El trabajo de las defensas patrióticas de Ucrania: Explosiones y destellos de luz que estremecen.El trabajo de las defensas patrióticas de Ucrania: Retumbos y estallidos de luz.

La primera señal fue un pico, una pequeña anomalía detectada por el radar que escaneaba los cielos sobre Ucrania. En cuestión de segundos, quedó claro que el pico era un misil balístico ruso que se dirigía hacia Kyiv a varias veces la velocidad del sonido.

Era poco antes de las 4 a.m. del 11 de diciembre, y no hubo tiempo para sonar las alarmas de ataque aéreo en la ciudad. Mientras millones de civiles dormían, las fuerzas ucranianas dispararon varios misiles Patriot suministrados por los estadounidenses, mientras la batalla mortal en el cielo comenzaba.

Batallas de misiles contra misiles como esta ocurren en cuestión de minutos, dijo un mayor ucraniano, Volodymyr, comandante de una batería de defensa aérea Patriot, quien insistió en que solo se use su primer nombre debido a la sensibilidad de las operaciones de su unidad.

Desde una sala de control móvil cerca de Kyiv, su equipo rastreó la andanada de misiles rusos entrantes mientras los algoritmos del Patriot calculaban su velocidad, altitud y curso previsto. Con fuertes explosiones y ráfagas de luz, sus misiles interceptores derribaron un misil ruso tras otro.

“Dado que el Patriot es uno de los pocos sistemas que puede disparar efectivamente contra misiles balísticos, y los misiles balísticos causan la mayor cantidad de víctimas, creo que el número de vidas salvadas durante la guerra está en miles”, dijo el mayor Volodymyr.

Esa noche fue un éxito, pero los bombardeos de misiles más recientes han causado más daño a medida que Rusia intensifica sus ataques, buscando nuevas combinaciones de armas y trayectorias para evadir las defensas ucranianas.

El 29 de diciembre, Rusia disparó más de 120 misiles en ciudades de Ucrania, matando al menos a 44 personas, incluidas 30 en Kyiv, la capital. En la víspera de Año Nuevo, las fuerzas de Ucrania dijeron que habían derribado 87 de 90 drones dirigidos a objetivos en todo el país. Y el martes, según el ejército ucraniano, Rusia disparó al menos 99 misiles y 35 drones en Kyiv y otras ciudades, matando al menos a cinco personas e hiriendo a docenas.

En asaltos aéreos en tan solo ese lapso de cinco días, los observadores de Naciones Unidas documentaron 90 muertes civiles, incluidos dos niños, y 421 heridos civiles. Y el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania dijo el martes que Rusia había disparado más de 500 misiles y drones contra objetivos en todo el país durante ese tiempo.

“No hay razón para creer que el enemigo se detendrá aquí”, escribió en las redes sociales Gen. Valery Zaluzhny, el principal comandante de Ucrania, tras el ataque del martes. “Por lo tanto, necesitamos más sistemas de defensa aérea y municiones para ellos”.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono han advertido que Estados Unidos pronto no podrá abastecer de misiles interceptores a las baterías de Patriot de Ucrania, los cuales pueden costar entre 2 y 4 millones de dólares cada uno.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, Rusia ha dirigido más de 3,800 drones y 7,400 misiles a pueblos y ciudades de Ucrania. Al mismo tiempo, Ucrania se ha convertido en campo de pruebas para una serie de sistemas de defensa aérea, según el ejército ucraniano.

Van desde lanzadores de cohetes montados en camiones Stingers y cañones antiaéreos de corto alcance, como los Gepards de fabricación alemana, hasta sistemas complejos con alcances mayores, como el SAMP/T de diseño francés, que puede alcanzar un objetivo a 96 km de distancia. También está el sistema de misiles tierra-aire avanzado nacional, o NASAMS, que es producido conjuntamente por Estados Unidos y Noruega.

Solo los Patriots están diseñados para contrarrestar misiles balísticos, y desde el momento en que la primera batería de Patriot entró en el espacio de combate, remodelaron la batalla por el cielo.

El mayor Volodymyr, de 32 años, estaba manejando un sistema S-300 de la era soviética cuando Rusia lanzó su invasión en 2022. Sin embargo, mientras los equipos de defensa aérea ucranianos lograron evitar que los aviones de combate rusos ganen dominio en el aire y montaran una defensa ágil contra los misiles de crucero, no tenían nada diseñado para derribar misiles balísticos.

Cuando los ataques rusos devastaron infraestructura crítica en toda Ucrania, los funcionarios contemplaron evacuar Kyiv en noviembre, y el Congreso de Estados Unidos aprobó la primera batería Patriot para Ucrania un mes después.

