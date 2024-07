El S&P 500 acaba de alcanzar un máximo histórico, pero estos 2 dividendos de Dow son una compra cerca de sus mínimos de 52 semanas.

"

No todos los principales índices han tenido un desempeño igualmente bueno hasta ahora en 2024. En lo que va del año, el Nasdaq Composite ha subido un 22.3%, mientras que el índice S&P 500 ha entregado un sólido 16.7%. Sin embargo, el Dow Jones Industrial Average está rezagado con menos del 5% de ganancia en lo que va del año.

Aunque es típico que el Dow subestime índices más enfocados en el crecimiento durante mercados alcistas, este nivel de bajo rendimiento es un poco sorprendente considerando las ganancias desproporcionadas de Amazon, Microsoft, Goldman Sachs y otros grandes componentes del Dow. Sin embargo, al profundizar, ha habido algunas ventas significativas en firmas tradicionales de gran capitalización como UnitedHealth Group y Home Depot.

Esto también podría significar una oportunidad. Mi enfoque preferido es filtrar el ruido y enfocarme en un camino hacia la recuperación en lugar de meterme demasiado en todo lo que está saliendo mal en ese momento. El Dow es un buen punto de partida porque muchos de sus componentes tienen sólidas tesinas de inversión a largo plazo.

En lo que va del año, McDonald’s (NYSE: MCD) es la cuarta peor acción de Dow y Nike (NYSE: NKE) ha sido la peor. A pesar de algunos obstáculos significativos, aquí está por qué ambas compañías se destacan como compras especialmente sólidas en este momento.

Nike está en una desaceleración histórica

Nike está rondando su nivel más bajo desde la caída inducida por la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020. A primera vista, la venta parece injustificada, considerando que las ventas de Nike están cerca de un máximo histórico y los márgenes no son tan bajos.

En cambio, al mercado de valores le importa más dónde se dirige una compañía que de dónde viene. Y desafortunadamente, Nike ha alcanzado un punto crítico.

Sus problemas han estado surgiendo desde hace un tiempo. Después de que la compañía reportó sus ganancias del primer trimestre fiscal 2023 a fines de septiembre de 2022, la acción de Nike cayó hasta los $82.22 por acción el 3 de octubre de 2022. La caída se debió a una disminución de las ganancias, niveles inflados de inventario y desafíos con el crecimiento en mercados clave, incluida China.

La reciente llamada de ganancias de Nike presentó muchos de los mismos problemas persistentes. El crecimiento de los ingresos se ha detenido, con una caída del 2% en el año fiscal 2024. Las expectativas son aún peores para el año fiscal 2025, con una previsión de una caída de un dígito medio en los ingresos. El pronóstico es particularmente malo considerando que Nike había previsto un crecimiento de las ventas positivo en el año fiscal 2025 durante la llamada de ganancias de marzo.

Es algo irónico que el Directorio de Nike aprobara un masivo programa de recompra de acciones de $18 mil millones en junio de 2022, justo antes de que los problemas se aceleraran. En el año fiscal 2024, Nike recompró $4.3 mil millones en acciones y pagó $2.2 mil millones en dividendos.

El crecimiento del dividendo y la recompra de acciones pueden ser una forma efectiva de devolver capital a los accionistas si el negocio subyacente está en una buena posición. Pero en el caso de Nike, el negocio está en su peor estado en años, por lo que poner capital en acción para ayudar al negocio a mejorar en lugar de centrarse únicamente en recompras podría ser una mejor decisión.

Nike no muestra muchas señales de revertir la situación pronto, por lo que comprar la acción ahora es realmente una apuesta por la marca y el historial de Nike en lugar de donde están los fundamentos hoy. El enfoque optimista en Nike hace que la acción sea una compra sólida en este momento. Nike se ha visto muy afectado por un doble golpe de gasto del consumidor ajustado y una competencia formidable de marcas más pequeñas, como Hoka y On Holding, propiedad de Deckers Outdoor.

Sin embargo, Nike ha superado la competencia y los desafíos económicos antes, y hay razones para pensar que puede enderezar el barco nuevamente. Nike ha expandido su negocio de comercio electrónico y entiende que vender directamente al consumidor abre la puerta a márgenes más altos y una mejor participación del cliente. Cuanto más Nike pueda aprovechar un modelo de negocio omnicanal, es más probable que aumenten sus márgenes y crecimiento de ingresos.

