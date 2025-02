El S&P 500 cae bruscamente mientras la caída de Nvidia supera el 7%: Resumen del mercado

Las acciones fueron golpeadas mientras los operadores lidiaban con una venta masiva en el grupo más influyente del mercado, datos económicos mixtos y angustia arancelaria.

La mayoría de las acciones de gran capitalización soportaron la mayor parte de la venta, ya que los números buenos pero no excelentes de Nvidia Corp. decepcionaron a los inversores. El fabricante de chips cayó un 7.4%. El dólar subió a medida que Donald Trump dijo que los aranceles del 25% a Canadá y México están listos para entrar en vigencia el 4 de marzo, y que impondría un impuesto adicional del 10% a las importaciones chinas. El presidente de EE. UU. también evitó las preguntas sobre proporcionar un “colchón” estadounidense a cualquier fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania.

“Las ganancias de Nvidia fueron buenas, pero no hicieron mucho para disminuir los crecientes temores de que las ganancias del mercado de IA no sean tan fuertes como los inversores habían pensado”, dijo Matt Maley de Miller Tabak + Co. “Las declaraciones de Washington, DC siguen creando movimientos intradiarios de tamaño decente en los mercados.”

Toda la inquietud en torno al impacto real de los posibles aranceles de EE. UU. en cosas como el comercio, la economía, la inflación e incluso la geopolítica mantuvo a los operadores de Wall Street atentos. Y no hubo un gran alivio por los datos económicos publicados el jueves antes de una lectura clave sobre la inflación.

La economía de EE. UU. avanzó a un ritmo saludable y la inflación fue más persistente de lo inicialmente estimado al final de 2024. El producto interno bruto aumentó a un ritmo anualizado de 2.3% en el cuarto trimestre. El motor primario de crecimiento, el gasto del consumidor, avanzó a un ritmo del 4.2%.

“Los inversores quieren tasas más bajas de la Reserva Federal, pero no quieren llegar allí viendo una notable deterioro en la economía subyacente”, dijo Bret Kenwell de eToro. “Al menos, si la economía va a desacelerarse, los inversores querrán ver que la inflación también se ralentiza.”

El S&P 500 perdió un 1.1%. El Nasdaq 100 cayó un 2.1%. El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.2%. Un índice Bloomberg de las Siete Magníficas de megacapitales se hundió un 2.3%. El índice Russell 2000 cayó un 1.2%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos al 4.28%. El índice Bloomberg del dólar aumentó un 0.6%.

“Como los últimos días nos han demostrado, estamos en un entorno donde lo que está haciendo el mercado en este momento difícilmente es indicativo, y mucho menos una garantía de dónde estaremos dentro de una hora, y mucho menos al final del día”, dijeron los estrategas de Bespoke Investment Group.

El pesimismo entre los inversores individuales sobre las perspectivas a corto plazo de las acciones aumentó, según la última Encuesta de Sentimiento de la Asociación Estadounidense de Inversores Individuales.

El sentimiento bajista, las expectativas de que los precios de las acciones caerán en los próximos seis meses, aumentó 20.2 puntos porcentuales al 60.6%. El sentimiento alcista cayó al 19.4% mientras que el sentimiento neutral disminuyó al 20%, mostró la encuesta de la AAII.

“Los datos de la AAII sobre el sentimiento de los inversores mostraron un nivel extremadamente alto de pesimismo y un rápido aumento en esa métrica”, dijeron los estrategas de Bespoke. “Históricamente, los altos niveles de pesimismo tienden a conducir a fuertes retornos, pero estos niveles son sin precedentes con las acciones cerca de máximos recientes.”

Bespoke también dijo que los grandes aumentos de pesimismo durante los ciclos alcistas tienen un mejor precedente y implicaciones más mixtas para los retornos futuros.

A medida que algunas de las empresas más grandes del mundo presentan sus ganancias, un tema está dominando la conversación: los aranceles.

El tema ha surgido unas 700 veces durante las llamadas trimestrales de ganancias de las empresas del índice S&P 500 – un grupo de las empresas públicas más grandes del mundo – según un análisis de transcripciones de Bloomberg.

Eso es un récord en los datos que se remontan a 2005 y ligeramente por encima del número visto en 2018, cuando el presidente Trump impuso aranceles por primera vez.

“No solo hay incertidumbre aquí en Estados Unidos, sino que también hay mucha incertidumbre en términos de relaciones con otros países, impacto en los mercados”, dijo Dan Ivascyn de Pacific Investment Management Co. “Y eso está creando no solo una gran volatilidad localizada, sino volatilidad en países, sectores, curvas de rendimiento y esa es también una gran oportunidad.”

Ivascyn piensa que el tema clave para este año es tener un “grado saludable de humildad en torno a la incertidumbre”.

