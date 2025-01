El tan esperado alto al fuego en Gaza podría detener la matanza, pero no pondrá fin al conflicto.

En Khan Younis en Gaza, periodistas trabajando para la BBC filmaron a palestinos bailando y cantando mientras quedaba claro que se había acordado el alto al fuego. Israel no permite que periodistas internacionales entren en Gaza para informar libremente, por lo que la BBC y otras organizaciones de noticias dependen de valientes periodistas palestinos para reunir noticias. La cobertura de los últimos 15 meses de guerra habría sido imposible sin ellos. Israel ha matado a más de 200 periodistas palestinos en Gaza. Umm Muhammad, una anciana palestina, le dijo a uno de nuestros periodistas que se sentía feliz y aliviada. “El dolor ha desaparecido un poco, aunque todavía está ahí. Con suerte será superado por la alegría. Que nuestros prisioneros sean liberados y que los heridos sean tratados. La gente está agotada”. Aparte de la supervivencia, no hay mucho que celebrar para los palestinos en Gaza. Israel ha matado a casi 50,000 personas, al menos. Más de dos millones de personas han sido expulsadas de sus hogares por la acción militar israelí. La respuesta de Israel a los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, que mataron alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles israelíes, ha dejado a Gaza en ruinas. Según el ministerio de salud dirigido por Hamas, los ataques israelíes han matado a casi 50,000 personas, tanto combatientes como civiles. Un estudio reciente en la revista médica The Lancet dice que eso podría ser una subestimación importante. En Tel Aviv, también fue un momento agridulce para las familias y partidarios de los rehenes israelíes, vivos y muertos. En la primera fase del alto al fuego, 33 mujeres, hombres mayores, enfermos y heridos están programados para ser liberados en las próximas seis semanas a cambio de cientos de detenidos y prisioneros palestinos, pero el futuro del resto de los rehenes depende de más negociaciones. Las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo, para liberar a los rehenes israelíes restantes a cambio de palestinos encarcelados y una retirada israelí de Gaza, comenzarán dieciséis días después del acuerdo. El primer gran desafío es asegurarse de que el alto al fuego se mantenga. Altos diplomáticos occidentales temen que después de la primera fase de 42 días, la guerra podría reanudarse. La guerra en Gaza ha tenido consecuencias inmensas en todo Medio Oriente. No, como muchos temían, llevó a una guerra general en la región, la Administración Biden se ha atribuido el mérito de eso, pero ha llevado a un trastorno geoestratégico. Hamas todavía puede luchar, pero es una sombra de lo que era. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa han sido acusados de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia está investigando un caso presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio. Después de que Hezbollah en Líbano intervino en la guerra, finalmente fue aplastado por una ofensiva israelí. Eso fue un factor que llevó al colapso del régimen de Assad en Siria. Irán e Israel intercambiaron ataques directos, debilitando a Irán. Su red de aliados y representantes que Teherán llamaba el Eje de la Resistencia ha sido diezmada. Los hutíes en Yemen han detenido gran parte del tráfico marítimo entre Europa y Asia que atraviesa el Mar Rojo. Ahora los informes dicen que han anunciado su propio alto al fuego. Desde que comenzaron a atacar barcos al principio de la guerra, han dicho que solo un alto al fuego en Gaza los detendría. Con suerte, voluntad política y un arduo esfuerzo diplomático, el alto al fuego se mantendrá a pesar de las inevitables violaciones. Con suerte, puede detener la matanza y regresar a los rehenes israelíes y a los detenidos y prisioneros palestinos con sus familias. Pero después de 15 meses de guerra en Gaza, el conflicto, que ha durado más de un siglo, es tan amargo e intratable como siempre. El alto al fuego no termina con el conflicto. Las consecuencias de tanta destrucción y muerte se sentirán al menos durante una generación.