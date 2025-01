El soporte de Google Wallet se expande a 22 nuevos bancos en Estados Unidos.

“

Google Wallet ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento. La aplicación ya no es simplemente una billetera digital, sino mucho más, ya que Google agregó nuevas funcionalidades a lo largo de los años. Hoy en día, puedes usar Google Wallet para almacenar tarjetas de pago y fidelidad, entradas para conciertos, identificaciones, pasaportes y más.

Sin embargo, la función más importante de la aplicación es la capacidad de realizar pagos móviles. Para que esto funcione, Google Wallet debe admitir prácticamente todos los bancos y cooperativas de crédito en los Estados Unidos. Ese no es el caso en este momento, pero Google Wallet agrega nuevos nombres a la lista de bancos compatibles cada mes.

El lote más reciente de nuevos bancos que no son compatibles con Google Wallet incluye 22 nombres (vía AndroidPolice):Allied Federal Credit Union (TX)Arize Federal Credit Union (PA)Armor Bank (AR)Castle Rock Bank (MN)Cfsbank (PA)Cross Bank (AR)First Credit Union (MI)FNB&Trust (AL)Fox Federal Credit Union (CA)Four Seasons Federal Credit UnionFreeStar Financial Credit Union (MI)Hawaii First Federal Credit Union (HI)Midwest America Federal Credit UnionOnbeRiverways Federal Credit Union (MO)Salem VA Credit Union (VA)Sofi Bank, National Association (UT)SpeedchainSt. Lawrence Federal Credit UnionThe Napoleon State Bank (IN)University of Wisconsin Credit UnionWest Michigan Credit Union (MI)

Actualmente, Google Wallet admite más de 3,000 instituciones financieras en los Estados Unidos, pero hay muchas más esperando ser agregadas a la lista. Afortunadamente, es solo cuestión de tiempo antes de que Google Wallet admita prácticamente todos los bancos y cooperativas de crédito en los EE. UU.

