El suministro de dinero en EE.UU. finalmente está creciendo de nuevo, y podría señalar un gran cambio que se avecina en el mercado de valores.

El S&P 500 está estableciendo un nuevo récord tras otro en 2024. El ampliamente utilizado índice bursátil subió un 15% en la primera mitad de 2024, y ha aumentado más del 50% desde los mínimos de la crisis de 2022.

Las mayores empresas han liderado el actual repunte del mercado en el S&P 500. De hecho, la concentración del mercado está alcanzando niveles que los inversores no habían visto desde la década de 1970.

La creciente concentración del mercado es resultado de diversos factores. Vale la pena señalar que muchas de las mayores empresas han experimentado un sólido crecimiento de sus ganancias al estar bien posicionadas en medio del auge de la inteligencia artificial. Pero la creciente concentración se ha revertido históricamente, y un indicador del mercado sugiere que los tiempos pueden estar a punto de cambiar.

El suministro de dinero de EE. UU. finalmente está creciendo de nuevo

La disminución del crecimiento del suministro de dinero está históricamente relacionada con un mayor grado de concentración entre las acciones, según Khuram Chaudhry, Jefe de Estrategia Cuantitativa Europea en J.P. Morgan. Cuando el dinero está fácilmente accesible y barato, las empresas más pequeñas pueden crecer más fácilmente. Cuando el suministro de dinero es escaso, las empresas más grandes tienen la ventaja de utilizar los flujos de efectivo existentes y su balance para financiar su crecimiento.

A partir de 2021, observamos un declive en una medida del suministro de dinero de EE. UU. llamada M2. El M2 incluye efectivo en circulación, cuentas de depósito, cuentas de mercado monetario y certificados de depósito. Básicamente, es todo el dinero fácilmente accesible en el país. Para 2022, en medio de políticas restrictivas de la Reserva Federal, el crecimiento interanual del suministro de dinero M2 fue negativo. Se mantuvo así durante el primer trimestre de este año.

Pero el suministro de dinero M2 finalmente está creciendo de nuevo. En abril y mayo, el suministro de dinero M2 aumentó aproximadamente un 0,6% interanual. Aunque sigue estando muy por debajo de sus niveles máximos de 2022, finalmente estamos viendo un aumento de la liquidez.

Grafico de crecimiento interanual del suministro de dinero M2 en EE. UU.

El suministro de dinero podría recibir un impulso adicional más adelante este año, ya que la Fed busca aliviar sus restricciones. El presidente Jerome Powell dijo que espera reducir las tasas de interés una vez este año, pero muchos analistas consideran que eso es conservador. Los mercados de futuros indican que la mayoría de los operadores actualmente esperan al menos dos recortes de tasas de interés para finales de este año.

A medida que el crecimiento del suministro de dinero se acelera, podría facilitar que las empresas más pequeñas crezcan. Como resultado, esas empresas más pequeñas podrían liderar la próxima etapa en el actual repunte del mercado.

Cómo invertir a medida que el crecimiento del suministro de dinero se acelera

Si espera que las políticas fiscales más flexibles reviertan el fuerte repunte en la concentración del mercado, hay algunas formas en las que podría invertir.

La forma más directa de invertir en una menor concentración de mercado es utilizar un fondo índice de peso igual, como el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP).

El S&P 500 es un índice ponderado por capitalización, lo que significa que las empresas más grandes tienen una mayor influencia sobre cómo se mueve el índice que las empresas más pequeñas. Con el nivel actual de concentración del mercado, las tres empresas principales representan más del 20% del valor total del índice. Las diez principales representan más del 37%. Si invierte en un fondo índice estándar del S&P 500, su cartera depende en gran medida de solo unas pocas empresas.

Con un fondo índice S&P 500 de peso igual, el fondo invierte todo su dinero por igual en cada componente del S&P 500. La cartera se reequilibra una vez por trimestre y se ajusta a las nuevas empresas que se unen al S&P 500 y a las antiguas que se van. Históricamente, el índice de peso igual supera al ponderado por capitalización, ya que las empresas más pequeñas suelen crecer más rápido que las más grandes. Sin embargo, eso no ha sido reciente.

Otra opción es invertir fuera del S&P 500. Hay miles de acciones negociables en bolsas públicas. El S&P 500 solo sigue alrededor de 500 de las empresas más grandes. Una menor concentración del mercado favorecería también a las acciones de pequeña y mediana capitalización. Comprar acciones de un fondo índice Russell 2000 como el iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT: IWM) es una excelente manera de obtener exposición a las acciones de pequeña capitalización. El Vanguard Extended Market ETF (NYSEMKT: VXF) proporciona una forma de igualar el rendimiento de casi todas las acciones del mercado excepto las del S&P 500.

Aunque ningún indicador es acertado todo el tiempo, el crecimiento del suministro de dinero no es el único factor que sugiere que ahora puede ser un gran momento para comenzar a invertir en empresas más pequeñas. Por lo tanto, es posible que desee inclinar su cartera hacia inversiones como las anteriores a medida que más señales apuntan hacia un gran cambio en el mercado bursátil.

JPMorgan Chase es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Adam Levy no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en JPMorgan Chase. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

