El Stock de Nvidia Acaba de Hacer Algo que no ha Hecho en un Año. Esto es lo que Dice la Historia que Sucede Después.

En los últimos días, el mundo financiero ha entrado en un frenesí por una nueva start-up en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). La empresa china DeepSeek ha enviado ondas de choque alrededor del mundo después de lanzar un modelo similar a ChatGPT. La razón principal por la que los inversores están en pánico es porque DeepSeek afirma haber entrenado su modelo en chipware más antiguo y menos sofisticado de Nvidia (NASDAQ: NVDA). Estas afirmaciones han dejado a los inversores rascándose la cabeza, cuestionando si la arquitectura más nueva de Nvidia vale la etiqueta de precio elevado. Como resultado, las acciones de Nvidia han entrado en una espiral descendente de varios días. ¿Es esto una oportunidad de compra, o las acciones de Nvidia podrían ir mucho más abajo? A continuación, analizaré algunas tendencias interesantes en las acciones de Nvidia y expondré el caso de hacia dónde creo que podrían dirigirse las acciones.

El gráfico a continuación ilustra varias ventas masivas vistas en las acciones de Nvidia en los días siguientes a la llegada de DeepSeek. Aunque podrías pensar que las caídas de esta magnitud lo dicen todo, en realidad hay algo bastante interesante sucediendo en segundo plano.

Cuando el precio de una acción se mueve, también lo hace el valor de la empresa. En el caso de Nvidia, la caída en picado del precio de sus acciones ha resultado en la pérdida de hasta $600 mil millones en capitalización de mercado. Superficialmente, esto parece horrible. Sin embargo, como suele ocurrir con las inversiones impulsadas por emociones abrumadoras, hay más de lo que se ve a simple vista.

Dado que la capitalización de mercado de Nvidia ha caído, también lo han hecho sus múltiplos de valoración. A fecha de este escrito (29 de enero), el múltiplo precio-ganancias (P/E) adelantado de Nvidia es de 30.1. A continuación, voy a analizar por qué esta contracción en los múltiplos de valoración es importante y qué sugiere la historia que podría suceder a continuación.

En la siguiente tabla, he resumido el P/E adelantado de Nvidia a fecha de cierre de trimestre durante el último año.

Categoría 31/10/2023 31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 Actual

Precio-Ganancias Adelantado (P/E) 24.5 30.4 35.7 44.6 33.9 30.1

Fuente de datos: Yahoo! Finance.

La última vez que el P/E adelantado de Nvidia rondó los 30 fue el pasado enero. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en enero de 2024, la capitalización de mercado de Nvidia era de $1.5 billones, aproximadamente la mitad de lo que es hoy en día. Dada la paridad entre el P/E adelantado de la compañía entre ahora y hace un año, podrías inclinarte a pensar que las acciones de Nvidia se dispararán – como fue el caso a lo largo de 2024. Aunque dicha dinámica es lo que la historia sugiere que podría suceder, hay cierto matiz importante a tener en cuenta esta vez.

Dado que el múltiplo P/E adelantado actual de Nvidia está en línea con donde estaba hace un año a pesar de que el valor de mercado de la empresa se ha duplicado, esto implica que los analistas de Wall Street también esperan que las ganancias de Nvidia se dupliquen. Visto de otra manera, si la capitalización de mercado de Nvidia hubiera aumentado, pero las ganancias de la compañía no hubieran acelerado a un ritmo equivalente, entonces el P/E adelantado de Nvidia se habría ampliado. Esto es un concepto conocido como expansión de valoración.

Pero como señalé en la introducción, la historia de DeepSeek está poniendo en duda cómo serán las tendencias de demanda para la infraestructura de IA – especialmente las unidades de procesamiento gráfico (GPU), que son el pan de cada día de Nvidia.

Francamente, no me sorprendería ver a algunos analistas comenzar a recortar sus proyecciones de ingresos y ganancias para Nvidia. Si bien esto no significa que Nvidia deba considerarse sobrevalorada, creo que los inversores deben dejar que los expertos de la industria digieran la noticia de DeepSeek y refinan sus modelos en consecuencia. En otras palabras, el P/E adelantado actual de Nvidia siendo casi idéntico a donde estaba hace un año podría verse como un poco de coincidencia, ya que las estimaciones de ganancias casi con toda seguridad cambiarán – poniendo en duda cuán relevante es el ratio P/E adelantado en este momento.

A un nivel más amplio, sin embargo, estoy seguro de que Nvidia seguirá siendo un líder en la carrera de la IA, ya que sus GPU seguirán desempeñando un papel importante en el desarrollo de la tecnología en el futuro. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta del billón de dólares. Por lo tanto, aunque la historia pueda sugerir que el valor de Nvidia podría duplicarse este año, pensaría dos veces antes de hacerlo. A largo plazo, creo que aún hay mucho valor por reconocer al invertir en acciones de Nvidia. Simplemente no creo que las acciones vayan a duplicarse nuevamente en 2025.

Adam Spatacco tiene posiciones en Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación. Las acciones de Nvidia acaban de hacer algo que no habían hecho en un año. Esto es lo que dice la historia que sucede a continuación. fue publicado originalmente por The Motley Fool