El mayor Volodymyr fue parte de un equipo enviado a Fort Sill, un antiguo puesto de caballería de frontera en el suroeste de Oklahoma, para un curso de 10 semanas sobre cómo operar y mantener el sistema.

“Rápidamente encontramos un lenguaje común con los estadounidenses”, dijo en una entrevista reciente. “Estamos constantemente en contacto con ellos. Si algo sucede, se preocupan, escriben, nos felicitan”.

Después de dos semanas más de entrenamiento en Polonia, viajó a Ucrania con el primer sistema Patriot. En cuestión de días, su equipo fue puesto a prueba en combate.

El 4 de mayo, las fuerzas rusas dispararon un misil hipersónico a Kyiv. Y aunque el presidente Vladimir V. Putin había considerado al arma “invencible”, un misil interceptor Patriot lo derribó.

“Fue bastante inesperado”, dijo el mayor Volodymyr. “Acabábamos de llegar del entrenamiento y no entendíamos completamente qué había destruido exactamente”.

“Más tarde, cuando nos enteramos, nuestra confianza en el equipo que nos proporcionaron nuestros socios creció”, dijo.

En mayo y junio, durante algunos de los ataques más complejos que involucraban drones, misiles de crucero, misiles balísticos y misiles hipersónicos, las dos baterías de Patriot de Ucrania derribaron los 34 misiles balísticos que Rusia había disparado a Kyiv, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, una organización de investigación con sede en Washington.

“Hubo días en que los chicos apenas tenían tiempo para recargar los lanzadores”, dijo el mayor Volodymyr.

Tan importante como el papel que los Patriots han jugado en defenderse contra bombardeos de saturación sofisticados. Estos asaltos utilizan una combinación de plataformas de lanzamiento terrestres, marítimas y aéreas para enviar misiles y drones que entran en Ucrania por rutas de vuelo variadas, descendiendo a lo largo de diferentes trayectorias con tiempos de impacto coordinados destinados a abrumar las defensas ucranianas.

En un solo bombardeo reciente, Rusia envió misiles volando más allá de Kyiv para que volvieran a atacar.

Las fuerzas rusas también utilizan señuelos y programan misiles para cambiar de rumbo durante su vuelo para confundir a los equipos de defensa aérea.

Pero el poderoso radar del Patriot tiene un alcance de más de 150 km y puede rastrear hasta 100 objetivos a la vez, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso. Su radar también proporciona datos de guiado de misiles para múltiples misiles interceptores, según el informe, y es resistente al bloqueo electrónico.

Durante el último año, Ucrania ha creado “un sistema unificado de interacción” que permite a los equipos de defensa aérea que utilizan sistemas diferentes utilizar la información recopilada por los equipos del Patriot y otras sofisticadas matrices de radar, dijo la teniente coronel Liubov Kynal, portavoz de la ala central de comando aéreo de Ucrania.

“Todos trabajamos como un solo organismo”, dijo.

El centro de mando montado en camión, que calcula las trayectorias para los interceptores, controla la secuencia de lanzamiento y permite a los soldados comunicarse con otras unidades de defensa aérea, es la única parte tripulada del sistema.

“Por supuesto, estamos constantemente moviendo el sistema, cambiando de ubicación para que el enemigo no sepa dónde estamos”, dijo el mayor Volodymyr.

Las demás partes importantes de la batería, incluidas las estaciones de energía, los lanzamientos de misiles y las matrices de radar, son móviles y se mueven con frecuencia para evitar detección.

“Tenemos un equipo constantemente en el equipo y listo para trabajar de inmediato”, dijo el mayor.

Aunque una batería Patriot requiere un mínimo de 70 soldados capacitados para operarla y mantenerla, solo se necesitan dos o tres soldados en la estación de control para operarla en combate.

“Cuando suena la alarma, llega todo el equipo de combate completo”, dijo el mayor Volodymyr. Pueden reunirse en menos de cinco minutos, dijo.

Sin embargo, la protección ofrecida por los Patriots es limitada, como una manta que cubre solo una fracción de una cama. “Pudimos defender a Kyiv, pero al mismo tiempo Odesa estaba siendo destruida”, dijo el mayor Volodymyr.

Ahora los comandantes ucranianos están tratando de planificar un futuro sin saber qué armas tendrán a su disposición.

“Logramos crear un escudo sobre el estado gracias a nuestros socios extranjeros”, dijo el mayor Volodymyr. “Pero si nuestros socios extranjeros nos dan la espalda, volveremos al inicio de la guerra, cuando las personas simplemente no salían de sus refugios y los rusos intentaban convertir nuestras ciudades en ruinas completas”.

The translation contains HTML tags and can therefor not be provided.