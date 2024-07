El trabajo gana Altrincham y Sale por primera vez en la historia.

El Partido Laborista ganó en todos los Altrincham and Sale West, Wythenshawe and Sale East, y Stretford and Urmston la noche en que Sir Keir Starmer tomó las llaves del número 10 de Rishi Sunak.

El resultado en Altrincham and Sale West, donde Connor Rand ganó por un margen de más de 4,000 votos, destacó en un área donde el último diputado que no era del Partido Conservador fue hace más de 100 años.

Sir Graham Brady, quien cambiará la Cámara de los Comunes por la Cámara de los Lores gracias a un título nobiliario de Sunak, renunció después de más de un cuarto de siglo en el momento de la disolución.

TAMBIÉN LEER: Labour gana Altrincham and Sale en las elecciones generales de 2024.

El Sr. Rand dijo: “Qué privilegio ser el primer diputado laborista por Altrincham and Sale West. Gracias a las personas que confiaron en el Partido Laborista.

“Gracias a las personas que siempre han votado conservador y que esta vez votaron al Partido Laborista para pasar la página de todo el caos, declive y división que hemos visto”.

El resultado en Wythenshawe and Sale East vio al titular Mike Kane ganar por un margen de más de 14,000 votos.

El resultado en Stretford and Urmston vio al titular Andrew Western ganar por un margen de más de 16,000 votos.

El Sr. Western dijo: “Traeremos un cambio y después de 14 años de caos, espero poder jugar mi papel en nombre y para la gente de Stretford and Urmston”.

Aquí están todos los resultados:

ALTRINCHAM AND SALE WEST

Brophy, Jane (Liberaa Democrats) – 4.727

Carroll, Oliver (Partido Conservador) – 16.624

Coggins, Geraldine (Partido Verde) – 3699

Kabir, Faisal (Workers Party) – 643

Rand, Connor (Partido Laborista) – 20.798

Swansborough, Paul (Reform UK) – 4.961

WYTHENSHAWE AND SALE EAST

Barstow, John (Workers Party) – 714

Beament, Sarah (Conservative Party) – 5.392

Earp, Melanie (Green Party) – 4.133

Fousert, Julie (Reform UK) – 5.986

Kane, Mike (Partido Laborista) – 20.596

Lepori, Simon (Liberaa Democrats) – 1.985

Salt, Hilary (Partido Social Demócratas) – 326

STRETFORD AND URMSTON

Chaudry, Khalila (Partido Workers) – 4.461

Clayton, Mark (Liberaa Democrats) – 2.216

Cornes, Mark (Partido Conservador) – 6.492

Faulkner, Charlotte (Reform UK) – 5.485

Jerrome, Daniel (Partido Verde) – 4.398

Newell, Jim (Rejoin UE) – 308

Western, Andrew (Partido Laborista) – 22,642

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o siga a @JTRTooth en Twitter.