El SUV Gravity de Lucid obtiene acceso nativo al Tesla Supercharger el 31 de enero

Lucid's recientemente lanzado Gravity SUV podrá acceder a la red de supercargadores de Tesla en los EE. UU. y Canadá a partir del 31 de enero. Y ya que el vehículo eléctrico cuenta con un puerto incorporado que soporta el Estándar de Carga de América del Norte (NACS), no necesita un adaptador para poder conectar a los supercargadores de Tesla. El fabricante dice que el Gravity se convirtió en el primer modelo no Tesla en venderse con un puerto de carga NACS cuando sus primeros modelos de producción fueron entregados a un lote inicial de clientes en diciembre de 2024. En este momento, solo el modelo Grand Touring más caro de $94,900 está disponible para la compra, pero la compañía planea lanzar el modelo Touring de $79,900 en algún momento a finales de 2025. Emad Dlala, VP de Powertrain en Lucid, dijo que el fabricante desarrolló una "nueva, tecnología única" para garantizar la plena compatibilidad del Gravity con cargadores de 500V y 1,000V. Para ser exactos, el Lucid Gravity tiene una arquitectura de carga de 926V, por lo que los tiempos de carga variarán según la estación de carga a la que esté conectado. Dlala dijo que la tecnología desarrollada por la compañía permite que el Gravity "cargue de manera fluida hasta 400 kW en equipos de carga de 1000V y a velocidades sostenidas de hasta 225 kW en cargadores rápidos de arquitectura de 500V, incluidos los Tesla V3 Superchargers". Lucid se comprometió a apoyar el Estándar de Carga de América del Norte en 2023 y prometió dar a sus clientes acceso a un adaptador para sus vehículos. La empresa dijo que el Lucid Air, su sedán eléctrico que actualmente no viene con puertos NACS incorporados, también tendrá acceso a la red de supercargadores de Tesla en algún momento de este segundo trimestre.