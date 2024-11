El trabajo tiene un problema clásico en el primer acto.

Desbloquea la Digest del Editor de forma gratuita

Los gobiernos son como obras de teatro: si el tercer acto es insatisfactorio, el problema generalmente se puede rastrear hasta el primero. El nuevo gobierno laborista de Gran Bretaña es un ejemplo.

El problema del primer acto laborista radica en la decisión que la liderazgo del partido tomó en la oposición de descartar cualquier aumento en el impuesto sobre la renta, la seguridad social o el impuesto al valor agregado. Todo lo que ha hecho en los cuatro meses desde que asumió el cargo, y todo lo que haga en los próximos cinco años, de una forma u otra se verá distorsionado por esas promesas.

Mientras que los grupos focales del partido consistentemente encuentran que la condición de los servicios públicos del Reino Unido en general y del NHS en particular importan más a sus esperanzas de reelección que cualquier otra cosa, sus promesas fiscales limitan en gran medida cuánto se puede gastar en esos servicios.

Como consecuencia, y para cumplir las ambiciones laboristas, las empresas tienen que asumir una mayor parte de la carga, con todas las implicaciones negativas que esto tiene para el ya lento crecimiento económico del Reino Unido. Algunas de las políticas involucradas son particularmente mal cronometradas. Por ejemplo, Gran Bretaña ha hecho menos atractivas sus reglas para los altos ingresos no domiciliados del extranjero justo en el momento en el que el país enfrenta una oportunidad generacional para atraer talento que busca otro lugar luego de la elección de Donald Trump en los EE. UU.

De cierta manera, no es una buena idea sobre-intelectualizar por qué Labour está aumentando los impuestos de esta manera. La mentira compartida en la política británica durante la mayor parte de una década ha sido que se pueden tener excelentes servicios públicos para muchos financiados por impuestos sobre unos pocos. Mitt Romney no pudo convencer a un electorado mucho más naturalmente pro-negocios de que las corporaciones son en realidad personas, y aunque ese argumento no es menos correcto en el Reino Unido, tiene aún menos esperanza de cuajar pronto.

Pero hay dos medidas que vale la pena considerar a la luz de otra promesa hecha tanto por Labour como por la oposición Conservadora: reducir las estadísticas netas de inmigración del Reino Unido. Estas son el salario mínimo nacional mejorado y el aumento en las contribuciones de seguro nacional de los empleadores. Tomadas en conjunto, representan costos significativos para contratar personas, excepto en el sector público, que estará exento del aumento en las NICs.

Aumentar el costo del empleo generalmente es un mal movimiento con muchas externalidades negativas, a menos que pienses que el público británico no soportará mayores niveles de inmigración o que realmente necesitamos ver disminuciones netas. La primera es la posición dominante en el partido Labour. La segunda es la posición oficial del partido Reformista y está siendo cada vez más adoptada entre los Conservadores.

Si crees eso, entonces ya no estás en el negocio de determinar la mejor forma de atraer talento. Más bien, estás en el negocio de determinar cómo desplegar de manera diferente tu fuerza laboral actual.

Definitivamente quieres desincentivar contratar a alguien para trabajar en un almacén de Amazon o en una caja de supermercado para que puedas cubrir vacantes en el sector de cuidados sociales o en el NHS sin recurrir a más inmigración. Quieres que el sector de restaurantes y hospitalidad luche y se reduzca para liberar capacidad adicional en el mercado laboral para el estado. Quieres menos personas en el sector privado en general para poder arreglártelas con un número decreciente de personas en edad laboral y el nivel actual de provisión estatal, aún más si quieres mantener o aumentar el nivel actual de apoyo financiero para los jubilados. Esta, nuevamente, es la posición tanto del gobierno Laborista como de la oposición Conservadora, que se opuso incluso a la medida relativamente trivial de someter a prueba de medios la asignación de combustible para el invierno (una política Tory tan recientemente como en 2017).

Ahora, es cierto decir que hay algunas externalidades positivas aquí: un supermercado que invierte en una caja de autoatención con un trabajador calificado para repararla es una buena propuesta. Y la ironía es que todas estas medidas han sido lo que los diputados Conservadores de base han afirmado durante mucho tiempo querer, solo para descubrir que cuando son implementadas por ministros Laboristas se vuelven repugnantes.

Hay una lección aquí para tanto el gobierno como la oposición. Si la perspectiva de eliminar empleos del sector privado para mantener el estándar de provisión de servicios públicos y reducir el número de inmigrantes es tan desagradable, entonces algo debe cambiar. Una o ambas de esas promesas imposibles tendrán que ser negociadas, abierta y explícitamente. De no ser así, ambos lados deben relajarse, dejar de preocuparse y aprender a amar el Presupuesto de Rachel Reeves.

