El tribunal superior de Bangladesh revierte plan de cuotas de empleo tras disturbios en las calles.

Tras enfrentamientos mortales entre manifestantes y el gobierno por un sistema de cuotas en el servicio civil, el Tribunal Supremo de Bangladesh en gran parte revirtió una decisión para reintroducir el plan, informó BBC Bangla. Bajo el fallo del Tribunal Supremo de Bangladesh, el 93% de todos los nombramientos se basarán en el mérito con efecto inmediato, el 5% será para descendientes de soldados que lucharon por la independencia de Bangladesh de Pakistán en 1971 y el 2% para personas de minorías étnicas o con discapacidades. El sistema de cuotas original reservaba más de la mitad de los puestos del sector público para esos grupos especiales. Se consideraba que favorecía a partidarios de la primera ministra de larga data Sheikh Hasina y su Liga Awami. Las cuotas más altas fueron eliminadas en 2018, pero restablecidas por un tribunal inferior el mes pasado, dijo el canal. El desempleo y la inflación son altos en el país de más de 170 millones de habitantes. Los estudiantes bangladesíes están especialmente molestos por la falta de buenos trabajos. Según Al Jazeera, los líderes estudiantiles han dicho que reciben con agrado el veredicto, pero no detendrán las protestas hasta que se liberen a todos los líderes de la oposición y a los estudiantes arrestados y los funcionarios del gobierno responsables de las represalias contra los manifestantes renuncien. El gobierno acogió con beneplácito el veredicto del Tribunal Supremo, y el ministro de Justicia Anisul Haque dijo a los periodistas que era un “veredicto muy prudente” y se implementará lo antes posible, informó BBC Bangla. El tribunal ha dicho que como las cuotas son un asunto de política, el gobierno puede hacer cambios si es necesario más adelante. Los informes recientes de los medios del país no se pudieron consultar en línea después de que el gobierno impuso un toque de queda y un apagón de comunicaciones. El toque de queda continuaba y el lunes será festivo, según informes de los medios locales, el número de muertos en los enfrentamientos violentos desde el martes superaba los 110. No hubo confirmación oficial. Los servicios de Internet y mensajes de texto siguen suspendidos, lo que aísla al país del resto del mundo. BBC Bangla informó que al menos 50 personas murieron solo el viernes. El toque de queda se relajará durante dos horas el domingo por la tarde para permitir que la gente adquiera suministros. Las calles estaban tranquilas y los soldados patrullaban. En una rueda de prensa, Shah Manjurul Haque, abogado de los peticionarios a favor de la cuota, dijo que el veredicto del tribunal fue “histórico” y todos deberían aceptarlo. Haque dijo que el tribunal expresó la esperanza de que los estudiantes manifestantes regresen a sus clases y detengan la agitación. El Tribunal Supremo también pidió a todos que cooperen en una investigación dirigida por un juez sobre la violencia más reciente. Los estudiantes bangladesíes se reunieron con pancartas y banderas de Bangladesh frente a la Casa Blanca mientras muestran su solidaridad con los estudiantes de Bangladesh que protestan contra las cuotas.