El sindicato espacial se forma en el episodio ‘Leningrado’ de ‘For All Mankind’ ★★★☆☆El sindicato del espacio se forma en el episodio ‘Leningrado’ de ‘For All Mankind’ ★★★☆☆

El sexto episodio del viernes en la temporada 4 de For All Mankind, “Leningrado”, ocupa un lugar bajo en la escala de crítica de culebrón por muertes y trapicheos, pero no está exento de algunas revelaciones y momentos altamente emocionales.

Concretamente, a medida que se desarrollan los planes para capturar el asteroide Goldilocks para lucrativa minería, Marte puede estar a punto de tener su primer sindicato. El buen tipo Miles juega duro con Ilya Brezhnev. Y la ex directora de la NASA, Margo Madison, revela al mundo que está viva y trabajando para la agencia espacial soviética.

For All Mankind, temporada 4, resumen del episodio 6: ‘Leningrad’

Al abrirse el episodio “Leningrado”, vemos a la ex directora de la NASA, Margo Madison (Wrenn Schmidt), vigilando la cumbre de captura de asteroides de las naciones del M7 en Moscú, rápidamente organizada en el episodio de la semana pasada. Está observando las llegadas y luego los asistentes en la sala desde un pequeño escritorio en una habitación oscura, como algún operativo de la KGB.

Ella amplía la imagen de la ingeniera de vuelo de la NASA, Aleida Rosales (Coral Peña), allí con el actual director de la NASA, Eli Hobson (Daniel Stern). Margo habla a través de un micrófono en el oído de su jefa, la directora Irina Morozova (Svetlana Efremova), conectada con la KGB de la Ciudad Espacial, durante gran parte del episodio.

Ed Baldwin se lanza a los excesos

Ed Baldwin se despierta más tarde y más mal en estos días.

En el episodio anterior, la comandante de Happy Valley, Danielle Poole (Khrys Marshall), destituyó al XO Ed Baldwin (Joel Kinnaman) de su cargo de mando, pero no de Helios. La nueva falta de responsabilidad de Ed queda clara cuando pasa sus días en este episodio dando vueltas por su habitación y fumando marihuana.

Y queda aún más claro que Ed está en un camino diferente de “segundo al mando” cuando visita el bar no oficial del comerciante de mercado negro ruso Ilya Breshov (Dimiter Mariner), sorprendiéndolo a él y a sus leales clientes. Pronto, él está emborrachándose y aconsejando a Ilya sobre cómo mejorar su destilador.

Más tarde, mientras estas escenas se entrelazan con las de la cumbre, Ed pone nervioso al ruso haciendo preguntas sobre la operación de intercambio, lo que pronto descubrimos que está en fluctuación.

Atrapar esa roca espacial costará una fortuna

Eli escucha los planes imposiblemente costosos para la captura de Goldilocks.

De vuelta en la cumbre, Eli le dice a todos que espera que la misión de captura de asteroides pueda lanzarse en 8 semanas. Pero luego Aleida interviene en la logística, sorprendiendo a la sala con noticias de cuántas cientos de nuevas naves espaciales y miles de nuevos vehículos serán necesarios. Cuestionada por dignatarios incrédulos, ella estima que Helios necesita $ 2 billones para hacer el trabajo, ¡pero dice que el asteroide aportará $ 20 billones con su iridio, por lo que vale la pena!

Pero conseguir que muchos países desembolsen tanto dinero en una inversión que podría tardar 40 años en dar beneficios no es fácil.

En Marte, Danielle y su nuevo XO, Parker, revisan los planes y también están desconcertados (no está claro cómo incluso tienen documentos tan rápidamente). Él dice que no cree que puedan lograrlo. Ella le da el discurso de “esta es nuestra oportunidad de mostrar que el sacrificio de la buena gente aquí arriba no fue en vano”, un tema recurrente en el programa.

Y de vuelta en Rusia, donde tiene lugar la mayor parte de la acción del episodio, Hobson se da cuenta de que quizás pueden arrastrar a Goldilocks a la Tierra para la minería en órbita en lugar de llevar a cabo una operación masiva de captura y minería en o alrededor de Marte. Eso podría tardar 5 años, tal vez.

