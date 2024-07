El Trabajo Ganó por Amplio Margen en el Reino Unido. ¿Por qué no se siente así?

Los votantes de Gran Bretaña le dieron al Partido Laborista una victoria aplastante en las elecciones de esta semana, pero cargada de asteriscos. El primer ministro Keir Starmer asumió el cargo el viernes con una mayoría sólida en el Parlamento británico, sin embargo, en términos del total de votos emitidos, su partido solo recibió un tercio del voto, menos de lo que obtuvo en 2017 cuando perdió frente a los Conservadores. Labour avanzó en toda Gran Bretaña, pero sus victorias a menudo fueron eclipsadas por las derrotas tories, incluida la de Liz Truss, la impopular ex primera ministra que fue desalojada de su escaño.

La rebelión ensordecedora de los votantes puede haber sido el mensaje más grande de las elecciones de Gran Bretaña. Ha inaugurado una nueva etapa de gobierno laborista, dejó a los Conservadores para lamentar la peor derrota de su historia, y sirve como advertencia a los titulares en todas partes sobre los peligros de no cumplir con sus promesas.

Pero el triunfo de Labour fue solo uno de varios vientos cruzados que revelaron la extraordinaria volatilidad del electorado británico moderno: el ascenso de Reform UK, un partido antiinmigración insurgente, que ganó más de cuatro millones de votos; la disminución de la cuota de votos de los principales partidos; la participación electoral más baja en décadas, y el estallido de la guerra de Gaza como tema de campaña que perjudicó a los candidatos laboristas, incluso al Sr. Starmer.

Mientras que mantuvo cómodamente su propio escaño en Londres, el Sr. Starmer ganó 17,000 votos menos que en 2019, en parte debido a un desafío de un independiente que canalizó la ira en la izquierda por la postura de Labour sobre Israel y la guerra en Gaza.

Todo se sumó a una elección compleja que desafía una fácil categorización: un triunfo aplastante, pero no una realineación clara del mapa político; un giro hacia el centro-izquierda, pero que le dio a la derecha populista un punto de apoyo valioso; una gran victoria de Labour, pero sin la euforia que impregnó la victoria arrolladora de Tony Blair en 1997. “Una victoria desapasionada”, dijo un comentarista el viernes por la mañana.

“Queríamos un cambio”, dijo Anand Menon, profesor de política europea en el King’s College de Londres, resumiendo el estado complicado de la política británica, “pero no estamos inspirados por Labour”.

En un nivel, la adopción de un partido de centro-izquierda por parte de Gran Bretaña la diferencia de la ola de derecha que está creciendo en Europa y posiblemente en Estados Unidos. Cuando el Sr. Starmer viaje a Washington la próxima semana para una cumbre de la OTAN, será una presencia fresca entre un grupo reducido de líderes centristas: el presidente Biden, el presidente Emmanuel Macron de Francia y la canciller Olaf Scholz de Alemania.

Sin embargo, algunos analistas dijeron que las elecciones no deberían interpretarse como una adopción de políticas de izquierda. La magnitud de la victoria de Labour es en parte una función del sistema electoral de ganador se lleva todo de Gran Bretaña, que tiende a favorecer a los principales partidos sobre los más pequeños. También reflejó la profundidad del colapso conservador, que se vio magnificado por la capacidad de Reform para desviar votantes de derecha.

“No es un gran giro a la izquierda”, dijo Tony Travers, profesor de política en la London School of Economics. “Labour se ha moderado enormemente bajo Keir Starmer”.

El viernes, el Sr. Starmer señaló que sabía que no tenía tiempo que perder actuando sobre la mayoría desproporcionada de su partido: 412 escaños, casi igualando el número recibido por el Sr. Blair en 1997. Y se acercó a los votantes que no respaldaron a Labour.

“Nos han dado un mandato claro y lo usaremos para hacer cambios”, dijo el Sr. Starmer a los seguidores que lo vitoreaban después de llegar a Downing Street. “Para restaurar el servicio y el respeto a la política. Poner fin a la era de los espectáculos ruidosos. Pisar con más delicadeza en sus vidas. Y unir nuestro país”.

Horas después de viajar al Palacio de Buckingham, donde el rey Carlos III lo invitó a formar gobierno, el Sr. Starmer instaló a su equipo principal, incluida Rachel Reeves como canciller del Exchequer, la primera mujer en ocupar ese cargo.

