El Talibán afirma que los ataques aéreos paquistaníes mataron a 46

Un funcionario del gobierno talibán dijo que los ataques aéreos que Pakistán lanzó sobre Afganistán el martes mataron a 46 personas, incluidas mujeres y niños, según The Associated Press. Hamdullah Fitrat, el subportavoz del gobierno afgano, dijo que los ataques golpearon cuatro lugares en el distrito de Barmal. Funcionarios de seguridad paquistaníes dijeron a la AP que su misión era matar a insurgentes y bombardear una instalación de entrenamiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán en la capital de Kabul dijo que la nación "no aceptará la violación del territorio del país bajo ninguna circunstancia, y está lista para defender su independencia y territorio." La declaración calificó las acciones de Pakistán de "irresponsables" y dijo que habría "consecuencias" posteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores también dijo que los ataques paquistaníes estaban diseñados para "crear desconfianza en las relaciones entre los dos países." Aunque los funcionarios paquistaníes no respondieron directamente a las acusaciones, Mohammad Sadiq, representante especial de Pakistán para Afganistán, estaba en el terreno en Kabul para discutir una serie de problemas antes del ataque aéreo. Los líderes de Pakistán están culpando a los talibanes por el aumento de los recientes ataques militantes dentro de sus fronteras y han respondido con ataques dentro de Afganistán. Los talibanes han negado esos informes.