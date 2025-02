El ‘Tan Ganar’ de Nike ganó el Super Bowl

Bien, los Philadelphia Eagles, por supuesto, ganaron el Super Bowl real, ganando de manera tan abrumadora que hubieran avergonzado menos a los Chiefs si hubieran despojado a Patrick Mahomes en la línea de 50 yardas. Pero el segundo concurso es para el mejor comercial. Y mi voto va para Nike.

El problema con los comerciales modernos del Super Bowl es que son insípidos. Ofensivamente insípidos. Realmente no tiene sentido para mí. El tiempo comercial es famosamente caro – se dice que Fox estaba vendiendo espacios de 30 segundos para el juego de anoche por $8 millones – pero los patrocinadores que compran ese tiempo tienden a malgastarlo con una papilla absolutamente inútil.

Cada año, parece que menos y menos patrocinadores intentan traer algo realmente interesante. Algo diferente. Algo con fuerza. Algo que realmente sea divertido. Algo que te haga sentir realmente. No tienes que hacer un cortometraje genuinamente artístico, como el anuncio dirigido por Ridley Scott de Apple en 1984 anunciando la introducción del Macintosh – el anuncio que es justamente considerado como el mejor comercial jamás hecho. Algunos de los que yo enumeraría entre los mejores anuncios del Super Bowl fueron trucos tontos que se regodearon en su absoluta tontería, como los comerciales de “Bud Bowl” (con botellas antropomórficas de Budweiser y Bud Light jugando fútbol) – muy lejos del “alto arte” pero muy divertidos, y creados específicamente para ser mostrados una sola vez, en el contexto del Super Bowl. Una medida simple es si los anuncios son memorables. La mayoría de los anuncios del juego de anoche los olvidé para cuando el juego se reanudó después de la pausa.

No entiendo por qué alguien reservaría y encargaría un comercial del Super Bowl si no estuvieran tratando de hacer algo o decir algo memorable con el espacio. Aun así, siempre hay al menos un puñado de destacados.

Mi favorito de ayer fue el anuncio de Nike “Así Gana”, un elogio a su propia – no para un nuevo producto de Nike, sino para la explosión de interés en el deporte femenino, con la fenómena de la WNBA Caitlin Clark y algunas otras destacadas atletas femeninas. Preciosa cinematografía en blanco y negro. La frenética “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin como banda sonora. Y un mensaje justo y propio, entregado con un entusiasmo perfecto por la narradora Doechii. Resulta que Nike no había emitido un anuncio del Super Bowl desde 1998, y regresaron con un éxito que, para mí, revitalizó la marca de Nike. Habían estado en una especie de caída libre y creo que este anuncio estaba destinado tanto a inspirar a los empleados de Nike como a las atletas y fans del deporte femenino. (Con matices de la campaña “Piensa diferente” de Apple). He vuelto a ver este anuncio unas cuantas veces mientras escribía esta publicación y me gusta más cada vez.

Menciones honoríficas:

El anuncio de marca de ChatGPT, que posiciona la IA junto a los avances históricos en tecnología. Me encantó. Creo que se suponía que era un misterio hasta el final del anuncio de 60 segundos quién era el anuncio y de qué se trataba exactamente, pero adiviné “ChatGPT” unos 5 segundos después de empezar. Odio un poco hacer una tercera comparación con un anuncio antiguo de Apple, pero el spot de ChatGPT evoca -no como un plagio, sino como homenaje- la película de apertura de 90 segundos “Hay mil noes por cada sí” de la WWDC 2013, quizás el nadir del pesar post-Steve-Jobs de Apple.

Stella Artois: David Beckham descubre que tiene un hermano gemelo, llamado Otro David Beckham, al que sus padres abandonaron al nacer en América. Beckham se embarca en conocerlo. No leas más al respecto, solo mira. Buen remate al final, también.

Mención deshonrosa:

Tubi es una plataforma de streaming propiedad de Fox. Aparentemente ha existido desde 2014 y ha sido propiedad de Fox desde 2020, pero había olvidado que existía hasta esta semana, cuando estuvo en las noticias como la plataforma de streaming que transmitía el Super Bowl. Fox emitió un par de anuncios institucionales, destinados a promocionar Tubi, sobre un joven nacido con la cabeza en forma de sombrero de vaquero. Memorable, sí, pero la ejecución fue repugnante, no divertida. El mensaje que recibí fue que Tubi es la aplicación de streaming que te hará sentir asqueado.

