez y luego, en segundo lugar, también es el jefe administrativo del poder judicial indio. Así que, en primer lugar, quise, en mis sentencias, realizar el potencial transformador completo de la Constitución, lo cual creo que intentamos hacer”.

La conversación luego se centró en la cuestión más controvertida de la presión política sobre el poder judicial. Sackur señaló preocupaciones planteadas en un editorial del New York Times, que sugería que el gobierno del primer ministro Narendra Modi había utilizado los tribunales para obtener ventajas políticas, acercando a la India a un “estado de un solo partido”. Chandrachud discrepó firmemente con el editorial, afirmando: “Creo que el New York Times está completamente equivocado porque no pudieron anticipar lo que sucedería en las elecciones que se celebraron en 2024, lo que si acaso desacredita por completo el mito de que nos estamos moviendo hacia un estado de un solo partido”.

Sackur continuó, citando ejemplos como el fallo de difamación del Tribunal Superior de Gujarat contra el líder de la oposición Rahul Gandhi, que llevó a su descalificación del parlamento. Aunque la Corte Suprema suspendió la decisión, Sackur cuestionó si el poder judicial a veces era cómplice de agendas políticas. Chandrachud defendió la imparcialidad del tribunal, argumentando que si bien casos individuales pueden generar opiniones divergentes, la Corte Suprema ha protegido consistentemente las libertades personales. “El hecho es que la Corte Suprema de la India ha estado a la vanguardia de la libertad personal”, dijo. También proporcionó estadísticas, incluida la resolución de más de 21,000 solicitudes de fianza, para reforzar la afirmación de que el estado de derecho se mantiene activamente en la India.

También abordando la percepción de un poder judicial dinástico, el juez Chandrachud refutó las acusaciones de nepotismo, particularmente con respecto a su propio ascenso al puesto judicial más alto, señalando: “Por cierto, mi padre dijo que no entraría en un tribunal de justicia mientras él fuera presidente del Tribunal Supremo de la India. Y por eso pasé tres años en la Facultad de Derecho de Harvard haciendo mis estudios. Segundo, entré a un tribunal por primera vez después de que se retiró “. Continuó, afirmando que la estructura del poder judicial no está dominada por una clase elitista, sino que una parte significativa del poder judicial de la India, especialmente a nivel de distrito, refleja ahora una creciente diversidad de género. “Más del 50% de los nuevos reclutas que ingresan a nuestros estados son mujeres”, explicó, enfatizando cómo el alcance de la educación legal ha contribuido a este cambio.

El juez Chandrachud también rechazó las afirmaciones de que el poder judicial de la India es una institución exclusiva para hombres de castas superiores, reforzando que “la mayoría de los abogados y jueces … son recién llegados a la profesión legal”.

La conversación también tocó la abrogación del Artículo 370, que revocó el estatuto especial de Jammu y Cachemira. Cuando Sackur preguntó por qué Chandrachud había apoyado la controvertida medida, explicó que el Artículo 370 era originalmente una “disposición transitoria”. “Mi advertencia, que es esta, es que el Artículo 370 de la Constitución, cuando se introdujo en la constitución, en el nacimiento de la constitución, era parte de un capítulo titulado Disposiciones Transitorias o Disposiciones Transitorias. Más tarde se renombró como disposiciones temporales. Y por lo tanto, en el nacimiento de la constitución, la suposición era esta, que lo que era transitorio tendría que desaparecer y tendría que fusionarse con el texto general “, dijo.

Sackur también hizo referencia a la afirmación de Chandrachud sobre la búsqueda de orientación religiosa en el asunto, pero el ex Presidente del Tribunal aclaró que fue una interpretación errónea. “No oculto el hecho de que soy un hombre de fe. Nuestra Constitución no requiere que seas ateo para ser un juez independiente. Y valoro mi fe. Pero lo que mi fe me enseña es la universalidad de la religión. E independientemente de quién venga a mi tribunal, y me atrevo a decir que eso se aplica a otros jueces del Tribunal Supremo también, independientemente de quién venga a usted como litigante, usted dispensará justicia igual y equitativa. Y por lo tanto, lo que dije fue esto, que es mi fe. La creatividad judicial no se trata solo de capacidad e ingenio intelectual. También se trata de percepción. ”

La entrevista también trató sobre la estabilidad de la democracia india. Chandrachud expresó confianza en la durabilidad del sistema político de la India, afirmando: “Estoy seguro de ello por la simple razón de que durante más de 75 años de nuestra historia, las pruebas y tribulaciones de una nación moderna, de una nación nueva, nuestra nación, ha surgido como una democracia madura. Las últimas elecciones y los patrones consistentes de elecciones en los estados solo sirven para recordarle que la democracia india es estable. Sabes, cuando nació la Constitución, fuimos una de las primeras democracias modernas en otorgar el derecho al voto a cada ciudadano, independientemente del género, la propiedad, la clase o la educación. Y en ese momento, se expresó un temor. ¿Estaban los indios listos para la democracia? 75 años de nuestra historia solo nos han recordado que la democracia india es sólida. ”

Chandrachud, durante la entrevista, también recordó a la audiencia que el papel del poder judicial no es ser una oposición política, sino defender la Constitución y garantizar que se imparta justicia de manera imparcial. “Estamos aquí para decidir casos y defender la Constitución y actuar de acuerdo con el estado de derecho”.