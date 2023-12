El sistema Patriot pudo haber derribado los Su-34 rusos preparándose para el bombardeo desde Ucrania ocupada.

Los tres aviones de guerra rusos Su-34 derribados el 22 de diciembre planeaban atacar Ucrania con bombas guiadas, dijo el experto en aviación Valeriy Romanenko en una entrevista con Radio NV.

“Probablemente, realmente era un Patriota, porque recibimos otro sistema de Alemania, y nuestros chicos ya estaban preparados para ello”, dijo Romanenko.

Cuando los rusos iban a atacar Ucrania con bombas guiadas, no tomaron en cuenta la posibilidad de que sus aviones pudieran ser derribados por un sistema Patriot.

“Algunos días estaban lanzando hasta 100 KABs – bombas aéreas guiadas – en el eje sur”, dijo Romanenko.

“Ahora tres aviones estaban volando y fueron derribados de una vez porque no tomaron en cuenta que el Patriot tiene un rango de 160 kilómetros. Incluso si se coloca a 70-80 kilómetros de la línea de combate, todavía pueden detectar perfectamente los aviones rusos a la altura donde sueltan bombas. Y también pueden golpearlos bastante bien”.

El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, anunció la destrucción de tres aviones enemigos alrededor del mediodía del 22 de diciembre. Lo llamó una respuesta a un “mensaje” nocturno del ejército ruso en un dron kamikaze interceptado, que llevaba los mensajes: “Muere, bastardos”.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ihnat, calificó el derribo de los aviones de guerra como “una operación brillantemente planificada para destruir al enemigo en la periferia de nuestro país”.

Rusia tiene docenas de Su-34, uno de sus modelos más nuevos.

La aeronave tiene una tripulación de dos pilotos y es utilizada por el ejército ruso para atacar Ucrania con bombas guiadas, misiles guiados y otras armas.

“Pero una máquina así no puede costar menos de $50 millones”, dijo Ihnat.

“Este es el precio más bajo”.

Esto se debe a que son “extremadamente avanzados tecnológicamente”, explicó Ihnat.

Según fuentes de NV en inteligencia ucraniana, algunos soldados rusos murieron como resultado de la destrucción de estos aviones, aunque la fuente no especificó si se refería a los pilotos.

La fuente de NV también dijo que los aviones de guerra fueron derribados sobre territorio controlado por Rusia.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine