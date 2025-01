El silo aparece en juego de la NBA como aficionado vestido de trajeespacial

“

El departamento de marketing de Apple TV+ ciertamente se mantuvo ocupado el martes. Un habitante vestido de traje espacial de la exitosa serie de ciencia ficción de la plataforma, Silo, apareció en las gradas de un partido de la NBA antes del final de la temporada dos del programa, que llegará el viernes.

Antes del martes, una oficina de Severance apareció en la Grand Central Station de la ciudad de Nueva York. La instalación temporaria atrajo a estrellas del programa, así como a muchos curiosos pasajeros antes del estreno de la temporada dos de Severance, que también llegará el viernes en Apple TV+.

Apple TV+ realizó una fuerte campaña de promoción esta semana, algo fuera de lo común. ¿Qué más podrían tener preparado?

Apple TV+ promociona el final de la temporada 2 de Silo con personaje vestido en un partido de la NBA

En un mercado de streaming cada vez más competitivo, Apple TV+ necesita atraer nuevos suscriptores. Y el departamento de relaciones públicas parece empeñado en encontrar formas creativas de destacar los programas más populares del servicio. Sin embargo, si bien Ted Lasso llamó la atención al principio por su mezcla única de comedia y optimismo, pocos otros programas parecen capaces de destacar.

Sin embargo, Silo sigue atrayendo espectadores con su ciencia ficción distópica. Y los fanáticos de Severance están emocionados por la segunda temporada de este programa creativo y peculiar después de una larga espera. Por lo tanto, la estrategia de relaciones públicas de Apple TV+ está aprovechando el momento.

El lunes, Apple TV+ lanzó un video ingenioso y muy inquietante para la inminente segunda temporada de Severance, y el martes siguió con trabajadores de Lumon Industries, incluidas estrellas del programa, trabajando en las terminales de la empresa ficticia detrás de paredes transparentes en una exhibición temporaria montada en la Grand Central Station de Nueva York.

Pero el martes, otro programa de Apple TV+ apareció en una publicación en X.com del equipo de la NBA Dallas Mavericks. La publicación muestra un breve video de un hombre en un traje espacial de Silo inconfundible sentado en las gradas en el partido del equipo contra los Denver Nuggets. Saluda a la cámara entre la multitud.

“Cuando vives en un bunker subterráneo postapocalíptico, es importante tratar de ver un partido cuando puedes”, dijo la publicación. “#Silo – Mira las temporadas 1 y 2 de la épica de ciencia ficción en @appletv”.

Evolución de las tácticas promocionales de Apple TV+

En los últimos años, Apple TV+ se limitó principalmente a lanzar tráilers directos para promocionar sus programas y películas. O al menos, eso junto con algunas cosas extravagantes como un remix de la banda sonora e incluso bandas sonoras en vinilo para promocionar Severance. Por lo tanto, es interesante que la plataforma ahora parezca estar dando un paso más allá.

Después de su lanzamiento en 2019, Apple TV+ se ganó una reputación por tener contenido de calidad, con premios y nominaciones para demostrarlo. Sin embargo, su biblioteca de contenido y números de audiencia (que Apple no comparte) son insignificantes en comparación con los de competidores importantes como Netflix y Amazon Prime.

Quizás veremos más locuras promocionales en los próximos meses.

Mira Severance y Silo en Apple TV+

La primera temporada de Severance se transmite ahora en Apple TV+, y la segunda temporada se estrena el viernes. Las dos primeras temporadas de Silo ya están disponibles, y el episodio final de la segunda temporada también llegará el viernes.

Apple TV+ está disponible mediante suscripción por $9.99 con una prueba gratuita de siete días. También puedes acceder a él a través de cualquiera de los paquetes de suscripción de Apple One. Los clientes que compren un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de tres meses de Apple TV+ de forma gratuita.

Después de su lanzamiento en noviembre de 2019, “Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de streaming totalmente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y ha recibido más reconocimientos rápidamente que cualquier otro servicio de streaming. Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han sido honradas con 471 premios y 2,090 nominaciones y sigue contando,” dijo el servicio.

Apple TV+ alberga más de 200 películas y programas de TV exclusivos (incluida la exitosa comedia de fútbol Ted Lasso). El servicio también ofrece documentales, dramas, comedias, programas para niños y más.

