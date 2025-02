El Tesoro del Reino Unido rechaza el compromiso propuesto por los agricultores sobre el impuesto de sucesiones.

“

El Tesoro se ha negado a considerar un compromiso propuesto por grupos agrícolas para suavizar el impacto de las reformas del impuesto de sucesiones en el sector agrícola, a pesar de la creciente presión para reconsiderar la política.

Los líderes agrícolas propusieron un mecanismo de recuperación que, según ellos, generaría ingresos similares mientras protegía a las granjas familiares del impuesto, durante una largamente esperada reunión entre funcionarios del Tesoro y la industria.

Los grupos — la Unión Nacional de Agricultores, la Asociación de Agricultores Arrendatarios y la Asociación de Tierras y Negocios Rurales — han criticado la decisión de la canciller Rachel Reeves de acabar con décadas de exención de los impuestos de sucesión para los agricultores en su presupuesto de octubre.

Pero los ministros les dijeron a los grupos que el gobierno no retrocederá en sus reformas propuestas, que la industria advierte que podrían poner en peligro la seguridad alimentaria del Reino Unido.

“La reacción de nuestros miembros va a ser de furia, de verdadera ira, de desesperación que hemos visto en los últimos meses”, dijo el presidente de la NFU, Tom Bradshaw.

“Fuimos al Tesoro con una solución. Reconocemos el agujero fiscal que enfrenta el país”, agregó. “Pero en este momento, la puerta está cerrada desde el Tesoro.”

La recuperación — propuesta por primera vez por el abogado fiscal Dan Neidle de Tax Policy Associates el año pasado — haría que los activos agrícolas solo atrajeran el impuesto si se vendían dentro de un período de tiempo acordado después de la herencia.

Esto apuntaría mejor a individuos adinerados que estén aprovechando el alivio fiscal, argumentaron los grupos.

“Hemos presentado una alternativa convincente pero el gobierno es sordo a la posibilidad”, dijo la presidenta de la CLA, Victoria Vyvyan, añadiendo que creía que la decisión del gobierno de mantenerse firme mostraba que la política era “ideológica”.

“Realmente no he querido pensar que esto está impulsado por la ideología, pero el dinero no es suficiente para justificar el ataque a nuestra industria”, dijo.

Un funcionario informado sobre el pensamiento de Reeves dijo que la canciller estaba decidida a seguir adelante con el plan. “Nunca hemos sugerido que habría mitigaciones”, dijo el funcionario. “Creemos firmemente que esto es un trato justo y equilibrado.” El Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Las reformas significan que a partir de abril de 2026, los propietarios de tierras agrícolas estarán sujetos a un impuesto del 20 por ciento sobre la tierra por encima de un umbral de entre £1.3mn y £3mn, dependiendo de si están casados y si tienen una casa.

La decisión ha provocado un fuerte rechazo político y ha energizado a la comunidad agrícola.

La semana pasada, el primer ministro Sir Keir Starmer se vio obligado a acortar una visita a un desarrollo de viviendas en Milton Keynes después de que un grupo de agricultores en tractores interrumpieran la aparición. Durante una protesta de tractores en Londres la semana pasada, Starmer insistió en que “la agricultura está en lo más alto de la agenda”.

Los partidos de la oposición han criticado las reformas y se han puesto abrumadoramente del lado de los grupos agrícolas en el tema.

Tras la reunión, la secretaria de medio ambiente de la sombra, Victoria Atkins, dijo que Labour “claramente no se preocupa por las comunidades rurales”.

Agregó: “Contrariamente a las palabras que salen de la boca de Keir Starmer, esto es una confirmación más de que los agricultores están en el último lugar de las prioridades de Labour”.

Tim Farron, portavoz de medio ambiente y asuntos rurales del Partido Liberal Demócrata, dijo que el gobierno estaba “lanzando a los agricultores a los lobos”.

Advirtió que el “impuesto a la granja familiar podría ser el clavo final en el ataúd para muchas comunidades que luchan por sobrevivir”.

Algunos de los propios diputados de la bancada del gobierno también han pedido que se suavicen las reformas.

Durante un debate de petición sobre los cambios el pasado lunes, los diputados laboristas propusieron ajustes como aumentar el umbral de valor de la granja, introducir una “prueba de agricultor activo” para establecer si la tierra se estaba utilizando para la agricultura o crear un sistema de recuperación.

