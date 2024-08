El sombrero de ‘Indiana Jones’ se vende por $630,000 en una subasta.

El sombrero de fieltro marrón usado por el actor Harrison Ford en la segunda entrega de las películas de Indiana Jones se vendió por $630,000 en una subasta, anunció la compañía de recuerdos de cine y televisión Propstore el viernes.

Se esperaba que el sombrero, que apareció en la película de 1984 “Indiana Jones and the Temple of Doom”, obtuviera entre $250,000 y $500,000, según la descripción en línea del artículo.

El sombrero proviene de la colección personal del difunto especialista en acrobacias Dean Ferrandini, quien también lo usó mientras hacía de doble de Ford como Jones, el apuesto arqueólogo que realmente odia a las serpientes.

Mantener el sombrero en su lugar durante la filmación fue un “desafío continuo”, dijo el experto de Propstore en la descripción en línea, y se insertaron piezas de espuma para que ajustara más cómodamente.

Creado por la Herbert Johnson Hat Company en Londres, está hecho de fieltro de conejo color sable.

Otros artículos vendidos incluyen el casco blanco de “scout trooper” Imperial de 1983 “Return of the Jedi”, que se vendió por $315,000, y un disfraz de fantasma usado por las estrellas en la película de 1996 “Scream”, que se vendió por $270,900.

“Indiana Jones and the Temple of Doom” también contó con Kate Capshaw como la cantante de club nocturno Willie Scott y Ke Huy Quan como Short Round.

