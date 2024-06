El teclado mecánico retro 8BitDo es como una sobrecarga de nostalgia — ¡y ofrece una experiencia de escritura muy buena también!

“

Soy un aficionado de los viejos tiempos. Hago mi mejor esfuerzo para mantener mis gafas de color de rosa apagadas tanto como sea posible, pero dame una plataforma de vinilo en lugar de un MP3 cualquier día, un cartucho de GameBoy en lugar de una descarga digital cada vez. Como resultado, el Teclado Mecánico Retro 8BitDo está presionando todos los botones correctos para mí.

No solo es un muy buen teclado mecánico por derecho propio, con muchas de las comodidades modernas que esperarías de un teclado en 2024, sino que estéticamente se remonta a algunos sistemas de juegos clásicos que apelarán a muchas personas de cierta edad. Si eres un jugador que frunce el ceño ante la obsesión moderna con la iluminación RGB todo — o simplemente estás en el mercado buscando un teclado bien con un poco de personalidad, el Teclado Mecánico Retro 8BitDo debería estar en lo alto de tu lista. Se une a las filas de nuestras mejores selecciones entre los mejores teclados mecánicos para Mac.

Y por supuesto, esta revisión completa está escrita usando el Teclado Mecánico Retro 8BitDo.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)Precio y disponibilidad

El Teclado Mecánico Retro 8BitDo está disponible ahora y viene en cuatro estilos diferentes: Fami, N, C64 y M. Fami está modelado según las computadoras Famicom de 8 bits japonesas con carcasa beige y una selección de botones rojos. Es el que estamos probando hoy, aunque todos son funcionalmente idénticos. N está modelado según los estilos grises y rojos del Nintendo Entertainment System (NES) que dominaba las salas de estar en los años 80. C64 se parece mucho a las computadoras Commodore 64, mientras que el M toma sus señales de los sistemas Amiga.

Se venden a $99.99 — aunque la compañía ha estado regularmente rebajando $10 de ese precio con ventas por tiempo limitado. La excepción es la edición C64, que tiene un precio de $109.99. Y todos incluyen un conjunto separado de ‘Super Botones’ programables y de gran tamaño en la caja también — un extra divertido y peculiar.

Sea cual sea el modelo que elijas, es un gran precio para un teclado mecánico realmente sólido, incluso antes de incluir esos botones macro adicionales. Puedes pagar el doble de ese precio fácilmente para obtener un teclado mecánico con este conjunto de características, por lo que es una gran oferta de valor de 8BitDo aquí.

Lo que me encanta

¡Mira esta cosa! Aunque crecí con el sistema de 8 bits de Nintendo en el estilo NES en lugar del Famicom japonés que esta versión en particular está estéticamente imitando, no puedes evitar sobrecargar cualquier glándula responsable de la nostalgia retro cada vez que miras el Teclado Mecánico Retro 8BitDo. Es simplemente un artículo hermoso, con su mezcla de colores crema y rojos, detalles dorados y caracteres kanji junto con el alfabeto romano en las teclas.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Hay un montón de detalles geniales aquí, desde las teclas de dirección parecidas a las del NES hasta los botones B y A personalizables que están debajo del botón derecho Shift, hasta el indicador de encendido de estilo antiguo en la parte superior derecha. Me gustan también los pequeños guiños a la fisicalidad analógica aquí también — hay un dial para saltar entre Bluetooth LE, inalámbrico de 2.4GHz (sobre un dongle USB-A estilo Mario que se almacena de manera ordenada en un hueco), y modos OFF/cableado, y otro dial para subir el volumen de tu sistema. Junto a estos hay un trío de botones redondos para conectar dispositivos de forma inalámbrica, configurar macros y cambiar entre perfiles de teclas personalizados. La carga USB está en el borde trasero, así como cuatro puertos de expansión para accesorios adicionales que vende 8BitDo — además de los Super Botones incluidos, puedes obtener botones gigantes individuales, un joystick estilo arcade y un accesorio de tecla SNES de cuatro teclas, se venden por separado cada uno.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Es en general una buena experiencia de escritura también — un poco más ruidosa y clic en de lo que me gustaría, pero es una buena sensación. Hay un recorrido de 3.6mm a las teclas, con un soporte de placa de circuito intercambiable en caliente y soporte de rollover N-Key (que te permite presionar tantos botones como quieras simultáneamente sin que el teclado enloquezca y malinterprete tus entradas). 8BitDo equipa el teclado con interruptores Blancos Kalih Box (V2), y las teclas son de PBT teñido por sublimación, lo que debería proteger los iconos del desgaste con el tiempo.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Aunque no he tenido tiempo de probar aún la afirmación de uso de 200 horas, eso parece estar en línea con lo que esperaría de la batería interna de 2.000mAh recargable a bordo aquí. 4 horas de tiempo de carga a través del cable USB-C incluido llevarán la batería al 100%, y el teclado aún se puede utilizar sin energía con ese cable conectado a tu computadora y el dial de conectividad cambiado a ‘OFF’.

