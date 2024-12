El sombrío fantasma del futuro criptográfico.

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

¿Recuerdas cuando la criptomoneda estaba tan regulada y escrutada innecesariamente por las autoridades, que todo el mercado colapsó de manera espectacular, con una plataforma de criptomonedas regulada tras otra colapsando en la oscuridad?

Sí, yo tampoco. Porque no fue exactamente así, ¿verdad? La última vez que el mercado de criptomonedas se desplomó, entre 2021 y 2022, no se trató de la industria siendo tan estrictamente controlada por los reguladores, sino todo lo contrario. Fue precisamente debido a la falta de supervisión regulatoria en el llamado “espacio de cripto” que los barones de cryptoland creían tener derecho a jugar con el dinero de otras personas como si estuvieran jugando al Monopoly.

Fueron las grandes lagunas en las normas relativas a la toma de riesgos, el apalancamiento y la transparencia las que fueron explotadas y que acabaron llevando a tantos proyectos de criptomonedas al colapso cuando el mercado se volvió en su contra. Y fue la falta de protección al consumidor, así como la falta de comprensión de los riesgos involucrados, lo que llevó a tantos inversores minoristas a perder sus ahorros de toda la vida (la mayoría de los barones de la criptomoneda estaban a salvo, por supuesto, porque sabían que no debían poner todo su dinero en criptomonedas).

Y sin embargo, la idea de que lo que se necesita es menos regulación, que la criptomoneda ha sido tratada injustamente, y que simplemente debería ser aceptada como una parte inofensiva del sistema financiero, es la que ahora está siendo agresivamente promovida por la industria de la criptomoneda y sus acólitos.

“Elimina la CFPB. Hay demasiadas agencias reguladoras duplicadas”, escribió Elon Musk, un hombre tan dolorosamente en línea que piensa en términos de “eliminar” una agencia gubernamental, en su plataforma X el miércoles. Musk se refería al Consumer Financial Protection Bureau, el órgano de control de EE.UU. que busca proteger a los estadounidenses contra el tipo de comportamiento predatorio que provocó el último colapso de la criptomoneda.

El mundo de la criptomoneda ha estado en un estado de euforia desde la victoria electoral de Donald Trump, quien, después de haber calificado en su momento a la industria como una “estafa”, posteriormente se presentó como el “presidente de la criptomoneda” y prometió convertir a Estados Unidos en “la capital de la criptomoneda del planeta”. Los precios de las criptomonedas subieron bruscamente en expectativas de que Trump pudiera ganar y subieron aún más cuando quedó claro que había ganado. El Bitcoin ha subido aproximadamente un dos quintos desde la elección, alcanzando nuevos máximos históricos de poco menos de $100,000. La valoración de mercado estimada de todas las criptomonedas – una métrica dudosa pero la única disponible – ha ganado más de $1 billón.

Por otro lado, la “memecoin” favorita de Musk, Dogecoin, ha superado al Bitcoin en términos de ganancias, subiendo un 150 por ciento desde la elección. ¿Por qué? Porque Doge es el acrónimo del nuevo “departamento de eficiencia gubernamental” que Musk está a punto de liderar. ¿Es eso simplemente totalmente hilarante o profundamente sombrío? Supongo que depende de tu sentido del humor.

Parece que Trump va a cumplir sus promesas con la criptomonedas, y los más de $100 millones que el lobby de las criptomonedas gastó en las elecciones estadounidenses – que representaron casi la mitad de todos los gastos corporativos – están dando sus frutos generosamente. La semana pasada se informó que Trump está consultando a la industria de la criptomoneda sobre a quién debería nombrar como el próximo presidente de la Comisión de Valores y Bolsa. (El actual presidente, Gary Gensler, crítico de la criptomoneda, ha dicho que renunciará antes de que 45 se convierta en 47, después de que Trump dijera en una conferencia de Bitcoin que lo despediría el primer día de su presidencia).

Aparte del gran apoyo que los multimillonarios titanes de la industria de la criptomoneda le están dando, Trump también tiene intereses financieros personales en la criptomoneda, como la empresa de sus hijos World Liberty Financial.

Nada de esto debería llevarnos a creer en el firme compromiso de Trump de cumplir sus promesas. Pero debería preocuparnos. En el pasado, he evitado hablar sobre la criptomoneda como un “riesgo sistémico” porque ha sido relativamente pequeña y desconectada del resto del sistema financiero. Pero eso está cambiando. Después de la aprobación por la SEC de los fondos de inversión en bitcoins a principios de este año, la criptomoneda se ha vuelto mucho más cercana al resto del sistema financiero. Y las cifras son enormes: el recientemente lanzado fondo de inversión en bitcoins de BlackRock ya ha atraído asombrosos $48 mil millones.

Martin Walker, investigador honorario de la Warwick Business School, está preocupado porque los reguladores no pueden seguir el ritmo. “Una cosa que la historia nos enseña sobre las crisis financieras es que el riesgo siempre se acumula y luego explota en áreas que los reguladores nunca parecen esperar”, me dice. “Las fisuras en el sistema financiero no siempre son evidentes… La financiación criptográfica es tan grande ahora que seguramente habrá riesgos macro que son tanto peligrosos como poco comprendidos.”

Ironicamente, aquellos que abogan por la desregulación de la criptomoneda son los más propensos a provocar su próximo colapso. Pero la próxima vez, quizás no solo sea la criptomoneda la que se queme.

