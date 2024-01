El tribunal determina que Trudeau se excedió al utilizar la ley de emergencia para poner fin al bloqueo El tribunal concluye que Trudeau se excedió al utilizar la ley de emergencia para poner fin al bloqueo

Un tribunal canadiense encontró que el uso de la Ley de emergencia del país por parte del primer ministro, Justin Trudeau, para poner fin a una protesta de convoyes de camiones que había paralizado la capital del país, Ottawa, hace dos años, fue una infracción no justificada de los derechos civiles, incluida la protección contra búsquedas y confiscaciones irrazonables, y, en algunos casos, la libertad de expresión también.

La decisión del Tribunal Federal de Canadá también encontró que la congelación de las cuentas bancarias de personas relacionadas con la protesta fue igualmente injustificada, pero desestimó los argumentos de que el gobierno había violado una variedad de otros derechos, incluidos los derechos vinculados a la reunión pacífica.

La decisión, que será apelada, fue la primera ocasión en que un tribunal reprendió al Sr. Trudeau por su manejo de la protesta, que comenzó el 28 de enero de 2022 y continuó durante gran parte de febrero, inspirando protestas imitativas en otras provincias, incluida Alberta y Columbia Británica, así como en Francia.

Las protestas en Ottawa, que inicialmente fueron incitadas por un mandato de vacunación Covid para los camioneros transfronterizos, hicieron que la mayoría de las calles del centro de la ciudad fueran intransitables, atestándolas con camiones estacionados. Seis días después de que el gobierno del Sr. Trudeau introdujera los poderes de emergencia, un enorme contingente de policías de todo el país terminó de despejar las calles. Cerca de 230 personas fueron arrestadas durante la protesta.

En su decisión, el juez Richard G. Mosley escribió que si bien las protestas “reflejaban un inaceptable deterioro del orden público”, el gobierno no cumplió con diversas pruebas para el uso de la ley de emergencia, que amplió los poderes policiales para, entre otras cosas, obligar a los conductores de remolques a ayudar a despejar las calles.

El juez Mosley dijo que la evidencia de los dos grupos de derechos civiles que presentaron la demanda contra el gobierno lo persuadió de que “la decisión de emitir la proclamación no tiene las características de razonabilidad: justificación, transparencia e inteligibilidad, y no estuvo justificada en relación con las limitaciones fácticas y legales pertinentes”.

“El acoso a los residentes, trabajadores y dueños de negocios en el centro de Ottawa y la infracción general del derecho al disfrute pacífico de los espacios públicos allí, si bien es muy objetable, no constituyó una violencia grave o una amenaza de violencia grave”, escribió, notando que incluso un bloqueo en el que la policía aseguró que encontró un alijo de armas se resolvió pacíficamente. “El daño causado a la economía, el comercio y el comercio de Canadá era muy real y preocupante, pero no constituía amenazas o el uso de violencia grave hacia personas o propiedades.”

La decisión del tribunal podría ser en gran medida simbólica. No está claro si permitirá que las personas afectadas por la Ley de Emergencias, incluidas aquellas cuyas cuentas bancarias fueron congeladas, presenten demandas contra el gobierno y obtengan indemnizaciones, afirmó Ewa Krajewska, una litigante civil que argumentó en nombre de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles. Y las persecuciones penales, que no se llevaron a cabo bajo la Ley de Emergencias, no se verán afectadas.

Chrystia Freeland, la viceprimera ministra, dijo que el gobierno apelará la sentencia.

Pierre Poilievre, el líder de la oposición conservadora, que llevó café y donas a los manifestantes durante el bloqueo, condenó al Sr. Trudeau el x, escribiendo que “violó la más alta ley de la tierra con la Ley de Emergencias”.

Añadió que el Sr. Trudeau “provocó la crisis al dividir a las personas. Luego violó los derechos de la Carta para suprimir ilegalmente a los ciudadanos.” La Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que protege los derechos de libertad de expresión y otros, es parte de la Constitución del país.

“La invocación de la Ley de Emergencias es uno de los peores ejemplos de exceso de poder del gobierno durante la pandemia”, dijo en un comunicado Joanna Baron, directora ejecutiva de la Fundación Canadiense de la Constitución. La organización con sede en Calgary, que ha respaldado causas libertarias, se unió a la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y varias personas involucradas en la protesta para presentar el desafío judicial.

Sostuvieron, con éxito, que el gobierno no debería haber utilizado la ley y que había violado los derechos de los canadienses contra búsquedas y confiscaciones irrazonables.

Pero la decisión rechazó en gran medida algunas de sus otras afirmaciones, incluido que se habían violado los derechos de los manifestantes a la libertad de reunión y de viajar, sus derechos de expresión, aunque el juez dijo que los manifestantes que no ocupaban calles o desobedecían otras leyes sí tuvieron sus derechos de libertad de expresión infringidos.

Hablando en nombre de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, la Sra. Krajewska dijo que el grupo está “muy complacido con una decisión que establece un marco sólido para cuándo debería invocarse la Ley en el futuro”. Agregó: “Piensan que es una victoria para la democracia y que es una victoria para el Estado de derecho”.

Después de obtener la aprobación del Parlamento, el gobierno utilizó la medida de emergencia durante ocho días antes de revocarla una vez que las calles de Ottawa fueron despejadas.

En febrero pasado, un juez de la Corte de Apelaciones de Ontario llegó a una conclusión que contradecía las conclusiones del juez Mosley al llevar a cabo una investigación pública legalmente ordenada. Esa investigación concluyó que el gobierno hizo bien en usar los poderes de emergencia para poner fin al bloqueo, dada la falta de coordinación policial y una falta de coordinación política.