Lo que no me gusta

Lo primero que hay que destacar para cualquiera que mire de cerca esas fotos de arriba — este no es un teclado de diseño Mac, y 8BitDo no ofrece la opción. Por defecto, estás atascado con las teclas de Windows y ALT en lugar de Opción y CMD, y aunque todas se asignan de manera intuitiva, es posible que seas muy estricto con un teclado que coincida con tu plataforma principal. Dado que las teclas son intercambiables, sería genial si 8BitDo pudiera ofrecer a futuro un paquete Mac por separado, pero parece poco probable. Tampoco creo que querría arruinar la estética con teclas de terceros no coincidentes de Mac.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Tal vez más frustrante sea el software de teclado acompañante. En Windows, es realmente genial — puedes volver a asignar teclas a cualquier función que desees, programar esos grandes Super Botones a macros y ver diferentes configuraciones de perfil. Es genial para construir accesos directos personalizados, o mapeos de teclas específicos para juegos. Es una lástima entonces que no haya soporte para Mac en el software — y potencialmente problemático para la salud a largo plazo del teclado cuando se empareja exclusivamente con un Mac, ya que la suite de software es la única forma actual de actualizar el firmware del teclado.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)Competencia

Hay tantos teclados mecánicos diferentes con distintas características para satisfacer tus necesidades. Y con una personalización interminable, no necesariamente hay una talla única para determinar la mejor.

El NuPhy Halo 75 es ligeramente más caro que el 8BitDo con un precio de $130, pero ofrece una experiencia de escritura fantástica con todas las opciones de conexión que podrías esperar. Con muchas opciones de interruptores para elegir, el Halo 75 es el mejor teclado mecánico por menos de $150.

Si buscas algo más personalizado y quieres meter las manos en un proyecto de bricolaje, no busques más allá del Meletriz Zoom75. Este hermoso teclado tiene una calidad de construcción excepcional y es ideal para cualquier persona que quiera hacer de los teclados mecánicos su hobby.

Para algo un poco más discreto te sugerimos el Lofree Flow 100 que te ofrece un gran teclado con buen sonido y una calidad de construcción que se siente como si Apple lo hubiera hecho.

¿Deberías comprarlo?

Compra el Teclado Mecánico Retro 8BitDo si…

Te encanta la estética retroDisfrutas de la sensación de un buen teclado mecánicoQuieres un teclado con algo de peso

No compres el Teclado Mecánico Retro 8BitDo si…

Quieres un teclado de apariencia más serenaPrefieres teclados de perfil bajo o chicletEl espacio de escritorio es limitado

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)Veredicto

Estoy enamorado del Teclado Mecánico Retro 8BitDo. Es tan elegante con características divertidas que es fácil enamorarse — y eso a pesar de su falta de soporte real para Mac, y yo siendo usuario de Mac principalmente, y mi preferencia habitual por teclados de perfil bajo. A veces, sin embargo, solo quieres mirar algo en lo que pasas tanto tiempo de tu día frente, y que te haga sonreír. El Teclado Mecánico Retro 8BitDo hace eso, y a un excelente precio también. Si 8BitDo alguna vez lleva su software a Mac, esto obtendría la máxima calificación de ‘excelente’. Por ahora tendrá que conformarse con ‘muy, muy bueno’ en su lugar.

Teclado Mecánico Retro 8BitDo

En resumen: Un teclado mecánico tremendamente divertido a un gran precio. Todo lo que le falta es un mejor soporte para Mac, aunque aún puedes escribir felizmente con él tal como está en las computadoras de Apple.