“Reconoce la incertidumbre, pero busca aprovechar el conjunto completo de oportunidades globales, tanto dentro de las áreas líquida de mayor calidad del mercado, como en algunas de las áreas más sensibles al crédito también”, señaló.

Los operadores también se prepararon para el índice de inflación preferido por la Reserva Federal, que se espera que se enfríe al ritmo más lento desde junio, pero el progreso glacial en el control de las presiones de precios mantendrá a los responsables de políticas cautelosos acerca de reducir aún más las tasas de interés.

El índice de precios del gasto de consumo personal básico – que excluye los costos de alimentos y energía, probablemente aumentó un 2.6% en el año hasta enero en los datos del Departamento de Comercio que se publicarán el viernes. La inflación general probablemente disminuyó en términos anuales también, según la estimación media en una encuesta de economistas de Bloomberg.

“Las indicaciones de que las presiones de precios pueden estar cobrando un segundo aire incluso antes del impacto potencial de aranceles adicionales deberían enviar un mensaje de precaución sobre las perspectivas de inflación a corto plazo”, dijo Jim Baird de Plante Moran Financial Advisors.

Eventos Corporativos:

Tesla Inc. está buscando la aprobación para ofrecer servicios de transporte de pasajeros en California, un paso clave de la compañía de Elon Musk para comenzar a transportar clientes de pago mientras su negocio tradicional de venta de automóviles flaquea.

Apollo Global Management Inc. está en conversaciones para liderar un paquete financiero de aproximadamente $35 mil millones para ayudar a Meta Platforms Inc. a desarrollar centros de datos en EE. UU., según personas con conocimiento del tema.

La unidad en la nube de Amazon.com Inc. ha construido su primer chip de computación cuántica, uniéndose a una creciente lista de empresas tecnológicas que muestran hardware futurista.

Salesforce Inc. ofreció un pronóstico de ingresos para el año fiscal que no alcanzó las estimaciones, lo que disminuyó el optimismo de que el nuevo producto de inteligencia artificial de la empresa estimularía un crecimiento de ventas más rápido.

B. Riley Financial Inc. aseguró un nuevo financiamiento para reemplazar a Nomura Holdings Inc., eliminando lo que queda de un préstamo vinculado a un acuerdo de compra fallido que ha perturbado a la correduría y firma de inversiones.

Walgreens Boots Alliance Inc. subió después de un informe que indica que una posible oferta para llevar la empresa privada de Sycamore Partners llevaría a una división de la cadena de farmacias.

Paramount Global, la matriz de CBS y MTV, reportó ventas y ganancias del cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas, ya que los avances en el streaming no lograron compensar las caídas en la televisión tradicional.

JM Smucker Co., fabricante de mantequilla de maní y mermelada, aumentó la guía de beneficios anuales, ofreciendo una perspectiva más optimista de lo que anticipaba Wall Street.

Snowflake Inc. proyectó un crecimiento de ingresos mejor de lo esperado para el año fiscal, enviando una señal optimista sobre la adopción de sus productos recientemente lanzados para la inteligencia artificial.

Toronto-Dominion Bank superó las estimaciones con resultados mejores de lo esperado en gestión de patrimonio y mercados de capitales, culminando una temporada de ganancias que vio a todos los grandes bancos de Canadá beneficiarse de una mayor actividad comercial.

Royal Bank of Canada superó las estimaciones con resultados más altos en sus divisiones de mercados de capitales y gestión de patrimonio, ya que ambas unidades se beneficiaron de mercados fuertes.

Canadian Imperial Bank of Commerce superó las expectativas de los analistas con ganancias en todos los segmentos, particularmente con fortaleza en el negocio de los mercados de capitales.

Elliott Investment Management está intensificando la presión sobre BP Plc después de que su nueva estrategia quedara por debajo de las expectativas del inversor activista, según personas con conocimiento del asunto.

Eventos clave esta semana:

Índice de precios al consumidor de Tokio de Japón, producción industrial, ventas minoristas, viernes

Inflación del gasto personal en EE. UU., ingresos y gastos, viernes

El Austan Goolsbee de la Reserva Federal habla, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 1.1% a las 3:37 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó un 2.1%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.2%

El índice MSCI World cayó un 1.1%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 2.3%

El índice Russell 2000 cayó un 1.2%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot aumentó un 0.6%

El euro cayó un 0.8% a $1.0403

La libra esterlina cayó un 0.5% a $1.2609

El yen japonés cayó un 0.5% a 149.78 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin cayó un 1.9% a $82,846.17

Ether cayó un 3.1% a $2,268.65

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos al 4.28%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania disminuyó dos puntos básicos al 2.41%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña avanzó un punto básico al 4.51%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2.3% a $70.23 por barril

El oro al contado cayó un 1.4% a $2,876.17 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Isabelle Lee, Margaryta Kirakosian, John Viljoen y Divya Patil.

