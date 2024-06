El terremoto de abril en Taiwán golpea nuevamente a su industria turística.

Como propietaria de un bed and breakfast en el condado de Hualien en Taiwán, Chen Rei-jia estaba acostumbrada a los pequeños temblores que a veces interrumpían su trabajo. Pero esta vez, algo se sintió diferente.

“La sacudida se hizo más fuerte y duró más tiempo, y cuando llegaron los vehículos de rescate, me asusté”, dijo. “Escuchamos piedras cayendo por todas partes y vimos humo y polvo por todas partes. Hubo deslizamientos de tierra masivos delante y detrás de nosotros”.

Saliendo de su casa para evaluar los daños, Chen acababa de sobrevivir al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Taiwán el 3 de abril, el mayor temblor que ha sacudido la isla en 25 años.

“Nunca había experimentado un terremoto tan fuerte en mi vida. Fue realmente aterrador”, dijo la mujer de 60 años.

Ahora, sobrevivientes como Chen enfrentan un nuevo desafío. Los turistas han cancelado sus viajes en masa, y los grupos turísticos han desaparecido.

Para muchos residentes de Hualien, que dependen del turismo para el 70% de su economía, la situación se está convirtiendo rápidamente en una amenaza existencial.

“Es grave; no hay turistas”, dijo Chen. “Todos están demasiado asustados para venir”.

Restaurantes vacíos y reservas canceladas

El daño del terremoto ocurrió en el condado de Hualien, que atrae a millones de visitantes al año a los imponentes picos y cascadas de su principal atracción, Taroko Gorge.

Pero ahora las carreteras de montaña y los senderos que solían estar llenos de gente hacia la garganta ahora están bloqueados con escombros, y vastas extensiones del Parque Nacional Taroko permanecen cerradas.

Una mujer llamada Lai, que es dueña de un restaurante cerca de la entrada a la garganta, dijo que su restaurante que solía estar lleno, ahora está vacío.

“Realmente esperamos que el parque nacional pueda reabrir, pero si no lo hace, no hay nada que podamos hacer”, dijo. “Se siente como si no hubiera fin a la vista”.

El daño en la zona también presenta un problema para guías turísticos locales como Liang Shiun-chu.

“Nuestro paquete turístico habitual se enfoca en Taroko”, explicó. “Desde el terremoto, todas nuestras reservas fueron canceladas”.

El número de visitas a los lugares escénicos de Hualien ha disminuido un 85% desde el año pasado, según las autoridades locales. Liang explicó que algunos guías como él ahora trabajan como taxistas y les resulta difícil llegar a fin de mes.

“El negocio ha bajado al 30%-50% de lo que solía ser”, dijo. “Muchos amigos han dejado Hualien para trabajar en otros lugares porque aquí es muy difícil para nuestra industria. También he considerado mudarme a otro condado”.

Estas tendencias se reflejan en diferentes sectores turísticos, con la Asociación de Hoteles de Hualien informando que los niveles de ocupación pos terremoto cayeron a solo un 5% – una observación repetida por Howard Yeh, el gerente de un albergue local.

“Alrededor del 90% de los visitantes extranjeros a Hualien vienen específicamente por Taroko Gorge. Con esta atracción clave cerrada temporalmente, Hualien pierde gran parte de su atractivo para los turistas”, dijo. “Solo tenemos que aguantar y seguir esperando”.

A pesar de las esperanzas de los residentes de Hualien, los funcionarios locales estiman que el regreso a los niveles de turismo previos al terremoto podría llevar años.

“Podría llevar entre cinco y diez años para una recuperación completa”, dijo Chang Chih-hsiang, director general del departamento de turismo de Hualien, a CNBC Travel.

Dificultad para llegar

Para acelerar el proceso de recuperación, los gobiernos locales y nacionales de Taiwán han introducido programas para apoyar a los negocios locales y alentar a los visitantes a regresar. El gobierno garantiza préstamos y subsidia tasas de interés para las empresas locales que necesitan préstamos.

A partir de julio, los visitantes al condado de Hualien también serán elegibles para recibir hasta $1,000 dólares taiwaneses ($31) en subsidios de alojamiento, con agencias de viajes recibiendo hasta NT$20,000 ($618).

Chang Chih-hsiang, jefe de la oficina de turismo de Hualien, estima que la industria turística de la zona podría tardar entre cinco y diez años en recuperarse completamente.

A pesar de esto, los locales se preocupan de que estas medidas puedan no ser suficientes. Stephanie Zhang, presidenta de la Asociación de Hoteles de Hualien, dijo que su organización predice, en el mejor de los casos, que los niveles de ocupación hotelera volverán al 40-50% este verano.

La continua cobertura de noticias sobre el terremoto, clips en redes sociales de edificios colapsados y los aproximadamente 1,500 réplicas que han golpeado a Taiwán desde el sismo inicial no han ayudado a restaurar la confianza de los viajeros.

Incluso si los visitantes quisieran ir a Hualien, acceder al condado es más difícil que antes. Alrededor del 70% de los turistas llegan a Hualien desde el norte de Taiwán, explicó Chang, pero el terremoto dañó la carretera que conecta la ciudad con Taipei.

La carretera aún funciona en horarios específicos del día, y el condado sigue siendo accesible por tren y avión, pero el daño ha cobrado un precio.

La oficina de turismo de Hualien está trabajando para restaurar la ciudad y promocionar a Hualien como un destino turístico seguro, dijo Chen.

“Si no revertimos esta tendencia y reconstruimos la confianza de los turistas en Hualien, las pérdidas se estiman en alrededor de NT$15 mil millones para fin de año”, dijo.

Amplias repercusiones

Los efectos del terremoto han repercutido mucho más allá del sector turístico de Hualien. “El turismo es la vida de Hualien”, explicó Chang.

Cuando la industria turística sufre, también lo hace el resto de la región.

Los mercados, que generalmente atienden a los locales, están sufriendo porque los lugareños no están ganando dinero, explicó un vendedor de mercado, Cheng Wen-zhong. “Si los turistas no vienen, nuestro negocio sufre significativamente.” Lin Ya-mi, un vendedor de pescado en el mercado húmedo de la ciudad, dijo que su negocio había caído en dos tercios.

A pesar de eso, los residentes de Hualien esperan que los turistas pronto regresen, para que la vida pueda volver a la normalidad.

De pie en su restaurante vacío en la entrada de Taroko Gorge, Lai Sui-er explicó que aún tiene fe en el futuro.

“Si las cosas no funcionan aquí, buscaremos en otro lado. Y si eso tampoco funciona, encontraremos trabajos. No importa cuánto ganemos, siempre y cuando podamos ganarnos la vida, podemos arreglárnoslas siendo frugales”, dijo, limpiando sus lágrimas.

“Hay esperanza”, dijo. “Encontraremos una manera”.