Mientras Aleida, Eli e Irina discuten posibilidades, Irina es entrenada todo el tiempo por Margo a través del audífono. Cuando Irina empieza a hablar sobre “solucionar el problema” –algo muy a lo Margo–, parece por un momento que Aleida podría adivinar qué está sucediendo porque estaba muy cerca de Margo. Pero no, Aleida y el mundo piensan que Margo está muerta, lo que formaba parte del plan para que ella desertara a la Unión Soviética y evitar ser procesada en Estados Unidos por compartir secretos.

El sindicato espacial pondrá a Helios en su lugar

¿Quién diría que Miles podría ser tan valiente?

Mientras tanto, de vuelta en Marte, Miles Dale (Toby Kebbel) descubre que ha perdido el acceso al muelle de carga que necesita para hacer negocios para Ilya. Un ruso corpulento lo agarra y le dice que está fuera de los negocios de Ilya y que no regrese.

El resacoso Ed se levanta por la tarde e inmediatamente fuma su porro medio quemado. Pero Palmer llama a la puerta e informa a Ed que todavía está empleado por Helios como gerente de proyecto, por lo que necesita firmar horarios de bonificación. Ed le toma el pelo, diciendo que debe “estudiarlo”, frustrando a Palmer. Pero resulta que eso es importante, porque Ed ve en los documentos cómo Helios está intentando perjudicar a los trabajadores.

Más tarde, Ed se presenta en la habitación de Samantha Massey y un gran grupo de trabajadores de Helios debatiendo sobre la sindicalización antes del enorme proyecto del asteroide. Termina compartiendo los documentos con ellos y los insta a sindicalizarse, sorprendiendo a Sam. Rápidamente todos están coreando “¡huelga!” una y otra vez.

Mientras tanto, Miles, sacudido después de que el gran ruso casi le retorciera el cuello, va a la sección norcoreana prohibida de la base. Le dice a Lee que Ilya nunca tuvo la intención de cumplir la promesa de traer a la esposa de Lee a Happy Valley. Lee dice que él se encargará de eso, lo que hace teniendo a un grupo de hombres que golpeen al gran ruso. Y Miles, bajo protección de los coreanos, le informa a Ilya que está tomando el control del bar. Ilya se retira, pero sabes que el ruso no se va a quedar quieto.

Reencuentro agridulce en Rusia

Margo se reúne con Aleida, pero la alegría se convierte rápidamente en amargura.

Margo le dice a Irina que quiere trabajar directamente con Aleida en la planificación de la captura de asteroides como líder del brazo ruso. Irina señala que Aleida piensa que Margo está muerta y se molestará, y que Margo será desenmascarada y acusada de espionaje, odiada en ambos lados.

Aun así, en la siguiente escena Margo visita la habitación de hotel de Aleida. El trabajo está allí pero no hay señales de Aleida. Hasta que vuelve del baño y se sorprende al ver a Margo. Pero al principio Aleida no está enojada, está eufórica y abrumada de que su amiga esté viva. Abraza a Margo.

Pero Aleida pronto pierde la compostura. Mientras Margo cuenta la historia de su fuga a Rusia, que culminó en una serie de vuelos justo cuando el centro espacial de la NASA fue bombardeado, Aleida parece enfocar toda su rabia en Margo por no estar allí cuando sus colegas morían. La actriz transmite bien las emociones, pero tanta ira por algo que Margo no tenía culpa parece un poco forzado. Pero al final, Aleida se niega a trabajar con Margo. Margo sigue intentándolo, y parece que Aleida podría ceder.

El episodio llega a su fin después de un boletín de noticias en el que Margo es expuesta como viva en Moscú y trabajando para Space City. Vemos a Margo en un discurso acusando a la NASA de anteponer el beneficio a la vida en su deserción de 1995.

Danielle y sus colegas miran desde Marte. Aleida, lista para regresar a Estados Unidos, mira desde su habitación de hotel pero apaga la televisión con Margo a medio discurso, dando la impresión de que no hay manera de que trabaje con Margo.

