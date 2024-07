El sindicato de asistentes de vuelo de American Air dice que el nuevo contrato pondrá miles de millones en salarios.

“

American Airlines Group Inc. y el sindicato de sus asistentes de vuelo llegaron a un acuerdo provisional después de que mediadores laborales de EE. UU. presionaran por un acuerdo, probablemente evitando la amenaza de una huelga durante la temporada de viajes de verano.

El pacto aborda las preocupaciones del sindicato sobre compensación, pago retroactivo y reglas de trabajo, dijo el presidente de la Asociación de Asistentes de Vuelo Profesionales a los miembros. Los términos del acuerdo no fueron revelados de inmediato. Debe ser aprobado por la junta directiva y el comité ejecutivo de la APFA antes de que se realice una votación de los miembros.

“Si se aprueba, este acuerdo pondrá miles de millones de dólares adicionales en compensación y reglas de trabajo para los asistentes de vuelo”, dijo la presidenta del sindicato, Julie Hedrick. El sindicato representa a 28,000 trabajadores estadounidenses.

La aerolínea dijo en un comunicado que el contrato “proporcionará mejoras financieras y de calidad de vida inmediatas para los asistentes de vuelo de American”.

El acuerdo alivia las preocupaciones que habían estado creciendo sobre una posible huelga durante una temporada de viajes de verano que se espera que establezca récords de pasajeros. La Junta Nacional de Mediación, que había estado supervisando las conversaciones durante más de un año, presionó a ambas partes en los últimos meses para evitar un estancamiento que podría haber acercado a los asistentes de vuelo a una huelga.

El presidente Joe Biden elogió a las partes por llegar a un acuerdo, junto con los funcionarios que supervisaron las conversaciones, diciendo en un comunicado que “evita una huelga que habría sido devastadora para la industria y los consumidores”.

Si el acuerdo pendiente es rechazado, las negociaciones se reanudarían, abriendo la puerta a una posible huelga más adelante en el año. El sindicato ya estaba preparándose para una posible huelga, emitiendo un manual de instrucciones a los miembros y abriendo un centro de comando.

Negociaciones largas

La aerolínea y el sindicato iniciaron conversaciones en enero de 2019 antes de que las reuniones fueran suspendidas por la pandemia, y se reanudaron en agosto de 2021.

Los asistentes de vuelo de American no han recibido un aumento desde 2019, y los trabajadores de primer año ganan $27,000 al año antes de impuestos, según el sindicato. Las conversaciones se habían estancado en parte sobre las reglas de trabajo y la compensación total, a pesar de que el director ejecutivo de American, Robert Isom, se había comprometido a igualar los acuerdos alcanzados en aerolíneas rivales.

Los asistentes de vuelo de Southwest Airlines Co. aprobaron un nuevo contrato laboral de $6.3 mil millones el 24 de abril, dos días después de que Delta Air Lines Inc. aumentara el pago en un 5% para los empleados no sindicalizados con el trabajo, estableciendo niveles de compensación que la APFA buscaba al menos igualar.

El acuerdo de cuatro años de Southwest proporcionará un aumento salarial inicial del 22.3%, seguido de tres aumentos anuales del 3%, y los trabajadores compartirán un fondo de al menos $364 millones en bonificaciones basadas en el tiempo trabajado durante los años en los que se negoció el contrato.

Los asistentes de vuelo de United Airlines Holdings Inc. también se encuentran en negociaciones para un nuevo contrato. El sindicato que representa a los asistentes de vuelo de Alaska Air Group Inc. anunció un acuerdo provisional el 21 de junio.

