El sindicato Teamsters se niega a respaldar a Harris o Trump.

Uno de los sindicatos laborales más influyentes de Estados Unidos, la Hermandad Internacional de Teamsters, ha declinado emitir un respaldo presidencial en EE. UU. por primera vez desde 1996. El sindicato, que cuenta con alrededor de 1.3 millones de miembros en EE. UU. y Canadá, dijo que no había recibido “pocos compromisos en los principales temas de los Teamsters” ni de la candidata demócrata Kamala Harris, ni del candidato republicano Donald Trump. También afirmó que encuestas realizadas a sus miembros no mostraron un apoyo definitivo a ninguno de los candidatos, aunque dos de las encuestas recientes indicaron un fuerte apoyo a Trump. El movimiento es un golpe importante para los esfuerzos de la campaña de Harris para ganarse a los votantes de clase trabajadora a menos de 50 días de la noche electoral. Un respaldo tenía el potencial de movilizar a miles de Teamsters que viven, trabajan y votan en los estados cruciales de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Poco después del anuncio, algunos consejos regionales de los Teamsters que representan a más de medio millón de miembros en Michigan, Wisconsin, Nevada y California, dijeron que respaldarían a Harris. En un comunicado, la campaña de Harris elogió su apoyo de “la abrumadora mayoría de la mano de obra organizada” y señaló que muchos locales de los Teamsters han respaldado su candidatura. “Mientras Donald Trump dice que los trabajadores en huelga deberían ser despedidos, la vicepresidenta Harris ha literalmente caminado por el piquete y ha apoyado firmemente a la mano de obra organizada durante toda su carrera”, dijo la portavoz de la campaña, Lauren Hitt. El rango y archivo del sindicato – una coalición de miembros que incluye a conductores de carga, trabajadores de almacén y pilotos de aerolíneas – ha sido considerado políticamente diverso. El presidente general Sean O’Brien ha buscado forjar alianzas con republicanos desde que asumió el liderazgo de la junta ejecutiva en 2022. Ha contactado con figuras más populistas dentro del partido, como los senadores de EE. UU. Josh Hawley de Missouri y JD Vance de Ohio, quien es ahora compañero de fórmula de Trump. O’Brien también se reunió en privado con Trump en su finca Mar-a-Lago en enero, poco antes de que el ex presidente asistiera a una mesa redonda con la junta del sindicato en su sede en Washington DC. Después de esa reunión, Trump dijo que creía que tenía una “buena oportunidad” de recibir el respaldo del sindicato. La junta también se reunió con el presidente Joe Biden antes de que renunciara como candidato demócrata, así como con los candidatos de terceros Robert F. Kennedy Jr y Cornel West. Pero el sindicato alarmó a los demócratas cuando realizó su primera contribución financiera a sus oponentes en años, donando $45,000 cada uno a las Convenciones Nacionales Demócrata y Republicana en febrero. O’Brien también se convirtió en el primer jefe de los Teamsters en dirigirse a la Convención Nacional Republicana (RNC). Invitado a pronunciar un discurso en horario estelar en el evento en Milwaukee, el líder sindical elogió a Trump como “un tipo duro”, pero declinó respaldarlo. También criticó posteriormente a Trump y a su principal aliado de campaña y empresario multimillonario Elon Musk por comentarios en los que discutían el despido de trabajadores que amenazaban con ir a huelga. Después de su decisión de hablar en la RNC, O’Brien no recibió una invitación de los demócratas para dirigirse a su convención del partido el mes pasado. El partido en cambio invitó a miembros de base para representar a la organización y hablar desde el escenario de la convención. Algunos miembros de los Teamsters han expresado enojo con O’Brien por su acercamiento de derecha. El mes pasado, la Asociación Nacional de Negros de los Teamsters y seis locales sindicales desafiaron el liderazgo nacional al respaldar a Harris por su cuenta y alentar a los miembros a apoyarla. El lunes, Harris se reunió con la junta de los Teamsters en una mesa redonda largamente esperada que duró una hora y media. Un informe del New York Times describió la reunión como “a veces tensa”, pero un portavoz de los Teamsters desmintió esta caracterización cuando fue preguntado por la BBC. Durante su reunión, añadió el Times, Harris dijo a los líderes de los Teamsters: “Estoy segura de que voy a ganar esto. Quiero su respaldo, pero si no lo consigo, los trataré exactamente como si lo hubiera obtenido”. Hablando con periodistas después de que Harris hiciera su propuesta, O’Brien señaló que “no había mucha diferencia” entre las respuestas que ella y su predecesor, Biden, habían proporcionado. Biden se ha jactado habitualmente de ser “el presidente más pro-laborista de la historia”, señalando políticas que han facilitado que los trabajadores de EE. UU. se organicen y que han dado prioridad a la mano de obra sindical para proyectos del gobierno federal. En septiembre pasado, hizo historia como el primer presidente de EE. UU. en caminar por un piquete de huelga, cuando se unió a los Trabajadores Automotores Unidos en Michigan en una huelga contra las tres grandes empresas automotrices de EE. UU.: General Motors, Ford y Stellantis. La administración de Biden también fortaleció el fondo de pensiones de los Teamsters con una cifra de $36 mil millones, lo que dice evitó recortes a los ingresos de jubilación de más de 600,000 miembros. O’Brien y otros líderes también han reconocido en varias ocasiones que Biden ha sido “excelente para los sindicatos”. Pero antes de retirarse en julio, algunos informes sugerían que los Teamsters no planeaban respaldar la candidatura de reelección de Biden. Corrección: Una versión anterior de esta historia fue actualizada para reflejar que los Teamsters son el cuarto sindicato más grande, no el más grande, de EE. UU. El miércoles, antes de su anuncio de que no respaldarían a Harris o Trump, el sindicato publicó datos de encuestas para sus miembros. En una encuesta electrónica realizada después de la RNC, los Teamsters votaron 59.6% a favor de que el sindicato respaldara a Trump en comparación con el 34% para Harris. Una encuesta separada, encargada en la semana pasada, encontró que los Teamsters nuevamente apoyaban a Trump por un margen abrumador – 58% a 31%. A pesar de esos resultados, el sindicato dijo en un comunicado que su “extensa encuesta de miembros no mostró un apoyo mayoritario a la vicepresidenta Harris y no hubo un apoyo universal entre los miembros para el presidente Trump”. La campaña de Trump elogió rápidamente los números de la encuesta el miércoles. “Aunque la junta ejecutiva de los Teamsters no está haciendo un respaldo formal, los trabajadores esforzados de los Teamsters han sido claros y fuertes: quieren que el presidente Trump vuelva a la Casa Blanca”, dijo la secretaria de prensa de la campaña, Karoline Leavitt.