El Sr. Starmer, dijeron los analistas, tendrá que actuar rápidamente para satisfacer a un público impaciente. Prometió impulsar la economía mediante una revisión de las regulaciones de planificación y reforzar el sobrecargado Servicio Nacional de Salud. Pero con la creciente deuda pública de Gran Bretaña, tendrá herramientas limitadas para comenzar lo que ha proclamado como una década de renovación nacional.

Además, la aparición de Reform, que obtuvo el 14,3 por ciento de los votos, en comparación con el 23,7 por ciento de los Conservadores y el 33,8 por ciento de Labour, sugirió a algunos que Gran Bretaña sigue siendo vulnerable al tipo de populismo de extrema derecha que está en marcha en Francia, particularmente si el nuevo gobierno no logra algunas victorias rápidamente.

Nigel Farage, el líder populista que encabeza Reform y fue un defensor temprano del Brexit, parecía estar intentando reinventarse con ese propósito.

“Hay un vacío enorme en el centro derecha de la política británica”, dijo un jubiloso Sr. Farage a los seguidores vitoreantes en la ciudad de Clacton-on-Sea después de haber ganado un escaño en el Parlamento por primera vez en ocho intentos. “Mi trabajo es llenarlo, y eso es exactamente lo que voy a hacer”.

Reform solo ganó cinco escaños, lo que limitará su voz dentro de la Cámara de los Comunes. Pero los analistas dicen que el Sr. Farage podría usar su plataforma para atormentar a los Conservadores en un momento en que están divididos, desanimados y abiertos al atractivo de la extrema derecha.

Los centristas Demócratas Liberales fueron otro gran ganador la noche del jueves, ganando el 12 por ciento de los votos y aumentando su número de escaños de ocho a 71. Infligieron un daño significativo a los Conservadores en su bastión en el sur y suroeste de Inglaterra. Entre las prioridades del partido, que era virulentamente contra el Brexit, está forjar lazos más estrechos con la Unión Europea.

Reform UK y los Demócratas Liberales subrayaron la fragmentación rápida de la política británica. Juntos, Labour y los Conservadores solo obtuvieron el 57,5 por ciento de los votos, su participación combinada más baja en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 2019, los dos partidos obtuvieron el 75,7 por ciento; en 2017, el 82,4 por ciento.

Agregando al sentido de apatía política estaba la participación electoral. Con aproximadamente el 60 por ciento, fue la más baja desde 2001, cuando el Sr. Blair ganó un segundo mandato.

El Sr. Starmer reconoció la profundidad del descontento con las instituciones políticas tradicionales en su discurso en Downing Street. “Conduce a un cansancio en el corazón de una nación, un drenaje de la esperanza, el espíritu, la creencia en un futuro mejor”, dijo. “Esta herida, esta falta de confianza solo se sanará con acciones, no con palabras”.

El profesor Travers dijo que los patrones de votación tradicionales han sido trastocados en los últimos años, en parte debido al auge de las redes sociales pero también, dijo, porque las personas insatisfechas ahora utilizan las elecciones para enviar mensajes.

“Es una reorganización de ser sólidamente por un partido a estar abierto a nuevos partidos”, dijo. “La gente no vota como lo hicieron sus padres. La gente ya no vota a lo largo de líneas de clase. Simplemente están menos alineados con los partidos políticos”.

Esta elección fue diferente de las últimas dos elecciones en otro aspecto importante: no estuvo dominada por el debate sobre el Brexit. La decisión de Gran Bretaña en 2016 de salir de la Unión Europea apenas se mencionó durante la campaña de seis semanas, ya que ninguno de los partidos quería volver a litigar los argumentos de los últimos siete años. Labour centró su atención en temas cotidianos como la economía y el NHS.

Pero el hecho de que el Brexit no figurara en el debate no significa que no haya desempeñado ningún papel. Las pasiones desatadas por el referéndum dividieron a los Conservadores, llevándolos en direcciones más extremas en temas como la inmigración. Muchos votantes culpan al Brexit de los males económicos de Gran Bretaña, ya sea porque obstaculizó el comercio con Europa o, en opinión de los defensores del Brexit, porque nunca se implementó correctamente.

“El Brexit sigue siendo la raíz de todo esto”, dijo el profesor Travers. “Los Conservadores se dañaron a sí mismos por eso. Además, ahora es impopular o se piensa que se gestionó mal”.