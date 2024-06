El TMC dice que no han sido contactados: el bloque INDIA presenta a K Suresh para el puesto de presidente | Noticias de India

NUEVA DELHI: Al unirse los miembros del bloque de INDIA el martes para postular a su candidato contra el candidato del gobierno de Modi, Om Birla, el Congreso de Trinamool (TMC) dijo que no fue consultado en la nominación de Kodikunnil Suresh del Congreso para el puesto. Por tercera vez, el bloque de INDIA ha postulado a K Suresh contra Om Birla del BJP para la elección del Presidente.

El diputado del TMC Abhishek Banerjee, sin embargo, dijo que su partido no fue consultado sobre la postulación de Kodikunnil Suresh como candidato conjunto del bloque INDIA, añadiendo que la jefa del partido Mamata Banerjee tomará una decisión sobre el respaldo a Suresh.

“Nadie nos contactó. No ha habido conversaciones, desafortunadamente esta ha sido una decisión unilateral”, dijo Banerjee.

Según fuentes de la agencia de noticias PTI, el TMC no ha firmado los documentos de postulación de Suresh y podría también saltarse la reunión de la oposición esta noche. Los líderes del bloque INDIA están programados para reunirse a las 8pm en la residencia del jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, para discutir su estrategia.

Posteriormente, el líder del Congreso, Rahul Gandhi, y Abhishek Banerjee fueron vistos charlando dentro de la Cámara Baja.

Cuando Rahul Gandhi salió de la Cámara después de su afirmación, los medios le preguntaron si podría llegar a un acuerdo con Banerjee sobre el tema del Presidente, él dijo, “Jai Samvidhan (gloria a la Constitución)”.

A pesar de que Mamata Banerjee salió en apoyo del bloque INDIA justo antes de las elecciones de la Cámara Baja, la declaración reciente de su sobrino vuelve a plantear preguntas sobre los lazos entre el TMC y el Congreso. Anteriormente, al no llegar a un plan de reparto de escaños, el partido de Mamata había decidido presentarse solo en Bengala Occidental en las recientes elecciones a la Cámara Baja.

Durante la campaña, Mamata también había dicho que su partido proporcionaría “apoyo externo” al bloque INDIA para formar gobierno en el Centro si ganaba las elecciones a la Cámara Baja. Sin embargo, más tarde, afirmó que formaba parte de la coalición.

La elección para el puesto de Presidente de la Cámara Baja está programada para el miércoles por la mañana a las 11 am y la NDA tiene los votos para ganar la elección.

‘Se apoyará a Om Birla si se le da el puesto de Vicepresidente a la Oposición’

El líder del Congreso Rahul Gandhi dijo el martes que la oposición apoyará al gobierno en la elección del Presidente de la Cámara Baja si se sigue la convención y se le da el puesto de Vicepresidente a la oposición. También dijo que el ministro de Defensa, Rajnath Singh, aun no les ha respondido a su demanda de la oposición por el puesto de Vicepresidente.

Gandhi dijo que Modi quiere una cooperación constructiva pero no ha devuelto la llamada del presidente del partido Mallikarjun Kharge, como prometido, lo que equivale a un insulto.

“Toda la oposición ha dicho que apoyarán al gobierno en el puesto de Presidente, pero la convención es que el puesto de Vicepresidente se le da a la Oposición”, dijo.

“El ministro de la Unión, Rajnath Singh, llamó a Mallikarjun Kharge y dijo que devolvería su llamada, pero no lo ha hecho. Mientras Modi quiere una cooperación constructiva, están insultando a nuestro líder al no devolver la llamada”, dijo a los periodistas.

“La intención de Modi no está clara ya que el puesto de Vicepresidente debería estar con la oposición. Pero Narendra Modi dice algo y hace otra cosa”, afirmó.