El rendimiento del dividendo ha subido al 1.9% y el ratio precio-ganancias (P/E) proyectado está en 23.6, que es el mayor rendimiento de Nike en 15 años y una valoración barata para un negocio líder en la industria. En resumen, la acción de Nike está cayendo por motivos válidos y podría tener más espacio para caer. Pero el negocio también podría verse muy diferente en tres a cinco años, lo que hace que sea una excelente oportunidad considerar comprar la acción.

McDonald’s está restaurando valor

Al igual que Nike, McDonald’s se ha visto afectado por un consumidor consciente del precio. McDonald’s aumentó los precios para mantenerse al día con la inflación, lo que inicialmente funcionó. Pero hay preocupación de que McDonald’s haya agotado su margen y necesite recordar a los clientes que pueden obtener buen valor yendo a sus restaurantes. La última llamada de ganancias de McDonald’s estuvo plagada de preocupaciones de que el crecimiento de las ventas esté bajo presión y la empresa necesita restaurar su imagen.

El 20 de junio, McDonald’s emitió un comunicado de prensa anunciando su "altamente anticipada Oferta de Comida de $5", que incluye un sándwich McDouble o McChicken, papas fritas pequeñas, cuatro piezas de nuggets de pollo y un refresco pequeño. También anunció una papas fritas medianas gratis con cualquier compra de $1 todos los viernes a través de su aplicación hasta finales de 2024. Incluso si McDonald’s apenas obtiene ganancias con estos acuerdos, podrían ser justo lo que la compañía necesita para aumentar el tráfico, especialmente mientras las familias están fuera de casa durante el verano.

McDonald’s es el mejor en su clase cuando se trata de devolver capital a los accionistas. La empresa ha estado aumentando su dividendo y recomprando acciones a un ritmo vertiginoso. Durante la última década, McDonald’s ha más que duplicado su dividendo mientras reducía su número de acciones en más de un cuarto. En octubre, la empresa aumentó su dividendo un 10%, marcando el 47º aumento consecutivo del dividendo y poniendo a McDonald’s en camino de convertirse en un Dividend King para 2026.

Mientras tanto, las recompras han ayudado a acelerar el crecimiento de ganancias por acción, convirtiendo la acción en una mejor valor. Con el tiempo, las recompras pueden hacer que las ganancias por acción (EPS) crezcan más rápido que los ingresos netos.

En el gráfico, se puede ver que la acción de McDonald’s ha obtenido ganancias impresionantes en la última década, con el precio de la acción subiendo casi el doble que los ingresos netos. Pero gracias a las recompras, el crecimiento del EPS ha mantenido el paso con el precio de la acción, razón por la cual el ratio P/E de McDonald’s es solo ligeramente mayor hoy que hace una década. De hecho, actualmente es más bajo que sus medias históricas.

McDonald’s ha enfrentado desaceleraciones en el gasto del consumidor y ciclos económicos antes. No hay razón para creer que los contratiempos actuales afectan la tesis de inversión a largo plazo, convirtiendo a McDonald’s y su rendimiento de dividendo del 2.7% en una oportunidad atractiva para inversores pacientes.

Nike y McDonald’s han caído lo suficiente

El precio de una acción puede verse fuertemente influenciado por factores a corto plazo en lugar de por las características subyacentes de la empresa o dónde podría estar el negocio de tres a cinco años. La clave es filtrar el ruido y decidir si estas preocupaciones ya se han reflejado en el precio de la acción, o si la acción ha sido castigado en exceso.

Nike ha caído más del 30% en lo que va del año, mientras que McDonald’s ha caído un poco más del 15%. Pero Nike sin duda enfrenta mayores desafíos que McDonald’s.

Es imposible saber cuándo cualquiera de las acciones dejará de venderse, pero es posible tener una buena idea de por qué una acción se está vendiendo. Para Nike y McDonald’s, todo se trata de volver al crecimiento mientras se mantienen los márgenes. Dadas sus estrategias, puedo ver a ambas empresas centrarse más en el crecimiento de las ventas a corto plazo y preocuparse por los márgenes más adelante. Podría tomar un tiempo para que Nike y McDonald’s vuelvan al crecimiento constante al que los inversores se han acostumbrado, pero ambas acciones tienen dividendos sólidos y valoraciones atractivas.

Una de las mejores formas de hacer crecer el dinero en el mercado de valores es invertir en grandes empresas cuando están fuera de favor y mantener las acciones durante períodos de volatilidad. Nike y McDonald’s han caído lo suficiente como para que ambas valgan la pena ser analizadas más de cerca ahora.

